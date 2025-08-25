Prima pagină » Actualitate » Polițistul care a furat sute de kilograme de aur SCAPĂ de dosar penal, dar riscă să plătească sute de mii de euro

Polițistul care a furat sute de kilograme de aur SCAPĂ de dosar penal, dar riscă să plătească sute de mii de euro

Bianca Dogaru
25 aug. 2025, 12:42, Actualitate
Un fost ofițer din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor, suspectat că ar fi înlocuit bijuterii confiscate cu lemn și plastic, nu va mai fi judecat penal după ce instanța a constatat prescripția faptelor. Totuși, acțiunea civilă pentru recuperarea prejudiciului de 400.000 de euro rămâne în instanță.

Potrivit rechizitoriului, fostul polițist Marius-Paul C., era suspectat că, între 29 septembrie și 11 decembrie 2007, ar fi înlocuit 14,661 kg de bijuterii ridicate în urma unei percheziții cu obiecte de metal comun, lemn, plastic sau alte materiale. Faptele s-ar fi petrecut în contextul instrumentării unui dosar de contrabandă.

„Inculpatul a solicitat în mod expres ca instanţa să constate intervenirea prescripţiei răspunderii penale, cu consecinţa încetării procesului penal,” au precizat judecătorii în motivare.

DNA a trimis dosarul penal la Tribunalul Constanța în mai 2022, însă prin Hotărârea nr. 214/2024 din 27 mai 2024, instanța a dispus încetarea procesului penal, constatând intervenirea prescripției răspunderii penale. Potrivit Codului Penal 1969, termenul de prescripție pentru abuz în serviciu calificat este de 10 ani și s-a împlinit la 10 decembrie 2022.

Deși procesul penal s-a încheiat, partea civilă reprezentată de persoana vătămată Virgil Dulea, continuă. Acesta solicită recuperarea prejudiciului, iar tribunalul urmează să decidă dacă fostul polițist va fi obligat la plata sumei.

Cazul a atras atenția prin modul în care probele aflate în custodia autorităților au fost gestionate. Procurorii au efectuat expertize tehnice și grafoscopice pentru a stabili responsabilitatea manipulării bijuteriilor, însă decizia finală a fost influențată de termenul de prescripție.

Sursa foto: Mediafax Foto / Andreea Alexandru

