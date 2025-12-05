Alina Pușcău, din nou singură. ”Nu cred că este ok ca bărbații să se îndrăgostească de look”

Alina Pușcău, în vârstă de 43 de ani, este din nou singură. Aceasta a spus ce și-ar dori de la un potențial partener.



Alina Pușcău este un model de talie internațională. S-a născut în februarie 1981, în București. Trăiește în Los Angeles, Statele Unite ale Americii. În anul 1998 a câștigat concursului Elite Model Look, la vârsta de 16 ani. În urmă cu ani, Alina Pușcău a avut o idilă cu starul hollywoodian Vin Diesel.

Până de curând, vedeta a fost implicată într-o relație, însă acum este din nou singură. La Știrile Antena Stars, Alina Pușcău a spus cum și-ar dori să fie un viitor partener de cuplu.

Alina Pușcău, din nou singură. ”Să vrea să construiască cu tine, că mulți nu vor”

”Nu cred că este ok ca bărbații să se îndrăgostească de look. Noi ne îndrăgostim mai pe emoțional, mai altfel. Dar e foarte important că un bărbat să te asculte, să te înțeleagă, să vrea să mergeți pe același drum, să vrea să construiască cu tine, că mulți nu vor”, a declarat Alina Pușcău, citată de spynews.ro.

Întrebată dacă are vreun regret în ceea ce privește viața sentimentală, vedeta a răspuns:

”Nu am niciun regret, pentru că așa a fost să fie. Și dacă mai trebuie să fac viața asta din nou tot așa aș face-o”.