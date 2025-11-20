Alertă majoră la frontiera României. Un camion despre care există suspiciuni că transporta armament sau componente de armament a fost oprit în noaptea de miercuri spre joi la Vama Albița.

Incidentul a avut loc în jurul orei 01:30, când un cetățean din Republica Moldova a ajuns la punctul de trecere a frontierei cu un camion care tracta o remorcă tip container. La control, șoferul a declarat că transportă „elemente metalice”.

În urma scanării camionului, imaginile au ridicat suspiciuni majore. Conform surselor citate, în interior s-ar fi aflat componente ce ar putea include chiar lansatoare de rachete.

Vameșii au decis imediat sigilarea camionului, iar zona a fost securizată. La fața locului urmează să ajungă echipe specializate ale Serviciului Arme și Muniții, pentru a desface containerul și a inventaria fiecare element din transport.

Potrivit surselor citate de Antena 3 CNN, șoferul ar fi declarat că marfa urma să fie transportată mai departe către Israel.

La acest moment, conducătorul camionului se află sub supravegherea autorităților până la finalizarea verificărilor.