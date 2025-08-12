Prima pagină » Actualitate » Alexandru Chirilă la „Pastila Financiară”: „Tinerii trebuie să înțeleagă că trebuie să investească în bunuri care produc valoare”

Alexandru Chirilă la „Pastila Financiară”: „Tinerii trebuie să înțeleagă că trebuie să investească în bunuri care produc valoare”

Ruxandra Radulescu
12 aug. 2025, 10:12, Actualitate
Alexandru Chirilă la

Alexandru Chirilă, CEO Profit Point și acționar la SAI Capital Point, a vorbit, în cadrul emisiunii „Pastila Financiară by Mediafax”, despre importanța educației financiare în rândul tinerilor, chiar de la vârsta adolescenței. Expertul a subliniat că este esențial ca adolescenții să învețe să investească în bunuri care produc valoare, ci nu în produse care, în timp, își pierd valoarea. Puteți urmări aici întreaga emisiune

Alexandru Chirilă a discutat cu jurnalistul Adrian Artene despre cum educația financiară în timpul adolescenței îi ajută pe tineri să învețe să investească în propriul lor viitor, în loc să se limiteze la bunuri care oferă satisfacție pe moment, dar își pierd valoarea imediat ce au fost scoase din cutie.

Expertul a explicat când nu este o decizie bună pentru un tânăr să-și achiziționeze un model de telefon foarte scump.

„Dacă nu poate să îl plătească cu bani cash și trebuie să-și facă un credit pe doi ani de zile pentru a-și permite telefonul, face o greșeală fundamentală. Telefonul ăla din start își pierde din valoare imediat ce a fost scos din cutie. Vei plăti dobânzi, vei plăti costuri de întreținere ale telefonului, iar valoarea acelui bun scade.

Tinerii trebuie să înțeleagă că trebuie să investească în bunuri care produc valoarea. Tocmai pentru asta există companii publice care produc bunuri de valoare, există Johnson and Johnson, Procter and Gamble, există Tesla, Apple, Microsoft, există bunuri tangibile sau software care aduc valoare în lumea asta. Și în primul rând trebuie să știi că vin din spate generații mult mai preocupate de subiectul banilor decât am fost noi.”, a precizat Alexandru Chirilă.

Alexandru Chirilă, despre lecțiile de educație financiară cu liceeni

„Țin cursuri de educație financiară cu tineri din liceu, în Brașov și, spre surprinderea mea, într-o perioadă de 12 săptămâni, cu o întâlnire lunară, au început să facă pași concreți spre a investi primii bani în indicele BET. Cu ei am reușit să facem diferența între nevoi și dorințe și am reușit să construim împreună o afacere care se duce într-un IPO.

Am făcut propria brutărie și au început să se îndrăgostească de mentalitatea care se formează odată ce conștientizez niște lucruri. Au început să vadă valoarea banului și ce produce un ban pus lună de lună într-un instrument financiar, care produce un randament prin puterea dobânzii compuse și au văzut matematic cum a-și satisface o dorință un telefon pe termen scurt care într-un final ce face acumulează niște selfie-uri 128 de giga, în condițiile în care, de fapt, investind aceeași sumă de bani, produc valoare și produc securitate pentru viitorul meu.”, a adăugat expertul.

