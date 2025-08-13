Alexandru Nazare: „Avem o creștere temporară mare a inflației, dar trecem peste ea în acest an de zile”

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a fost prezent în platoul Antena 3. El a vorbit despre inflație, spunând că acaesta afectează puterea de cumpărare a românilor. De precizat este că, în momentul acesta, România are o inflație de 5.8%, iar românii sunt deja afectați de creșterile de prețuri.

„E adevărat că inflația afectează puterea de cumpărare și cum v-am spus și la ultima noastră întâlnire, acum două săptămâni, această creștere a inflației, care reflectă aici eliminarea subvenției la energie, pentru care, în momentul de față, România nu mai putea să o susțină la nivelul la care a fost susținută în ultimii ani, pentru că a creat niște arierate uriașe, 6-7 miliarde de lei, aceste arierate s-au rostogolit și acești bani, la un moment dat, va trebui să-i plătim, îi plătim eșalonat, dar efectul economic al acestor întârzieri nu e deloc bun. În mod clar afectează puterea de cumpărare, dar luând măsuri prin care reducem deficitul, într-un interval de un an de zile, aceste măsuri vor tempera indirect și această evoluție a inflației.

Într-un orizont de timp de un an, pentru că, după cum ați văzut, și guvernatorul în prezentarea raportului asupra inflației a precizat că inflația ar reveni în decembrie, anul viitor, sub intervalul de referință. Deci, vorbim de o evoluție temporară a inflației. Da, avem o creștere temporară mare a inflației, dar trecem peste ea în acest an de zile. Și dacă vom cheltui fondurile europene cum trebuie și dacă facem consolidarea bugetară și scădem deficitul, și scădem presiunile pe care le avem în momentul de față, vom reuși să temperăm acest trend. Și mai putem să facem un lucru: eu am adresat o scrisoare președintelui Consiliului Concurenței, să verifice modul în care se elaborează marii retaileri formează prețurile. Pentru că mi se pare foarte important să fim atenți în această perioadă pentru că anumite prețuri se și rotunjesc. Trebuie să știm, să avem o evidență foarte clară”, a spus Alexandru Nazare, la Antena 3.