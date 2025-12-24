Prima pagină » Știri externe » Nou posibil atentat cu bombă la Moscova. Doi polițiști, uciși de o explozie acolo unde un ofițer de rang înalt a murit într-un atac cu mașină capcană

Nou posibil atentat cu bombă la Moscova. Doi polițiști, uciși de o explozie acolo unde un ofițer de rang înalt a murit într-un atac cu mașină capcană

Ruxandra Radulescu
24 dec. 2025, 09:47, Știri externe

Doi ofițeri de poliție și o altă persoană au fost uciși într-o explozie din sudul Moscovei, potrivit Comitetului de Investigații Rus. Incidentul a avut loc în apropiere de zona unde un ofițer de rang înalt a murit într-un atentat cu mașină-capcană luni dimineață. 

Cei doi ofițeri de poliție rutieră au fost uciși în noaptea de marți spre miercuri într-o explozie care a avut loc în timp ce încercau să aresteze o persoană suspectă, a anunțat Comitetul într-un comunicat emis miercuri.

„Un dispozitiv exploziv a fost declanșat” în timp ce ofițerii s-au apropiat de suspectul care se afla lângă vehiculul lor de serviciu, se arată în comunicat.

„Doi ofițeri de poliție au decedat din cauza rănilor suferite”, se arată în comunicat, adăugând că persoana care stătea lângă ei a murit și ea în explozie.

Ilya Klimanov și Maxim Gorbunov, polițiștii uciși în urma atentatului cu bombă din Moscova

Ilya Klimanov și Maxim Gorbunov, polițiștii uciși în urma atentatului cu bombă din Moscova

A fost deschisă o anchetă pentru „tentativă de omor” asupra unor ofițeri de aplicare a legii și „trafic de explozibili”, se adaugă acesta.

Zona a fost izolată de o prezență numeroasă a poliției, conform imaginilor difuzate de televiziunea rusă.

Incidentul a avut loc în zona unde un ofițer de rang a murit într-un atentat cu mașină-capcană în urmă cu două zile.

Adevărata țintă a atentatului ar fi fost un șef de rang înalt

Polițiștii au observat un individ suspect lângă un automobil de serviciu și au decis să îl rețină. Când s-au apropiat, a fost activat un dispozitiv exploziv. Au murit ambii angajați ai DPS și atacatorul sinucigaș, transmite presa rusă.

Cel mai probabil ținta atacului nu au fost polițiștii, ci un șef de rang înalt. Potrivit informațiilor, dispozitivul exploziv era fixat sub șasiul automobilului de serviciu, din partea scaunului pasagerului, lângă locul șoferului.

Cine erau ofițerii de poliție uciși în urma atentatului

Ofițerii de poliție rutieră care au murit în sudul Moscovei au crescut în aceeași casă

Conform informațiilor obținute de „Atenție, știri”, Ilya Klimanov, în vârstă de 24 de ani, și Maxim Gorbunov, în vârstă de 25 de ani, și-au petrecut o mare parte din viață în aceeași casă de pe strada Pobeda din satul Mihnevo. Klimanov a jucat fotbal la nivel regional, iar Gorbunov era pasionat de mașini.

După ce s-au alăturat Ministerului de Interne, Klimanov s-a mutat la Moscova, în timp ce Gorbunov a rămas în satul său natal, unde are o soție și o fiică mică.

Generalul Fanil Sarvarov, ucis în urmă cu două zile într-un atentat cu mașină-capcană

Incidentul a avut loc pe strada Yeletskaya din sudul Moscovei, în apropierea locului unde generalul rus Fanil Sarvarov a fost ucis la începutul acestei săptămâni, după ce mașina în care se afla a sărit în aer.

Acesta era unul dintre militarii de rang înalt ai Rusiei, care, de-a lungul carierei, a participat la mai multe operațiuni în Cecenia, Siria și în războiul din Ucraina.

De la începutul ofensivei rusești împotriva Ucrainei în februarie 2022, mai mulți generali ruși, oficiali locali și personalități publice care susțineau ofensiva au murit în explozii în Rusia sau în partea ocupată a Ucrainei. Kievul a revendicat uneori responsabilitatea pentru aceste atacuri.

FOTO: Envato/X Mario Nawfal/ Telegram

Recomandarea video

Citește și

EXTERNE Guvernul francez a reacționat, după ce Thierry Breton, fost comisar UE, a fost interzis în SUA de Administrația Trump
11:39
Guvernul francez a reacționat, după ce Thierry Breton, fost comisar UE, a fost interzis în SUA de Administrația Trump
EXTERNE SUA răspund dur Uniunii Europene: fostul comisar Thierry Breton și alți patru lideri, interziși în America
11:11
SUA răspund dur Uniunii Europene: fostul comisar Thierry Breton și alți patru lideri, interziși în America
PACE ÎN UCRAINA Zelenski prezintă propria variantă a planului de pace. Este dispus să retragă trupele din Donețk
11:02
Zelenski prezintă propria variantă a planului de pace. Este dispus să retragă trupele din Donețk
ANALIZA de 10 Cum au ajuns bloggeri ruși pro-război să fie pedepsiți de Kremlin și etichetați drept „agenți străini”. Moscova vrea să limiteze influența „ultrapatrioților”, deși îl susțin cu frenezie pe Putin
10:00
Cum au ajuns bloggeri ruși pro-război să fie pedepsiți de Kremlin și etichetați drept „agenți străini”. Moscova vrea să limiteze influența „ultrapatrioților”, deși îl susțin cu frenezie pe Putin
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 809. Miniștri sirieni, primiți la Moscova de Vladimir Putin
07:35
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 809. Miniștri sirieni, primiți la Moscova de Vladimir Putin
TURISM De ce să vizitezi Florența în perioada Crăciunului: De la Domul Santa Maria și muzeele de artă la cofetăriile și restaurantele cu meniuri toscane
06:00
De ce să vizitezi Florența în perioada Crăciunului: De la Domul Santa Maria și muzeele de artă la cofetăriile și restaurantele cu meniuri toscane
Mediafax
O nouă explozie la Moscova, pe strada unde a fost asasinat generalul Sarvarov: Cel puțin 3 persoane ucise
Digi24
EXCLUSIV Dispare rețeta de la medicul de familie. O nouă platformă din Sănătate va fi funcțională din august, anunță ministrul Rogobete
Cancan.ro
După 'jihadul' din online, vine contraatacul fostei soții: 'Lupt cu oricine și-ar permite să deranjeze liniștea familiei mele'
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Adevarul
Serviciile ucrainene lovesc greu în armata rusă. Un avion-cheie a fost scos din luptă înainte de distrugerea submarinului din Novorossiisk
Mediafax
Nicușor Dan a gustat colăcei în timp ce colindătorii cântau la Cotroceni. Mirabela Grădinaru nu a cedat poftelor
Click
Orașul care va avea primul tren suspendat din România
Digi24
Capelă din București cu figuri legionare: o treime din suma pentru picturi, acoperită de stat. Ce spune Secretariatul pentru Culte
Cancan.ro
Prognoza meteo pentru miercuri, 24 decembrie 2025. Cum va fi vremea în toată țara, în Ajunul Crăciunului
Ce se întâmplă doctore
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează timpul
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Brandul chinezesc ce depășește pragul de 1.000 de unități vândute în România, la câteva luni de la lansare
Descopera.ro
Structuri misterioase detectate în Cosmos!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este animalul cu cea mai puternică mușcătură?

Cele mai noi