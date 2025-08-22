Prima pagină » Actualitate » Consilier ANAF, acuzat că a scurs informații secrete către notari. Prejudiciu de peste 7 milioane de lei

Bianca Dogaru
22 aug. 2025, 16:53, Actualitate
Un consilier superior din cadrul ANAF Sector 3, Vasile Preda, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, fiind acuzat că a divulgat informații confidențiale unor notari publici și că ar fi compromis o anchetă penală în care aceștia erau vizați.

Potrivit anchetatorilor, doi notari publici din București ar fi încasat, în perioada 2022-2025, sume importante fără să achite la bugetul de stat impozitele datorate pentru transferurile de proprietăți imobiliare, dar și obligațiile fiscale privind salariile angajaților – contribuția de asigurări sociale (CAS) și cea de sănătate (CASS). Prejudiciul total estimat depășește 7,1 milioane de lei.

Anchetatorii susțin că, între noiembrie și decembrie 2024, funcționarul ar fi transmis unui notar public documente confidențiale, corespondență interinstituțională și internă, informații care nu erau destinate publicității și care afectau interesele legitime a două instituții.

De asemenea, în martie și mai 2025, consilierul ANAF ar fi transmis printr-o aplicație mobilă date confidențiale despre modul, timpul și mijloacele de administrare a unor probe fiscale solicitate de organele judiciare. Aceste dezvăluiri ar fi îngreunat urmărirea penală.

În plus, procurorii îl acuză că, între iulie 2022 și februarie 2025, nu a sesizat organele de anchetă deși ar fi știut despre presupusele ilegalități comise de notari.

Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice, coordonați de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, au făcut joi percheziții la locuința consilierului și la sediul unei instituții publice, ridicând documente și medii de stocare.

Inițial, Vasile Preda a fost reținut pentru 24 de ore, însă Tribunalul București a decis plasarea sa sub control judiciar pentru 60 de zile. Pe durata acestei măsuri, el are interdiciția de a ocupa funcții publice în cadrul ANAF și de a comunica, direct sau indirect, cu persoanele implicate în dosar.

