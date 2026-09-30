Ales pe listele POT, deputatul Călin-Florin Groza a semnat cu PSD Maramureș

Călin-Florin Groza a fost ales deputat în circumscripția electorală nr.26 Maramureș în anul 2024, scrie vasiledale.ro. Un an mai târziu, acesta a demisionat din POT (Partidul Oamenilor Tineri) și a rămas deputat independent neafiliat niciunui partid.

În ultima vreme, deputatul maramureșean Călin-Florin Groza a fost curtat de PSD Maramureș, PNL Maramureș și AUR Maramureș.

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Să îl desemneze premier pe Sorin Grindeanu

Să desemneze premier de la un alt partid Vezi rezultate

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Miercuri, acesta s-a decis: a semnat adeziunea la PSD devenind astfel deputat PSD de Maramureș.

Sorin Grindeanu l-a prezentat oficial la ședința cu parlamentarii în care s-a decis ca PSD să nu voteze guvernul Mureșan.

Sursa foto: vasiledale.ro