Fostul premier Victor Ponta lansează un semnal de alarmă referitor la disfuncționalitățile care marchează sistemul rezervat străinilor dornici să lucreze în România. Politicianul atrage atenția că în orice altă țară membră UE, o asemenea anomalie ar fi fost dur sancționată în spațiul public.

Astfel, într-un amplu comentariu publicat pe contul său de socializare, liderul grupului Uniți pentru România remarcă faptul că cetățenii străini amatori să lucreze în țara noastră au mari probleme cu legalizarea dosarului de muncă.

Străinii nu își pot depune dosarele de muncă

În analiza sa, Victor Ponta susține că această criză este accentuată de faptul că mediul de afaceri este afectat direct de criza economică, în condițiile în care guvernanții nu par capabili să îi ofere soluții.

România este singura țară din UE (probabil din lume) în care nu mai există niciun sistem funcțional pentru străinii care vin să lucreze în România. Mediul de afaceri suferă, dar nimeni nu e în stare să facă altceva decât să ridice din umeri!

Dacă am fi avut o asemenea situație în orice țară europeană și românilor li s-ar fi spus că nu își pot depune dosarele de muncă, ar fi fost o mare indignare în presă și pe rețelele sociale! Dar, dacă se întâmplă în România, nu ne pasă deloc, deși ne afectează indirect pe toți! „O poveste tipic românească”

Fostul premier amintește că asociația companiilor care gestionează recrutarea și actele de angajare ale lucrătorilor străini se judecă cu Ministerul Muncii. Însă procesul a fost blocat de „o onorată doamnă judecător de la onorabila Curte de Apel București”, care a decis, „după precedentul Romatsa, să suspende de tot sistemul”.

Ministerul Muncii a elaborat anul acesta o procedură online pentru depunerea dosarelor celor care vin să muncească în România: de la bieții angajați de la Glovo, care ne aduc mâncarea acasă, la cei din restaurante și hoteluri și până la inginerii care lucrează pe șantiere, la proiecte de infrastructură de miliarde de euro! Adăugați și profesorii care vin să predea în cele mai bune universități și licee din România!

Asociația companiilor din domeniu (adică exact a celor care se ocupă de documentele și de aducerea muncitorilor străini) a contestat în instanță ordinul ministrului Muncii. Și o onorată doamnă judecător de la onorabila Curte de Apel București a decis, în stilul cazului „Romatsa”, să suspende de tot sistemul! Așa că acum exact companiile care au contestat ordinul se uită la ecranele laptopurilor și șomează; cei care așteptau muncitorii își suspendă activitățile; statul român nu mai încasează nimic (nici taxe consulare, nici CAS și nici impozit pe salarii)! Toată lumea pierde, mai puțin judecătorul care a luat „înțeleapta” decizie!

Ca atare, companiile și-au suspendat campaniile de recrutare, iar statul pierde taxele cuvenite. Deși statul este în disoluție, încheie fostul premier, acesta are speranța ca noul ministru al Muncii Florin Manole să încerce să deblocheze criza de pe piața muncii.