Alertă sanitară chiar înaintea Paștelui: 1,5 milioane de ouă, contaminate cu Salmonella. La ce fermă au găsit probleme inspectorii ANSVSA

Chiar înainte de Paște, s-a dat alerta sanitară: la Vaslui, aproximativ 1,5 milioane de ouă au fost contaminate cu Salmonella. Potrivit Antena 3, autorităţile au intervenit imediat și s-a decis retragerea produselor de la vânzare.

Potrivit sursei citate, ouăle contaminate cu Salmonella provin de la firma omului de afaceri Fănel Bogoş.

Toate găinile, infectate cu Salmonella

Întreaga cantitate de ouă provine de la două ferme care îi aparțin milionarului Fănel Bogoş, în judeţul Galaţi. În urma analizelor de laborator s-a descoperit o situație cu adevărat gravă: toate cele aproape 60.000 de găini din două ferme sunt infectate cu această bacterie extrem de periculoasă.

Chiar dacă situația era cât se poate de periculoasă, producţie a fost transportată către o staţie de sortare din Vaslui, care aparţine aceluiaşi afacerist. Astfel, apar numeroase semne serioase de întrebare privind respectarea normelor de siguranţă alimentară şi funcţionarea controalelor pe lanţul de distribuţie.

Inspectorii sanitar-veterinari (ANSVSA) care au descoperit neregulile au intervenit prompt. S-a luat decizia sechestrării întregii cantităţi de ouă. Astfel, s-a evitat ca aceasta să ajungă pe piaţă şi, implicit, în consum.

În prezent, autorităţile continuă cercetările în acest caz. De asemenea, se fac şi verificări pentru a se stabili cum a fost posibil ca produse provenite din ferme infectate să fie colectate şi transportate. Verificările vor arăta cine se face responsabil de situația creată.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Trucuri simple pentru a afla cât de vechi sau proaspete sunt ouăle cumpărate din magazin. Testele care sunt la îndemâna oricui

Cât costă ouăle de la țărani înaintea Paștelui. Prețurile din 2026, mai mari ca niciodată

Singura culoare în care nu trebuie să vopsești ouăle de Paște. Este mare păcat, potrivit credinței creștin-ortodoxe