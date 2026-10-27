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Premierul Luca Niculescu, primit de Mitropolitul Basarabiei la începutul vizitei în Republica Moldova

Olga Borșcevschi
Premierul Luca Niculescu, primit de Mitropolitul Basarabiei la începutul vizitei în Republica Moldova
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Premierul Luca Niculescu și-a început marți, 27 octombrie, vizita oficială la Chișinău cu o întrevedere cu mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, Înaltpreasfințitul Antonie. Ulterior, șeful Guvernului de la București va avea întrevederi cu conducerea Republicii Moldova și va discuta cu reprezentanții companiilor românești care investesc în țara vecină.

Programul vizitei premierului continuă cu o întâlnire de lucru la Consulatul General al României, urmată de întrevederi cu personalul Ambasadei României și cu reprezentanții mediului de afaceri românesc din Republica Moldova.

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La ora 11:50, șeful Guvernului va avea o întâlnire cu personalul Ambasadei României în Republica Moldova, iar la ora 12:30 este programată o întrevedere cu reprezentanți ai companiilor românești care derulează proiecte de investiții în Republica Moldova.

Întâlnire cu premierul Republicii Moldova și conferință comună de presă

La ora 14:25, Luca Niculescu va fi întâmpinat de premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, la sediul Guvernului de la Chișinău, unde va avea loc ceremonia oficială de primire cu gardă de onoare.

Cei doi prim-miniștri vor avea o întrevedere tête-à-tête, la ora 14:30, urmată de fotografia oficială și de discuțiile în plen ale celor două delegații. La ora 15:30, Luca Niculescu și Vasile Tofan vor susține o conferință comună de presă.

Vizită la proiectul energetic Vulcănești-Chișinău și întâlniri cu Maia Sandu și Igor Grosu

Agenda premierului român continuă la ora 16:15, cu o vizită, alături de omologul său moldovean, la Stația Electrică Chișinău, parte a proiectului Liniei Vulcănești-Chișinău, în suburbia Brăila a municipiului Chișinău.

La ora 17:00, Luca Niculescu va avea o întrevedere cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la sediul Președinției, iar de la ora 18:00 este programată întâlnirea cu președintele Parlamentului, Igor Grosu. La finalul întrevederii cu Igor Grosu, premierul României va semna în Cartea de Onoare a Parlamentului Republicii Moldova.

În contextul vizitei oficiale, accesul în anumite locuri publice din Chișinău va fi limitat până la ora 22:00. Restricțiile vizează centrul capitalei și arterele care fac legătura cu Aeroportul Internațional Chișinău.

În perimetrul străzilor pe care se vor deplasa coloanele oficiale vor fi interzise temporar întrunirile și manifestațiile în masă, precum și unele lucrări la drumuri, rețele inginerești și arbori.

Sursa Foto: Moldova 1

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