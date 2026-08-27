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Ștefăniță Avrămescu (deputat AUR): „Diana Buzoianu a transformat Ministerul Mediului într-o fabrică de propagandă pentru propria imagine”

Ștefăniță Avrămescu (deputat AUR): „Diana Buzoianu a transformat Ministerul Mediului într-o fabrică de propagandă pentru propria imagine”
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Ștefăniță Avrămescu (deputat AUR), a declarat că Diana Buzoianu „a transformat Ministerul Mediului într-o fabrică de propagandă pentru propria imagine”.

„Diana Buzoianu și-a construit în ultimele luni imaginea ministrului care descoperă cheltuieli scandaloase și pune ordine în instituțiile statului. Numai că această exigență pare să dispară când ajungem la proiectele gestionate chiar de Ministerul Mediului.

Instituția a inițiat o campanie de comunicare de peste 19 milioane de lei cu TVA, care include conținut digital, evenimente și colaborări cu influenceri, artiști și creatori de conținut. În același timp, ministerul anunță un proiect de peste 49 de milioane de lei pentru monitorizarea și protejarea speciilor de păsări, dintre care 41,7 milioane reprezintă finanțare europeană, restul bani de la bugetul național. De unde oare aceste sume ar fi întrebarea firească.

Protejarea biodiversității este importantă, dar într-o Românie aflată sub presiunea austerității și a problemelor bugetare este legitim să discutăm dacă asemenea sume și asemenea priorități sunt oportune, mai ales acum. Oare Ilie Bolojan știe de ele?

În acest context trebuie privit și scandalul declanșat de ministru în jurul investiției Romsilva din Prahova. Pentru o clădire de 455 de metri pătrați, evaluată la aproximativ 2,7 milioane de lei și justificată de Romsilva inclusiv prin cerințe de biosecuritate pentru o fazanerie cu o capacitate de până la 30.000 de păsări anual, ministrul a ales direct registrul „baronilor”, al „SPA-ului” și al presupusului suprapreț.

Poate că investiția este nejustificată sau prea scumpă. Tocmai de aceea Diana Buzoianu trebuie să arate calculele. Cât trebuia să coste? Care lucrări au fost supraevaluate? Cine le-a aprobat și ce prejudiciu a rezultat? Ministerul are toate instrumentele necesare pentru a răspunde acestor întrebări.

În plus, contractul a fost atribuit la 30 decembrie 2025, într-o perioadă în care Buzoianu se afla deja la conducerea instituției, ceea ce ridică și întrebarea de ce problema nu a fost oprită sau verificată atunci.

Contrastul este greu de trecut cu vederea. O investiție de 2,7 milioane de lei dintr-o structură subordonată devine subiect de indignare națională, dar proiectele de 19 sau 49 de milioane de lei ale propriului minister sunt prezentate în limbajul generos al modernizării, educării publicului și protejării naturii.

Nu rezultă de aici că aceste proiecte sunt ilegale sau inutile. Rezultă însă că același criteriu trebuie aplicat tuturor. Dacă 2,7 milioane de lei trebuie întorși pe toate părțile, atunci publicul merită aceeași explicație detaliată pentru cele peste 19 milioane destinate comunicării și pentru milioanele destinate proiectului privind păsările. Altfel, lupta cu risipa începe să semene suspect de mult cu o selecție a cheltuielilor care dau cel mai bine în fața camerei.

Un minister nu este contul de social media al celui care îl conduce, iar administrarea banului public nu se face prin episoade succesive de indignare. Diana Buzoianu vrea să fie percepută drept ministrul care face curățenie în sistem; foarte bine, atunci standardul trebuie aplicat în primul rând propriei instituții. Să publice justificările, costurile și rezultatele proiectelor pe care le finanțează și să demonstreze cu documente unde s-a risipit banul public în cele pe care le critică. Altfel, riscăm să avem mai puțină reformă decât ni se promite și mult mai multă construcție de imagine decât își poate permite România în acest moment”, a declarat deputatul AUR, Ștefăniță Avrămescu.

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