Prima pagină » Actualitate » Care sunt cele două ipoteze în cazul prăbușirii avionului de agrement de la Arad

Care sunt cele două ipoteze în cazul prăbușirii avionului de agrement de la Arad

Adina Anghelescu
10 aug. 2025, 13:58, Actualitate
Care sunt cele două ipoteze în cazul prăbușirii avionului de agrement de la Arad

Accidentul aviatic soldat cu doi morți, pilotul Vlad Zgărdău (48 ani) și Vlad Popescu (18 ani), băiatul unui om de afaceri din Arad, face obiectul unei anchete desfășurate la fața locului împreună cu experți din aviație.

Până acum, la fața locului au fost găsite obiecte personale aparținând celor două victime care se aflau împrăștiate la aproape 300 de metri de locul impactului. Conform surselor judiciare contactate de Gândul, până acum există două ipoteze privind cauza accidentului.

Care sunt cele două ipoteze în cazul prăbușirii avionului de agrement de la Arad

“Este posibil ca avionul să fi lovit o pasăre sau au existat probleme la carlingă care au dus la pierderea portanței și intrarea în picaj a aparatului de zbor”, au declarat sursele Gândul.

Informațiile despre pilot sunt că acesta avea peste 20 de ani la manșă și a zburat la mai multe companii, iar băiatul de 18 ani visa să fie aviator și de aceea și adorut să facă acest zbor de agrement. În timpul zborului, băiatul avea la el telefonul tatălui său, drept urmare, inițial, s-a încercat identificarea victimelor pe baza abonamentelor telefoanelor aflate asupra lor. Aparatul de zbor a decolat de pe Aerodromul Şiria şi urma să aterizeze pe pista Aeroportului Arad.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) a informat că la momentul sosirii echipelor de pompieri focul fusese stins deja de serviciul privat de intervenţie din cadrul societăţii comerciale. Cauza prăbușirii române, deocamdată, incertă până ce anchetatorii nu vor finaliza expertiza dispusă în acest caz.

Autorul recomandă:

Tatăl tânărului mort în accidentul aviatic de la Arad, mesaj SFÂȘIETOR. „De ce, Doamne, mi-ai luat copilul așa repede?”

Ultimul zbor a fost filmat! Ei sunt cei doi bărbați care au murit în tragedia aviatică de la Arad

ACCIDENT aviatic în Italia. Un avion s-a prăbușit pe o autostradă din Brescia

Coliziune între un avion de pasageri și un bombardier B-52, evitată la limită. Pilotul a recurs la o manevră AGRESIVĂ de „ocolire”

TRAGEDIE aviatică la Gura Portiței. Un avion cu două persoane la bord s-a prăbușit. Ambele victime au murit

