Persoanele care se simt aproape mereu singure ar putea prezenta un risc mai ridicat de a dezvolta demență, potrivit unui nou studiu care a urmărit adulți în vârstă pe parcursul a trei decenii.

În prezent, nu există un tratament curativ pentru demență, afecțiune care afectează 57 de milioane de oameni la nivel mondial. Totuși, o combinație de factori genetici și de stil de viață – precum activitatea fizică, consumul de alcool și fumatul – poate influența riscul unei persoane de a dezvolta această boală. Potrivit unui grup de experți reunit de publicația „The Lancet”, izolarea socială reprezintă un alt factor de risc, scrie Euronews.

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Cercetătorii de la Universitatea din Bordeaux și-au propus să cuantifice acest risc. Aceștia au descoperit că adulții în vârstă care sufereau de o singurătate cronică aveau un risc cu 38% mai mare de a dezvolta demență, comparativ cu cei care nu s-au simțit niciodată singuri.

Un aspect important este că singurătatea ocazională nu a fost asociată în mod semnificativ cu riscul de demență, conform studiului publicat în revista „Aging & Mental Health”.

„Această distincție este esențială”, a declarat Karine Pérès, unul dintre autorii studiului și cercetător principal la Centrul pentru Sănătatea Populației din Bordeaux

„Deși majoritatea oamenilor experimentează singurătatea la un moment dat în viață, atunci când aceasta devine cronică și persistentă, ea poate crește riscul de a dezvolta demență”, a explicat ea.

Ce au descoperit cercetătorii

Cercetătorii au analizat datele a 3.777 de adulți în vârstă, monitorizați între anii 1988 și 2018. Aceștia au clasificat participanții în trei categorii – „niciodată singuri”, „ocazional singuri” sau „cronic singuri” – pe baza a patru evaluări efectuate pe parcursul unei perioade de opt ani. Ulterior, au urmărit dacă acești participanți au dezvoltat demență în următorii 20 de ani.

Studiul a relevat că aproximativ una din trei persoane care nu s-au simțit niciodată singure sau care au resimțit singurătatea doar ocazional a dezvoltat ulterior demență, comparativ cu aproximativ 49% dintre persoanele din grupul celor care sufereau de singurătate cronică. Majoritatea participanților la studiu nu s-au confruntat cu o stare de singurătate constantă.

Singurătatea și izolarea socială nu sunt unul și același lucru. Singurătatea este o experiență subiectivă; oamenii o pot resimți chiar și atunci când locuiesc alături de familie sau interacționează frecvent cu alte persoane, a precizat echipa din Bordeaux. „Această vulnerabilitate poate decurge, de asemenea, din relații nesatisfăcătoare, din povara îngrijirii altor persoane sau din lipsa unor activități semnificative”, a declarat Yvanna Simon, autorul principal al studiului, mai scrie sursa citată anterior.

Studiul are anumite limitări

Studiul prezintă anumite limitări. Acesta s-a bazat pe o singură întrebare pentru a măsura sentimentul de singurătate, în loc să utilizeze o evaluare complexă, iar cercetătorii este posibil să nu fi luat în calcul toți factorii care ar putea influența legătura dintre demență și singurătate. Cu toate acestea, rezultatele sunt în concordanță cu studii anterioare, de mai mare amploare, care au identificat o legătură similară între demență și singurătate la vârsta mijlocie și la bătrânețe.

Cercetătorii din Bordeaux au recomandat ca profesioniștii din domeniul sănătății să evalueze pacienții pentru a depista eventuale stări de singurătate și să îi încurajeze să participe la mai multe activități sociale. De asemenea, crearea unor spații publice mai incluzive, primitoare pentru persoanele de toate vârstele, ar putea fi de ajutor, au precizat aceștia.

Potrivit organizației Alzheimer’s Research UK, menținerea unei vieți sociale active la bătrânețe poate contribui la păstrarea activității anumitor zone ale creierului și la reducerea modificărilor cerebrale asociate cu demența. Totuși, organizația non-profit a subliniat că demența nu este cauzată de un singur factor.

De exemplu, persoanele care suferă de o singurătate cronică pot, de asemenea, să facă mai puțină mișcare și să aibă o alimentație mai puțin sănătoasă, ceea ce poate contribui la apariția bolilor cardiace și a diabetului. Aceste afecțiuni, la rândul lor, cresc riscul de demență. Interacțiunile sociale reprezintă, așadar, un alt aspect important.