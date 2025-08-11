Prima pagină » Actualitate » Alexandru Muraru, un polițist de 22 de ani din Vrancea, a murit în urma unui accident stupid. „Nu există cuvinte care să aline un asemenea gol”

11 aug. 2025, 13:59, Actualitate
Un polițist de 22 de ani din Vrancea a murit în urma unui accident stupid / foto: Facebook

Alexandru Muraru, un polițist de 22 de ani din Vrancea, a decedat în urma unui accident stupid. Incidentul a avut loc în urmă cu câteva zile, în comuna natală a lui, Jariștea.

Durere fără margini pentru o familie din județul Vrancea. Alexandru Muraru, un tânăr polițist în vârstă de 22 de ani, fost sportiv de performanță, a murit în urma unui accident stupid. Incidentul tragic a avut loc în noaptea de 2 spre 3 august 2025, în comuna Jariștea, Vrancea.

Datele indică faptul că tânărul se afla în prezența altor doi prieteni, în noaptea fatidică. Atunci, în urma unui joc inconștient, a ajuns să agonizeze în spital și, în cele din urmă, să îi cedeze organismul. Tânărul, care lucra la Poliția Transporturi Feroviare și era student la Drept, s-ar fi urcat pe capota unei mașini cu un prieten, apoi, la o frână bruscă, ar fi căzut pe carosabil.

Inițial, nu au apelat numărul de urgență 112. La câteva ore de la incident, tânărul a început să acuze stări de rău și a intrat în șoc traumatic sever. În cele din urmă, cei doi tineri care au căzut de pe capotă au ajuns la spital. Prietenul lui prezenta răni ușoare, însă starea de sănătate a lui Alexandru Muraru se degrada la un moment la altul.

Starea sa de sănătate s-a agravat și a fost transferat de la Spitalul Județean Focșani la o unitate medicală din Iași. Acolo, în ciuda eforturilor depuse de cadrele medicale, organismul tânărului a cedat.

„Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea s-au sesizat din oficiu cu privire la producerea unui accident rutier, în urma căruia un tânăr de 22 de ani a suferit leziuni grave, fiind transportat la o unitate medicală.

Din verificările preliminare efectuate a rezultat că, în noaptea de 02/03 august a.c., un tânăr de 20 de ani a condus un autoturism pe raza localității Jariștea, iar la un moment dat, doi pasageri, ambii în vârstă de 22 de ani, aflați în exteriorul autoturismului, au suferit leziuni.

Șoferul și unul dintre pasageri, care a suferit leziuni minore, au fost testați cu aparatele din dotare, rezultatele fiind negative. Polițiștii desfășoară cercetări în cadrul unui dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului, în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor producerii evenimentului”, a transmis IPJ Vrancea.

Între timp, oamenii legii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Șoferul este anchetat de Poliția Rutieră Vrancea.

„Alexandru Muraru activa ca polițist în cadrul Poliției Transporturi Feroviare și era student la Drept. Alexandru Muraru a fost component al echipei CSM Focșani 2007 până la retragerea acesteia din Liga Națională, în sezonul 2025/2026”, scrie clubferoviar.ro.

Este durere fără margini pentru familie și apropiați.

„Pentru voi, părinți greu încercați, nu există durere mai mare decât aceea de a pierde un copil… Nu există cuvinte care să aline un asemenea gol. Vă purtăm în gând și în rugăciune, cu toată compasiunea și respectul. Sufletul fiului vostru va rămâne mereu luminos în amintirea celor care l-au cunoscut, iar dragostea voastră pentru el nu va pieri niciodată. Dumnezeu să-l odihnească în pace, iar vouă să vă dea puterea să trăiți cu această inimaginabilă durere. Suntem cu voi, din toată inima”, au transmis apropiații familiei.

Sursă foto: Facebook