Citește și

ULTIMA ORĂ Se aprind spiritele înainte de ÎNTREVEDEREA Trump – Putin. Liderii europeni, ochi și urechi înaintea întâlnirii istorice / Reacții și scenarii
13:20
Se aprind spiritele înainte de ÎNTREVEDEREA Trump – Putin. Liderii europeni, ochi și urechi înaintea întâlnirii istorice / Reacții și scenarii
ACTUALITATE Evoluția vânzărilor imobiliare în România. Ce urmează după bula generată de majorarea TVA
12:48
Evoluția vânzărilor imobiliare în România. Ce urmează după bula generată de majorarea TVA
ULTIMA ORĂ Banca elvețiană UBS, ZGUDUITĂ de o nouă investigație asupra conturilor naziste. Arhivele Credit Suisse, luate la puricat / Despăgubirile sunt uriașe!
12:26
Banca elvețiană UBS, ZGUDUITĂ de o nouă investigație asupra conturilor naziste. Arhivele Credit Suisse, luate la puricat / Despăgubirile sunt uriașe!
ACTUALITATE Mel Gibson anunță continuarea filmului „Patimile lui Hristos”. Pelicula va fi lansată în două părți
12:22
Mel Gibson anunță continuarea filmului „Patimile lui Hristos”. Pelicula va fi lansată în două părți
ACTUALITATE Meteorologii Accuweather anunță un final de august și o lună septembrie cum n-au mai fost. Furtuni în București și vreme atipică în toamnă
12:10
Meteorologii Accuweather anunță un final de august și o lună septembrie cum n-au mai fost. Furtuni în București și vreme atipică în toamnă
ACTUALITATE Combinația de alimente care ne distruge creierul, potrivit dr. Vlad Ciurea. Este mâncarea preferată a românilor!
12:06
Combinația de alimente care ne distruge creierul, potrivit dr. Vlad Ciurea. Este mâncarea preferată a românilor!
Mediafax
EXCLUSIV. Cât de ateu a fost Ion Iliescu, de fapt? E singurul președinte român prohodit în propria biserică, pe care a reconstruit-o din cenușă
Digi24
Povestea BMW-ului din Kaliningrad: avocata din Rusia care refuză să cedeze în fața lui Putin. „Doar o nebună nu s-ar teme”
Cancan.ro
Vești îngrijorătoare despre Kate Middleton! Apropiații ei au făcut anunțul: 'Nu mai are nici 40 de
Prosport.ro
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Adevarul
Măsurile de austeritate dincolo de cifrele reci. „Așa dispare încet o pizzerie. Nu leneșă, nu arsă, ci sufocată de costuri”
Mediafax
EXCLUSIV. Suma uriașă cu care ar putea fi vândută vila din Primăverii în care locuiește Nina Iliescu. Ar putea face profit de 430,00%
Click
Un simbol al litoralului românesc din perioada comunistă a renăscut. Cât costă să-ți iei apartament în hotelul lui Olăroiu
Wowbiz
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Antena 3
Jaf istoric în Anglia: o grupare de români a reușit să fure de la Fiscul britanic aproape 50 de milioane de lire sterline
Cancan.ro
Mirabela Grădinaru, umilită de o cântăreață: 'E o 😲'
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
observatornews.ro
30 de judeţe şi Capitala intră de la ora 10.00 sub avertizări de caniculă. Căldură extremă duminică şi luni
StirileKanalD
Tânără însărcinată în 8 luni, moartă lângă fetița de trei ani. A adormit și...
KanalD
Primele imagini de la mormântul lui Ion Iliescu. Gestul făcut de o femeie la locul de veci al fostului președinte: „Merită!”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Apogeul exclusivismului. Bugatti prezintă Brouillard, un model unicat
Descopera.ro
La ce oră să MĂNÂNCI ca să SLĂBEȘTI cu succes? Oamenii de știință au răspunsul!
Capital.ro
O tragedie cutremură lumea sportului. Au murit două legende la doar o zi diferență. Nu s-a mai putut face nimic pentru ei
Evz.ro
Emma Thompson spune că a fost „agățată” de Donald Trump
A1
Imaginea rară cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă
Stirile Kanal D
Un avion s-a prăbușit într-o curte, în Arad. Doi oameni au murit
Kfetele
FOTO Ce fotografie au postat cei doi bărbați înainte să-și piardă viața în tragedia aviatică de la Arad
RadioImpuls
Trupele Vama și Paraziții și-au anulat concertele de la UNTOLD X în ultimul moment: „Decizia vine în urma unor neînțelegeri, rezultate din diferențe de viziune și de perspectivă”. Reacția lui Edy Chereji, co-fondatorul festivalului
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip își privește soția în timp ce se sărută cu amantul. – De unde atâta tupeu?
Descopera.ro
Ce este sindromul Stendhal: Afecțiunea ciudată în care atacurile de panică se întâlnesc cu arta
POLITICĂ Un deputat PSD amenință cu moțiune de cenzură: „Domnule Bolojan, România trebuie să fie dezvoltată echilibrat în toate zonele”
13:54
Un deputat PSD amenință cu moțiune de cenzură: „Domnule Bolojan, România trebuie să fie dezvoltată echilibrat în toate zonele”
EXTERNE Kate Middleton cântărește sub 40 de kilograme!? Îngrijorări în Familia Regală, la 6 luni după ce Prințesa de Wales a anunțat că are cancer
13:38
Kate Middleton cântărește sub 40 de kilograme!? Îngrijorări în Familia Regală, la 6 luni după ce Prințesa de Wales a anunțat că are cancer
GALERIE FOTO Vizita președintelui din Republica Moldova, în presa de peste Prut: „Nicușor Dan, servicii electorale pentru Maia Sandu”
13:03
Vizita președintelui din Republica Moldova, în presa de peste Prut: „Nicușor Dan, servicii electorale pentru Maia Sandu”
HOROSCOP Cele 3 zodii care au parte de noi începuturi, în săptămâna 11–17 august 2025. Explorează un alt drum al carierei și au revelații
12:49
Cele 3 zodii care au parte de noi începuturi, în săptămâna 11–17 august 2025. Explorează un alt drum al carierei și au revelații
ACTUALITATE Pericolul nevăzut din piscinele publice. Cum reduci riscul de boli cauzate de germenii din apă
11:49
Pericolul nevăzut din piscinele publice. Cum reduci riscul de boli cauzate de germenii din apă
OPINIE Pastila lui Cristoiu: Cu cinci zile înainte de întâlnirea din Alaska, liderii occidentali pledează pentru continuarea Războiului din Ucraina!
11:39
Pastila lui Cristoiu: Cu cinci zile înainte de întâlnirea din Alaska, liderii occidentali pledează pentru continuarea Războiului din Ucraina!