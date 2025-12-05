Alina Pușcău, din nou singură. ”Nu cred că este ok ca bărbații să se îndrăgostească de look”

Alina Pușcău, în vârstă de 43 de ani, este din nou singură. Aceasta a spus ce și-ar dori de la un potențial partener.
Alina Pușcău este un model de talie internațională. S-a născut în februarie 1981, în București. Trăiește în Los Angeles, Statele Unite ale Americii. În anul 1998 a câștigat concursului Elite Model Look, la vârsta de 16 ani. În urmă cu ani, Alina Pușcău a avut o idilă cu starul hollywoodian Vin Diesel.
Până de curând, vedeta a fost implicată într-o relație, însă acum este din nou singură. La Știrile Antena Stars, Alina Pușcău a spus cum și-ar dori să fie un viitor partener de cuplu.
”Nu cred că este ok ca bărbații să se îndrăgostească de look. Noi ne îndrăgostim mai pe emoțional, mai altfel. Dar e foarte important că un bărbat să te asculte, să te înțeleagă, să vrea să mergeți pe același drum, să vrea să construiască cu tine, că mulți nu vor”, a declarat Alina Pușcău, citată de spynews.ro.
Întrebată dacă are vreun regret în ceea ce privește viața sentimentală, vedeta a răspuns:
”Nu am niciun regret, pentru că așa a fost să fie. Și dacă mai trebuie să fac viața asta din nou tot așa aș face-o”.