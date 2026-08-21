Fostul ministru al Sănătății Alexandru Rogobete respinge vehement informațiile potrivit cărora PSD l-ar pregăti pentru o candidatură la Primăria Timișoara.

Social-democratul susține că nu intenționează, cel puțin în viitorul apropiat, să intre în administrația publică locală și afirmă că în partid nu a existat nicio discuție privind o eventuală candidatură a sa.

Reacția lui Alexandru Rogobete vine după ce, în spațiul public, au reapărut informații potrivit cărora acesta s-ar afla printre variantele PSD pentru Primăria Timișoara. Scenariul este vehiculat în contextul situației politice și juridice în care se află administrația condusă de Dominic Fritz.

”Nu vreau să comentez opiniile politice ale unora sau altora și nici scenariile construite și rostogolite în spațiul public sub forma unor «informații»”, a declarat Alexandru Rogobete, notează stiripesurse.ro.

”Nu a existat nicio discuție la nivelul partidului despre o asemenea candidatură ”

Deputatul PSD spune că nu a avut discuții în partid privind o eventuală candidatură la Primăria Timișoara și că nu urmărește, în perioada următoare, o carieră în administrația locală.

”Nu am avut și nu am, în viitorul apropiat, nicio intenție de a urma o carieră în administrația publică locală. Nu a existat nicio discuție la nivelul partidului despre o asemenea candidatură și nu există vreun proiect politic în acest sens”, a precizat fostul ministru al Sănătății.

Social-democratul cataloghează drept simple speculații informațiile apărute în presa locală și națională în ultimele luni.

”Prin urmare, toate aceste «informații» despre o eventuală candidatură a mea la Primăria Timișoara sunt simple speculații politice, fără nicio bază reală”, a transmis Alexandru Rogobete.