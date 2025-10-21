Prima pagină » Știri externe » Misterul fetiței care a dispărut acum 55 de ani. Familia crede ca a găsit persoana care poate rezolva cazul

21 oct. 2025, 17:26, Știri externe
Familia unei fetițe britanice care a dispărut în Australia în urmă cu mai bine de 50 de ani a amenințat faptul că va face public numele unei persoane-cheie din dosar dacă aceasta nu le răspunde la întrebări.

Cazul fetiței care a dispărut acum 55 de ani

Autoritățile cred că Cheryl Grimmer, în vârstă de trei ani, a fost răpită de pe plaja Fairy Meadow din Wollongong, în ianuarie 1970.

Un suspect a fost acuzat că a răpit-o și a ucis-o, însă procesul din 2019 s-a blocat în urma unei confesiuni detaliate, făcute de acesta în adolescență în care neagă orice faptă.

Cunoscut doar sub numele de Mercury, identitatea bărbatului este protejată deoarece era minor la momentul respectiv. Un politician s-a oferit să îi dezvăluie numele, invocând imunitatea parlamentară, în condițiile în care familia face presiuni pentru o nouă anchetă.

„Mercury are timp până miercuri seară”, a declarat în fața reporterilor, la sfârșitul săptămânii trecute, Ricki Nash, fratele lui Cheryl.

Jeremy Buckingham, parlamentar din New South Wales care susține familia Grimmer, a spus că este pregătit să folosească privilegiul parlamentar pentru a dezvălui numele bărbatului atunci când parlamentul statului își va relua activitatea joi.

Ricki Nash dorește ca Mercury să explice familiei cum a știut informațiile din confesiunea sa și dacă acestea erau adevărate sau nu.

„Am ajuns la limită”, a spus el cu lacrimi în ochi. „Vrem ca adevărul să iasă la iveală”.

Cum a dispărut fetița

Cheryl se afla pe plaja Fairy Meadow cu familia sa pe 12 ianuarie 1970. Când familia a decis să plece, Ricki Nash, fiind fratele cel mai mare, a fost pus să aibă grijă de frații săi și i s-a spus să meargă cu ei la toaletă.

Cheryl a alergat râzând în vestiarul femeilor și a refuzat să iasă. Prea jenat ca să intre el acolo, Ricki Nash s-a întors pe plajă să o cheme pe mama lor. Când s-au întors, după 90 de secunde, fetița dispăruse.

