(ALERTĂ) Român, printre suspecții la un atentat cu bomba în Ungaria

Un adolescent român în vârstă de 17 ani, din județul Bihor, se află printre suspecții dintr-un dosar amplu de amenințări cu bomba și cu moartea, care au creat panică în mai multe orașe din Ungaria. Cazul este anchetat de autoritățile Ungariei, cu sprijinul Poliției Române.

Potrivit anchetatorilor, tânărul român ar fi acționat alături de alți trei tineri din Ungaria. Aceștia sunt suspectați că, în vara anului 2025, au lansat apeluri telefonice false prin care anunțau atacuri cu bombă asupra unor școli, biserici și clădiri rezidențiale. Țintele au inclus și persoane fizice sau echipaje de poliție, ceea ce a dus la mobilizarea unor forțe importante de ordine publică.

Investigația a fost declanșată în luna iulie 2025, după mai multe alerte de tip „swatting”, considerate amenințări grave, dar care s-au dovedit a fi false. Autoritățile ungare au stabilit că suspecții foloseau platforma Discord, de unde obțineau date personale și numere de telefon, pe care le utilizau pentru amenințări și acțiuni de tip „doxing”, adică divulgarea de informații personale în scop de intimidare.

La data de 20 ianuarie 2026, polițiștii ungari și români au desfășurat o operațiune comună, cu percheziții simultane în trei locații din Ungaria și una din România. În urma descinderilor, au fost ridicate telefoane mobile, computere și alte dispozitive de stocare, iar datele din conturile online ale suspecților au fost securizate.

Cei patru suspecți sunt un român de 17 ani din Bihor, un minor de 16 ani din Kisvárda, un tânăr de 18 ani din Nyíregyháza și un bărbat de 20 de ani din Budapesta. Adolescentul român este cercetat în libertate pentru suspiciuni de terorism, alarmare publică, denunț calomnios și utilizare abuzivă a datelor cu caracter personal.

AUTORUL RECOMANDĂ: