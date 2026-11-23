Odată cu sezonul rece, șoferii trebuie să știe anumite reguli esențiale pentru a circula în condiții de siguranță și pentru a evita posibile accidente care pot avea loc în cazul în care acestea nu sunt respectate.

Unul dintre cele mai importante aspecte de care participanții la trafic trebuie să țină cont este echiparea autovehiculului cu anvelopele corespunzătoare condițiilor meteorologice și stării carosabilului.

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Când trebuie montate anvelopele de iarnă

Legislația din România nu stabilește o dată exactă pentru schimbarea anvelopelor. Obligația apare atunci când autoturismul circulă pe un drum public acoperit cu zăpadă, gheață sau polei, indiferent de data din calendar. Totuși, venirea sezonului rece nu înseamnă automat că șoferii sunt obligați prin lege să folosească anvelope de iarnă, atât timp cât carosabilul este uscat.

Ce amendă riscă șoferii care nu își echipează mașina cu anvelopele de iarnă

Potrivit OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, conducerea unui autovehicul pe drumurile acoperite cu zăpadă, gheață sau polei fără ca acesta să fie dotat cu anvelope de iarnă reprezintă contravenție.

Conducătorii auto care circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei fără să aibă mașinile echipate cu anvelope de iarnă riscă amenzi din clasa a IV-a de sancțiuni, respectiv între 9 și 20 de puncte-amendă. De la 1 iulie 2026, un punct-amendă valorează 216,25 lei, ceea ce înseamnă că sancțiunile pot ajunge la sume cuprinse între 1.946,25 și 4.325 de lei. De asemenea, polițiștii rutieri pot reține certificatul de înmatriculare al vehiculului.

Ce tipuri de anvelope sunt necesare pe timp de iarnă

O altă problemă cu care se pot confruntă mulți șoferi este confuzia în cazul anvelopelor „all season”. Un aspect esenția este faptul că pentru a îndeplini cerințele prevăzute de legislația națională pentru circulația în condiții de iarnă, anvelopele trebuie să fie inscripționate cu marcaje precum M+S, M.S., MS sau M&S. Literele provin de la ”Mud” și ”Snow” – noroi și zăpadă.