Foto: captură Mediafax

Citește și

ACTUALITATE INCENDIU de vegetație uscată la granița județelor Ilfov și Giurgiu. Pompierii intervin de urgență
12:48
INCENDIU de vegetație uscată la granița județelor Ilfov și Giurgiu. Pompierii intervin de urgență
ACTUALITATE Locurile în care poți să fi amendat dacă parchezi chiar dacă ai plătit taxa de staționare. Care pot fi consecințele suplimentare
12:43
Locurile în care poți să fi amendat dacă parchezi chiar dacă ai plătit taxa de staționare. Care pot fi consecințele suplimentare
ACTUALITATE Statul european în care ajungi la închisoare sau ești amendat dacă lași gunoi pe stradă. Ce se întâmplă dacă arunci un muc de țigară pe jos
12:37
Statul european în care ajungi la închisoare sau ești amendat dacă lași gunoi pe stradă. Ce se întâmplă dacă arunci un muc de țigară pe jos
POLITICĂ Victor Ponta anunță: „Tocmai au scăzut toate salariile și pensiile cu 7,8%. USR moare de grija lui Ion Iliescu”
12:35
Victor Ponta anunță: „Tocmai au scăzut toate salariile și pensiile cu 7,8%. USR moare de grija lui Ion Iliescu”
EXTERNE Summit-ul Trump-Putin declanșează un protest masiv în Alaska: „Împotriva prezenței unui criminal de război internațional”
12:32
Summit-ul Trump-Putin declanșează un protest masiv în Alaska: „Împotriva prezenței unui criminal de război internațional”
VIDEO Mircea Abrudean le sugerează liderilor coaliției să discute informal: „Poate e nevoie de o comunicare mai bună”
12:25
Mircea Abrudean le sugerează liderilor coaliției să discute informal: „Poate e nevoie de o comunicare mai bună”
Mediafax
METEO. Temperaturi neobișnuit de ridicate în primele zile ale lunii septembrie
Digi24
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a stat în mașina parcată la soare
Cancan.ro
Mihaela Rădulescu, umilită de familia lui Felix. Părinții bărbatului ar fi refuzat să meargă la căpătâiul fiului lor
Prosport.ro
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Adevarul
Tarifele SUA pentru Elveția, primite cu stupoare. Efectele pentru leul românesc
Mediafax
Diana Buzoianu anunță redeschiderea Programului Rabla: Se va lansa cu 200 de milioane de lei
Click
Român blocat în Grecia, cu cheia în portbagaj și nevastă nervoasă: „Mă înjură de patru ore, fără să respire. Dau bere!”
Wowbiz
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Antena 3
O femeie s-a căsătorit de 11 ori în 22 de ani și toți soții ei au murit. Acum a făcut o mărturisire tulburătoare
Digi24
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”
Cancan.ro
Ultimele cuvinte pe care Nina i le-a spus lui Ion Iliescu, în spital. S-a aflat abia acum ce l-a rugat
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
observatornews.ro
Cum poți investi în aur direct de pe telefon, fără să îl deții fizic. Metoda rapidă și sigură
StirileKanalD
A fost decretată STARE de URGENȚĂ! Anunțul președintelui: Aducem armata dacă e nevoie
KanalD
Este oficial! Când începe școala în 2025! Data exactă
Ciao.ro
S-au despărţit cu scandal! Cele mai scurte căsnicii ale vedetelor din România
Promotor.ro
2025: Dotări obligatorii în mașină, ca să eviți amenzi și puncte penalizare
Descopera.ro
FRUCTELE interzise pentru pisici! Să NU le dai niciodată
Capital.ro
Reguli noi pentru gunoi. Schimbare în toată România. Ministrul Mediului: Trebuie să avem un sistem foarte clar de gestionare
Evz.ro
Cseke Atilla vrea liste ale rușinii, deși e ilegal. Gazeta de perete comunistă se întoarce
A1
Legătura neștiută dintre Claudia Florescu, fosta concurentă de la Insula Iubirii, și Babs. Cum s-au cunoscut cele două
Stirile Kanal D
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
Kfetele
Tânără mămică, însărcinată pentru a doua oară, s-a stins din viață brusc, în timp ce dormea! Aceasta avea vârsta de doar 29 de ani
RadioImpuls
VIDEO Gestul revoltător făcut de Mirabela Dauer: "Tot respectul pentru voce și cântece, dar să știți că nu este la primul derapaj". Motivul pentru care artista a împins un invitat în plin eveniment: "Cu ce o deranja?"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soția lui Ion îl înșela de zor cu Gheorghe, când, sună telefonul…
Descopera.ro
Un nou studiu arată că un obicei considerat de prost gust este chiar benefic în cuplu