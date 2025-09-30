Este alertă în Constanța, după ce în zona Portului au fost observate degajări mari de fum. Potrivit ISU Dobrogea, un incendiu a izbucnit pe puntea superioară a unei nave aflate în reparație. Momentan, nu se cunosc cauzele care au dus la producerea incidentului.

La fața locului intervine Detașamentul Port cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, un echipaj SMURD B2, Detașamentul Palas cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și o autoplatformă, dar și Detașamentul Fripis cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, potrivit informațiilor transmise de Focus Press.

Din primele informații, nu sunt raportate victime. Cauza probabilă a incendiului va fi stabilită de specialiști, după finalizarea intervenției.

Știre în curs de actualizare!

Sursă foto: Shutterstock

RECOMANDAREA AUTORULUI: