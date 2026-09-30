Prima pagină » Actualitate » Vice-Ambasadorul Israelului în România: Astăzi, unul dintre cele mai mari atacuri teroriste din istorie a fost oprit

Vice-Ambasadorul Israelului în România: Astăzi, unul dintre cele mai mari atacuri teroriste din istorie a fost oprit

Vice-Ambasadorul Israelului în România: Astăzi, unul dintre cele mai mari atacuri teroriste din istorie a fost oprit
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Vice-Ambasadorul Israelului în România, Erez Golan, a transmis miercuri un mesaj, după incidentul de la bordul unui zbor al companiei aeriene FlyDubai din Emiratele Arabe Unite. Copilotul cursei care transporta din Dubai la Tel Aviv 100 de israelieni l-a înjunghiat pe pilot, aproape de destinație.

„Astăzi, unul dintre cele mai mari atacuri teroriste din istorie a fost oprit!

Sondaj Gândul

Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan, după respingerea Guvernului Mureșan de către Parlament?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Ce s-a întâmplat astăzi pe cerul Orientului Mijlociu este un eveniment înfiorător care s-ar fi putut încheia într-un dezastru total, dacă nu ar fi fost vorba de un curaj incredibil.

Un terorist îmbrăcat în uniformă de pilot a încercat să prăbușească intenționat un avion al unei companii aeriene din Emiratele Arabe Unite, la bordul căruia se aflau peste 170 de pasageri – aproape toți cetățeni israelieni, cu excepția a trei persoane.

Acesta nu a fost un incident aviatic obișnuit. A fost un act de terorism planificat și una dintre cele mai mari tentative de atac pe care le-a văzut vreodată lumea. Scopul nu a fost doar prăbușirea unui avion și uciderea unor oameni nevinovați de la bord și de pe sol, ci lovirea în inima păcii, distrugerea procesului de normalizare și anulare Acordurilor Abraham.

Această tentativă de a repeta tragedia de la 11 septembrie a fost oprită datorită unor adevărați eroi: pasageri israelieni curajoși care, alături de echipaj, au pătruns în cabina de pilotaj, l-au oprit pe pilotul terorist, au preluat controlul și au salvat sute de vieți din avion (și de pe sol).

Din păcate, aceasta este o nouă dovadă că Israelul este cea mai amenințată țară din lume.

Vedem din nou și din nou că terorismul jihadist nu se oprește de la nimic. Alegerea unui zbor al unei companii din EAU plin cu pasageri israelieni nu a fost o coincidență. A fost o încercare clară de a afecta parteneriatul dintre Israel și statele din Golf.

Avem un mesaj simplu și clar pentru dușmanii păcii: încercarea voastră a eșuat și nu va funcționa niciodată! Acordurile Abraham sunt mai puternice decât terorismul. Acest atac va aduce doar rezultatul opus – va apropia și mai mult Israelul, EAU și toate națiunile iubitoare de pace. În fața jihadului extrem, lumea trebuie să rămână unită și fermă!

În aceste momente, zborul de salvare este în drum spre Israel și va ateriza în curând.

Trimitem dragostea noastră pasagerilor și familiilor acestora și îi salutăm pe eroii care au salvat atâtea vieți astăzi”, a transmis Excelența sa într-un mesaj postat pe rețelele de socializare.

Sursa foto: Facebook / Erez Golan

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Siegfried Mureșan dă citate din Václav Havel după eșecul din Parlament
19:53
Siegfried Mureșan dă citate din Václav Havel după eșecul din Parlament
ACTUALITATE Ales pe listele POT, deputatul Călin-Florin Groza a semnat cu PSD Maramureș
19:26
Ales pe listele POT, deputatul Călin-Florin Groza a semnat cu PSD Maramureș
REPORTAJ Burebista, Eminescu, „revoluție” la Georgescu. Se scriu „pagini de istorie” în fața Arestului Central, acolo unde este întemnițat fostul candidat la președinție: „Călin, te iubim!”
18:44
Burebista, Eminescu, „revoluție” la Georgescu. Se scriu „pagini de istorie” în fața Arestului Central, acolo unde este întemnițat fostul candidat la președinție: „Călin, te iubim!”
UMOR USR, ironie la adresa PSD după ce Guvernul Mureșan a picat la vot: „Miniștrii își continuă treaba în Guvernul Bolojan. Mulțumim!” Ce favoare le-a facut PSD celor din USR când l-au părăsit pe Bolojan
18:22
USR, ironie la adresa PSD după ce Guvernul Mureșan a picat la vot: „Miniștrii își continuă treaba în Guvernul Bolojan. Mulțumim!” Ce favoare le-a facut PSD celor din USR când l-au părăsit pe Bolojan
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan anunță că luni va desemna un nou premier, după eșecul Siegfried Mureșan
18:22
Nicușor Dan anunță că luni va desemna un nou premier, după eșecul Siegfried Mureșan
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu explică de ce Călin Georgescu „nu poate fi scos din joc”
18:00
Ion Cristoiu explică de ce Călin Georgescu „nu poate fi scos din joc”
Mediafax
Călin Georgescu refuză mâncarea din arest! Ce drepturi are fostul prezidențiabil după gratii
Digi24
Surpriza hoților care au furat două remorci de TIR cu logo-ul Nvidia, crezând că se vor îmbogăți din procesoare
Cancan.ro
Ce-ai pățit, Reghe? Revenirea în România pare să-l fi afectat pe noul antrenor al FCSB
Prosport.ro
Simona Halep, imaginile momentului cu Dorin Mateiu. Momente de tandrețe în mașină între campioană și milionarul cu 24 de ani mai în vârstă
Adevarul
Ce opțiuni mai are Nicușor Dan după căderea Guvernului Mureșan. De ce PSD nu putea vota „fără să se detoneze în interior”
Mediafax
Ce scrie presa străină după ce Guvernul Mureșan A PICAT la vot în Parlament. Criza politică, prelungită
Click
Ce s-ar fi întâmplat în ziua în care Valentina și iubitul ei au mers la mănăstire. Cu cine ar fi petrecut tânăra ultimele ore ale vieții sale
Digi24
Este sau nu obligat Nicușor Dan să dizolve Parlamentul, după ce Mureșan n-a obținut 233 de voturi? Explicațiile foștilor judecători CCR
Cancan.ro
Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu, jignite de producătorii Asia Express. Ce s-a întâmplat la filmări
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică și mulți nu au recunoscut-o
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Ultima zi în care posesorii de mașini vechi pot cumpăra rovinieta mai ieftin. De mâine, taxa de drum se scumpește
Descopera.ro
Cine a fost femeia care a condus Egiptul Antic acum 5.000 de ani? A domnit cu mult înaintea Cleopatrei
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Nevastă, pregătește-mi costumul cel negru!
Descopera.ro
(P) Când anxietatea nu mai este doar stres: semnele care arată că este momentul să ceri ajutor specializat
Mediafax Italia
Scumpirea pe care o plătesc milioane de fumători! CU CÂT CRESC PREȚURILE?!
Mediafax Spania
Orașul unde CHIRIA este de doar 20 de euro pe lună! CUM S-A AJUNS AICI?!
FLASH NEWS Avertismentul Rusiei pentru țările europene: „Fabricile de armament care furnizează Ucrainei sunt ținte militare legitime”
19:59
Avertismentul Rusiei pentru țările europene: „Fabricile de armament care furnizează Ucrainei sunt ținte militare legitime”
ALEGERI ÎN SUA Financial Times: O eventuală înfrângere a republicanilor la alegerile din noiembrie nu va fi un seism politic pentru Trump
19:24
Financial Times: O eventuală înfrângere a republicanilor la alegerile din noiembrie nu va fi un seism politic pentru Trump
FLASH NEWS Christa Pike, prima femeie condamnată la moarte în statul Tennessee în ultimii 200 de ani. Cererea ciudată făcută înainte de execuție
19:08
Christa Pike, prima femeie condamnată la moarte în statul Tennessee în ultimii 200 de ani. Cererea ciudată făcută înainte de execuție
FLASH NEWS Macron și premierul Spaniei salută cu „brațele deschise” anunțul premierului britanic privind posibilitatea revenirii Regatului Unit în UE
18:58
Macron și premierul Spaniei salută cu „brațele deschise” anunțul premierului britanic privind posibilitatea revenirii Regatului Unit în UE
REACȚIE Șeful NATO răspunde la amenințările nucleare ale Rusiei. Rutte: „NATO este mult mai puternică decât Rusia, nu ne-ar putea învinge niciodată”
18:38
Șeful NATO răspunde la amenințările nucleare ale Rusiei. Rutte: „NATO este mult mai puternică decât Rusia, nu ne-ar putea învinge niciodată”
EXCLUSIV Marius Tucă, avertisment în cazul Călin Georgescu: Cineva vrea să arunce România în aer/Arestarea lui doar aprinde chibritul
18:21
Marius Tucă, avertisment în cazul Călin Georgescu: Cineva vrea să arunce România în aer/Arestarea lui doar aprinde chibritul

Cele mai noi

Trimite acest link pe