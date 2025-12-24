Doi ofițeri de poliție și o altă persoană au fost uciși într-o explozie din sudul Moscovei, potrivit Comitetului de Investigații Rus. Incidentul a avut loc în apropiere de zona unde un ofițer de rang înalt a murit într-un atentat cu mașină-capcană luni dimineață.

Cei doi ofițeri de poliție rutieră au fost uciși în noaptea de marți spre miercuri într-o explozie care a avut loc în timp ce încercau să aresteze o persoană suspectă, a anunțat Comitetul într-un comunicat emis miercuri.

„Un dispozitiv exploziv a fost declanșat” în timp ce ofițerii s-au apropiat de suspectul care se afla lângă vehiculul lor de serviciu, se arată în comunicat. „Doi ofițeri de poliție au decedat din cauza rănilor suferite”, se arată în comunicat, adăugând că persoana care stătea lângă ei a murit și ea în explozie.

A fost deschisă o anchetă pentru „tentativă de omor” asupra unor ofițeri de aplicare a legii și „trafic de explozibili”, se adaugă acesta.

Zona a fost izolată de o prezență numeroasă a poliției, conform imaginilor difuzate de televiziunea rusă.

Incidentul a avut loc în zona unde un ofițer de rang a murit într-un atentat cu mașină-capcană în urmă cu două zile.

Adevărata țintă a atentatului ar fi fost un șef de rang înalt

Polițiștii au observat un individ suspect lângă un automobil de serviciu și au decis să îl rețină. Când s-au apropiat, a fost activat un dispozitiv exploziv. Au murit ambii angajați ai DPS și atacatorul sinucigaș, transmite presa rusă.

Cel mai probabil ținta atacului nu au fost polițiștii, ci un șef de rang înalt. Potrivit informațiilor, dispozitivul exploziv era fixat sub șasiul automobilului de serviciu, din partea scaunului pasagerului, lângă locul șoferului.

Cine erau ofițerii de poliție uciși în urma atentatului

Ofițerii de poliție rutieră care au murit în sudul Moscovei au crescut în aceeași casă

Conform informațiilor obținute de „Atenție, știri”, Ilya Klimanov, în vârstă de 24 de ani, și Maxim Gorbunov, în vârstă de 25 de ani, și-au petrecut o mare parte din viață în aceeași casă de pe strada Pobeda din satul Mihnevo. Klimanov a jucat fotbal la nivel regional, iar Gorbunov era pasionat de mașini.

După ce s-au alăturat Ministerului de Interne, Klimanov s-a mutat la Moscova, în timp ce Gorbunov a rămas în satul său natal, unde are o soție și o fiică mică.

Generalul Fanil Sarvarov, ucis în urmă cu două zile într-un atentat cu mașină-capcană

Incidentul a avut loc pe strada Yeletskaya din sudul Moscovei, în apropierea locului unde generalul rus Fanil Sarvarov a fost ucis la începutul acestei săptămâni, după ce mașina în care se afla a sărit în aer.

Acesta era unul dintre militarii de rang înalt ai Rusiei, care, de-a lungul carierei, a participat la mai multe operațiuni în Cecenia, Siria și în războiul din Ucraina.

De la începutul ofensivei rusești împotriva Ucrainei în februarie 2022, mai mulți generali ruși, oficiali locali și personalități publice care susțineau ofensiva au murit în explozii în Rusia sau în partea ocupată a Ucrainei. Kievul a revendicat uneori responsabilitatea pentru aceste atacuri.

FOTO: Envato/X Mario Nawfal/ Telegram