Vice-Ambasadorul Israelului în România: Astăzi, unul dintre cele mai mari atacuri teroriste din istorie a fost oprit

Vice-Ambasadorul Israelului în România, Erez Golan, a transmis miercuri un mesaj, după incidentul de la bordul unui zbor al companiei aeriene FlyDubai din Emiratele Arabe Unite. Copilotul cursei care transporta din Dubai la Tel Aviv 100 de israelieni l-a înjunghiat pe pilot, aproape de destinație.

„Astăzi, unul dintre cele mai mari atacuri teroriste din istorie a fost oprit!

Sondaj Gândul Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan, după respingerea Guvernului Mureșan de către Parlament? Să declanșeze Alegeri Parlamentare Anticipate

Să îl desemneze premier pe Sorin Grindeanu

Să desemneze premier de la un alt partid Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Ce s-a întâmplat astăzi pe cerul Orientului Mijlociu este un eveniment înfiorător care s-ar fi putut încheia într-un dezastru total, dacă nu ar fi fost vorba de un curaj incredibil.

Un terorist îmbrăcat în uniformă de pilot a încercat să prăbușească intenționat un avion al unei companii aeriene din Emiratele Arabe Unite, la bordul căruia se aflau peste 170 de pasageri – aproape toți cetățeni israelieni, cu excepția a trei persoane.

Acesta nu a fost un incident aviatic obișnuit. A fost un act de terorism planificat și una dintre cele mai mari tentative de atac pe care le-a văzut vreodată lumea. Scopul nu a fost doar prăbușirea unui avion și uciderea unor oameni nevinovați de la bord și de pe sol, ci lovirea în inima păcii, distrugerea procesului de normalizare și anulare Acordurilor Abraham.

Această tentativă de a repeta tragedia de la 11 septembrie a fost oprită datorită unor adevărați eroi: pasageri israelieni curajoși care, alături de echipaj, au pătruns în cabina de pilotaj, l-au oprit pe pilotul terorist, au preluat controlul și au salvat sute de vieți din avion (și de pe sol).

Din păcate, aceasta este o nouă dovadă că Israelul este cea mai amenințată țară din lume.

Vedem din nou și din nou că terorismul jihadist nu se oprește de la nimic. Alegerea unui zbor al unei companii din EAU plin cu pasageri israelieni nu a fost o coincidență. A fost o încercare clară de a afecta parteneriatul dintre Israel și statele din Golf.

Avem un mesaj simplu și clar pentru dușmanii păcii: încercarea voastră a eșuat și nu va funcționa niciodată! Acordurile Abraham sunt mai puternice decât terorismul. Acest atac va aduce doar rezultatul opus – va apropia și mai mult Israelul, EAU și toate națiunile iubitoare de pace. În fața jihadului extrem, lumea trebuie să rămână unită și fermă!

În aceste momente, zborul de salvare este în drum spre Israel și va ateriza în curând.

Trimitem dragostea noastră pasagerilor și familiilor acestora și îi salutăm pe eroii care au salvat atâtea vieți astăzi”, a transmis Excelența sa într-un mesaj postat pe rețelele de socializare.

Sursa foto: Facebook / Erez Golan