Alertă sanitară chiar înaintea Paștelui: 1,5 milioane de ouă, contaminate cu Salmonella. La ce fermă au găsit probleme inspectorii ANSVSA

Alertă sanitară chiar înaintea Paștelui: 1,5 milioane de ouă, contaminate cu Salmonella. La ce fermă au găsit probleme inspectorii ANSVSA

Alertă sanitară chiar înaintea Paștelui: 1,5 milioane de ouă, contaminate cu Salmonella. La ce fermă au găsit probleme inspectorii ANSVSA
Alertă sanitară chiar înaintea Paștelui: 1,5 milioane de ouă, contaminate cu Salmonella / FOTO - caracter ilustrativ

Chiar înainte de Paște, s-a dat alerta sanitară: la Vaslui, aproximativ 1,5 milioane de ouă au fost contaminate cu Salmonella. Potrivit Antena 3, autorităţile au intervenit imediat și s-a decis retragerea produselor de la vânzare.

Potrivit sursei citate, ouăle contaminate cu Salmonella provin de la firma omului de afaceri Fănel Bogoş.

Toate găinile, infectate cu Salmonella

Întreaga cantitate de ouă provine de la două ferme care îi aparțin milionarului Fănel Bogoş, în judeţul Galaţi. În urma analizelor de laborator s-a descoperit o situație cu adevărat gravă: toate cele aproape 60.000 de găini din două ferme sunt infectate cu această bacterie extrem de periculoasă.

Chiar dacă situația era cât se poate de periculoasă, producţie a fost transportată către o staţie de sortare din Vaslui, care aparţine  aceluiaşi afacerist. Astfel, apar numeroase semne serioase de întrebare privind respectarea normelor de siguranţă alimentară şi funcţionarea controalelor pe lanţul de distribuţie.

Inspectorii sanitar-veterinari (ANSVSA) care au descoperit neregulile au intervenit prompt. S-a luat decizia sechestrării întregii cantităţi de ouă. Astfel, s-a evitat ca aceasta să ajungă pe piaţă şi, implicit, în consum.

În prezent, autorităţile continuă cercetările în acest caz. De asemenea, se fac şi verificări pentru a se stabili cum a fost posibil ca produse provenite din ferme infectate să fie colectate şi transportate. Verificările vor arăta cine se face responsabil de situația creată.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Trucuri simple pentru a afla cât de vechi sau proaspete sunt ouăle cumpărate din magazin. Testele care sunt la îndemâna oricui

Cât costă ouăle de la țărani înaintea Paștelui. Prețurile din 2026, mai mari ca niciodată

Singura culoare în care nu trebuie să vopsești ouăle de Paște. Este mare păcat, potrivit credinței creștin-ortodoxe

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ O șoferiță a fost prinsă cu o viteză record pe o șosea din Constanța. Motivul: i se ardeau cozonacii
13:19
O șoferiță a fost prinsă cu o viteză record pe o șosea din Constanța. Motivul: i se ardeau cozonacii
SPORT Belodedici își vinde casa. Ce proprietate deține „Căprioara” într-o zonă selectă și boemă a Capitalei. „Este, de fapt, despre un stil de viață”
13:14
Belodedici își vinde casa. Ce proprietate deține „Căprioara” într-o zonă selectă și boemă a Capitalei. „Este, de fapt, despre un stil de viață”
FLASH NEWS Adio, copii după buletin? Românii cu cărți de identitate electronice ar putea scăpa de birocrație și de „dosarul cu șină”
12:45
Adio, copii după buletin? Românii cu cărți de identitate electronice ar putea scăpa de birocrație și de „dosarul cu șină”
SPORT Rinat Ahmetov, uimit de ce a găsit în București. Miliardarul ucrainean a venit să-și ia la revedere de la Mircea Lucescu. „E atât de fermecătoare!”
12:40
Rinat Ahmetov, uimit de ce a găsit în București. Miliardarul ucrainean a venit să-și ia la revedere de la Mircea Lucescu. „E atât de fermecătoare!”
Românii nu protestează din cauza taxelor, a inflației sau a sărăciei, dar se inflamează când vine vorba de justiție. Doi sociologi explică fenomenul paradoxal, pentru Gândul
12:00
Românii nu protestează din cauza taxelor, a inflației sau a sărăciei, dar se inflamează când vine vorba de justiție. Doi sociologi explică fenomenul paradoxal, pentru Gândul
Gândul de Vreme Cum va fi vremea de Paște. Unde e soare și unde ninge. Prognoza de ultimă oră de la ANM, exclusiv pentru Gândul
11:50
Cum va fi vremea de Paște. Unde e soare și unde ninge. Prognoza de ultimă oră de la ANM, exclusiv pentru Gândul
Mediafax
Harta scumpirii locuințelor în Europa: cine conduce, unde sunt cele mai mici creșteri și singura țară cu prețuri în scădere
Digi24
Kremlinul admite că Orban va pierde alegerile din Ungaria: „Chiar și cu sprijinul nostru, nu au reușit nimic”. Pe cine va da vina Rusia
Cancan.ro
Cum arată acum Nadia Dănciulescu, la 14 ani după ce a fost transformată complet în Frumusețe pe Muchie de Cuțit de la Pro TV
Prosport.ro
FOTO. Belodedici își vinde casa dintr-o zonă boemă a Bucureștiului. Cum arată locuința: „Aer elegant și cald”
Adevarul
Viktor Orbán ar putea cere anularea alegerilor, în cazul unei victorii a opoziției. Analist român din Marea Britanie: „S-ar putea inspira de la noi”
Mediafax
Motivul incredibil pentru care iranienii nu pot redeschide Strâmtoarea Ormuz: nu găsesc minele puse de ei
Click
Cine este tânărul din Constanța care a fost admis la Harvard, cu o bursă de peste 1.300.000 de dolari: „Un copil extraordinar”
Digi24
Péter Magyar, „omul dificil” care îl provoacă pe Viktor Orbán în Ungaria, este controversat chiar și printre susținătorii săi
Cancan.ro
România, lovită de frig chiar înainte de Paște. Brumă și ninsori în noaptea de Înviere
Ce se întâmplă doctore
Rita Mureșan, complet schimbată după perioadele dificile prin care a trecut. Cum arată vedeta în prezent
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Ai rămas blocat în trafic pe DN1? Iată câteva rute alternative
Descopera.ro
De ce aristocrații purtau peruci?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Descopera.ro
Te simți epuizat în 2026? 7 metode rapide care îți calmează creierul (susținute de știință)

Cele mai noi

Trimite acest link pe