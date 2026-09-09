Senatorul SOS România, Dumitru Manea, a transmis astăzi că partidul său este gata să facă un compromis și va accepta o ”aliantă toxică” cu PSD, doar pentru ca România să iasă mai repede din această criză guvernamentală.

Cei 14 parlamentari SOS sunt gata să voteze viitorul guvern

Dumitru Manea spune că SOS s-a consultat cu alegătorii printr-un referendum online, iar oamenii au transmis că vor ca Ilie Bolojan să plece cât mai repede din fruntea Guvernului pe care încă îl conduce de 4 luni, deși executivul său a fost dat jos prin moțiunea de cenzură depusă de AUR și PSD. Senatorul a punctat că partidul ”nu are încotro” și că în istoria acestuia au mai fost momente în care formațiunea s-a aliat cu ”dușmani” doar pentru a scăpa de ”dușmani mai puternici”.

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”România este o țară neguvernată. Este necesar acum să alegem, ca de obicei, între ciumă și holeră. Noi am consultat electoratul, poporul, printr-un fel de referendum online și opțiunea a fost covârșitoare: ‘Scăpați-ne dracului de ăștia’.

Noi suntem acum în situația de a ne alia cu dușmanul. Cu PSD-ul. Ceea ce e aproape inadmisibil, dar există în istoria noastră, au fost momente în care lideri politici s-au unit cu un dușman împotriva altor dușmani mai puternici.

În situația de față, nu avem încotro, adică noi vom vota acest guvern. Altfel vom da socoteală în fața electoratului: ‘Ce faceți, bă? Îl vreți pe Bolojan în continuare?’. Așa că preferăm să-i înlăturăm cu votul nostru. Și vedem ce vom face cu dușmanii noștri deveniți parteneri”, a declarat Dumitru Manea, pentru știripesurse.

Dumitru Manea: ”Noi suntem singurul partid care acceptă compromisul ăsta, această alianță toxică, dar salvatoare pe termen scurt. Chiar dacă există riscul sinuciderii”

Manea a transmis că, din punctul său de vedere, ar fi corect ca SOS să aibă și ministru în viitorul guvern, având în vedere faptul că formațiunea este gata să îl voteze. Senatorul a transmis că SOS este singurul, până în acest moment, care își asumă o alinață cu PSD, pe care partidul o consideră ”salvatoare pe termen scurt”, deși, spune Manea, ”există riscul sinuciderii”.

„Se va accepta ca SOS să aibă ministru în viitorul Guvern?” – Corect așa ar fi. În mod normal unui partener trebuie să-i dai niște ministere. Suntem singurul partid, ca partid, care participă alături de PSD. Din câte am înțeles, ei au asigurate semnăturile, dar de la parlamentari disparați, nu de la o entitate politică. Noi suntem singurul partid care acceptă compromisul ăsta, această alianță toxică, dar salvatoare pe termen scurt. Chiar dacă există riscul sinuciderii. Să intri în combinație cu PSD-ul și să faci un guvern între doi dușmani s-ar putea să nu funcționeze și după 2-3 luni să cadă (…) Dar în astea 2-3 luni ăștia nu vor mai lăsa nimic în țară, vor fura tot, vor vinde tot ce se poate. Deci a devenit imperios necesar să schimbăm odată guvernul ăsta (…) Oamenii vor să scape de Bolojan. E o nenorocire pentru țara asta. Și uite că nu mai scăpăm de el”, a punctat acesta.

În final, senatorul spune că dacă PSD va prelua viitorul guvern și le va acorda și celor de la SOS ministere, aceștia vor să le getioneze singuri și să își asume atât succesul, cât și eșecul.

”În situația în care vor avea onestitatea (cei din PSD, n.red.) să ne acorde niște ministere, vrem să le gestionăm singuri. Pentru că în lucrurile amestecate nu știi cine a greșit și cine a făcut performanță. Îți dă un minister, care o fi, și atunci se vede cine a greșit, SOS-ul sau PSD-ul. Nu vrem să distribuim nici succesul, dar nici eșecul altora să se resfrângă asupra noastră.

Noi aici nu gândim politicianist. Am stat de vorbă și cu niște lideri AUR și au zis: ‘E sinucidere curată’. Da, e sinucidere curată, dar se pune și problema să mai salvăm ce se mai poate salva din țara asta”, a încheiat ministrul.