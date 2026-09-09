Două persoane au fost grav rănite, miercuri, în urma unei explozii puternice la centrala hidroelectrică Ritom din Piotta, în cantonul elvețian Ticino. Potrivit poliției cantonale, accidentul a avut loc în vechea clădire a centralei și nu pe șantierul noii instalații.

Vechea clădire, construită de CFF (Căile Ferate Federale Elvețiene n.r.), urmează să fie înlocuită cu o nouă instalație până în 2027. Circumstanțele exacte ale accidentului și cauzele acestuia rămân încă de stabilit, a declarat un purtător de cuvânt al poliției.

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Accidentul a provocat, de asemenea, pagube unei părți a clădirii.

Poliția cantonală, contactată de publicația RSI, a confirmat că la instalație a avut loc un „accident grav de muncă”, care a provocat „rănirea gravă a două persoane”. Primele informații au indicat prăbușirea unei părți a structurii.

La fața locului au intervenit în număr mare echipele de intervenție: pompierii, salvatorii de la Tre Valli Soccorso și un elicopter al REGA, pe lângă poliție, care a izolat zona.

Din exterior, însă, nu se văd pagubele. Vechea centrală, construită în 1917, este în curs de renovare. Lucrările ar trebui să se încheie în câteva luni. În vechea centrală, unde a avut loc accidentul, fuseseră instalate de curând noi echipamente electrice. Proiectul noii clădiri a costat 350 de milioane de franci elvețieni, potrivit Tages-Anzeiger