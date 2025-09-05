Continuă reconstrucția la Broșteni: „Peste 30 de case reconstruite” / „Apa și canalizarea am reușit să le dăm în folosință”

La mai bine de o lună de la inundațiile catastrofale de la Broșteni, comunitatea locală se află în continuare în reconstrucție. O spune chiar Dragoș Asiminei, viceprimarul orașului, într-o declarație în exclusivitate pentru Gândul: „Tot în reconstrucție suntem, dar creștem gradul de reconstrucție. Multă muncă, reconstrucție”.

Până acum au fost construite de la zero peste 30 de case, ceea ce înseamnă un grad de realizare de aproximativ 60%, spune viceprimarul.

„Casele sunt aproape acoperite, ne apucăm de interioare, cele construite de la zero. Iar celelalte (n.r. cele care nu au fost dărâmate), la fel, s-au făcut pași mari. Adică suntem la var, trebuie să dăm cu vopsea”, a precizat Dragoș Asiminei.

„Oamenii mai sar în ajutor și acum”

La capitolul de refacere a curților și a gardurilor, viceprimarul spune că „mai este de muncă”. În ceea ce privește zona per ansamblu, Dragoș Asiminei nu poate estima cât la sută din dezastru a fost reconstruit până acum la Broșteni.

„La toată zona nu pot spune. Spre exemplu, drumul este afectat. Ca infrastructură, doar apa și canalizarea am reușit să le dăm în folosință”, a menționat viceprimarul.

Deși a trecut mai bine de o lună de la inundațiile din 27 iulie, voluntarii din toată țara încă mai merg la Broșteni pentru a da o mână de ajutor.

„Nu ca la început, dar să știți că oamenii mai sar în ajutor și acum, după aproape două luni de zile”, a spus Dragoș Asiminei.

Viceprimarul a mai adăugat că este nevoie în continuare de donații. Acesta a precizat că, în principal, sunt necesare materiale de construcții de interior, care pot fi donate la sediul primăriei din Broșteni.

FOTO: colaj foto Gheorghe Șoldan / Facebook

