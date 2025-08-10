Accidentul aviatic soldat cu doi morți, pilotul Vlad Zgărdău (48 ani) și Vlad Popescu (18 ani), băiatul unui om de afaceri din Arad, face obiectul unei anchete desfășurate la fața locului împreună cu experți din aviație.

Până acum, la fața locului au fost găsite obiecte personale aparținând celor două victime care se aflau împrăștiate la aproape 300 de metri de locul impactului. Conform surselor judiciare contactate de Gândul, până acum există două ipoteze privind cauza accidentului.

Care sunt cele două ipoteze în cazul prăbușirii avionului de agrement de la Arad

“Este posibil ca avionul să fi lovit o pasăre sau au existat probleme la carlingă care au dus la pierderea portanței și intrarea în picaj a aparatului de zbor”, au declarat sursele Gândul.

Informațiile despre pilot sunt că acesta avea peste 20 de ani la manșă și a zburat la mai multe companii, iar băiatul de 18 ani visa să fie aviator și de aceea și adorut să facă acest zbor de agrement. În timpul zborului, băiatul avea la el telefonul tatălui său, drept urmare, inițial, s-a încercat identificarea victimelor pe baza abonamentelor telefoanelor aflate asupra lor. Aparatul de zbor a decolat de pe Aerodromul Şiria şi urma să aterizeze pe pista Aeroportului Arad.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) a informat că la momentul sosirii echipelor de pompieri focul fusese stins deja de serviciul privat de intervenţie din cadrul societăţii comerciale. Cauza prăbușirii române, deocamdată, incertă până ce anchetatorii nu vor finaliza expertiza dispusă în acest caz.

Autorul recomandă:

Tatăl tânărului mort în accidentul aviatic de la Arad, mesaj SFÂȘIETOR. „De ce, Doamne, mi-ai luat copilul așa repede?”

Ultimul zbor a fost filmat! Ei sunt cei doi bărbați care au murit în tragedia aviatică de la Arad

ACCIDENT aviatic în Italia. Un avion s-a prăbușit pe o autostradă din Brescia

Coliziune între un avion de pasageri și un bombardier B-52, evitată la limită. Pilotul a recurs la o manevră AGRESIVĂ de „ocolire”

TRAGEDIE aviatică la Gura Portiței. Un avion cu două persoane la bord s-a prăbușit. Ambele victime au murit