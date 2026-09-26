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Trump își pune numele pe Strâmtoarea Ormuz. Harta publicată de președintele SUA pe Truth Social

Trump își pune numele pe Strâmtoarea Ormuz. Harta publicată de președintele SUA pe Truth Social
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Donald Trump a publicat pe Truth Social o hartă în care Strâmtoarea Ormuz este redenumită „Trump Strait”. Postarea a fost făcută la scurt timp după ce președintele american a fi respins propunerea Iranului privind o încetare a focului de șapte zile.

Trump a mai vorbit despre redenumirea strâmtorii

Imaginea a fost publicată la aproximativ 30 de minute după ce The Wall Street Journal a relatat că Trump a respins propunerea Iranului pentru o încetare a focului de șapte zile și că intenționează să reia atacurile asupra Iranului după alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie.

Sursă: Truth Social / Donald Trump

Nu este prima dată când Trump sugerează schimbarea numelui strâmtorii. Pe 2 septembrie, el a scris pe Truth Social că importanta cale navigabilă se află „sub controlul SUA” și a evocat posibilitatea de a o numi după el.

Luna trecută, Trump a publicat o altă hartă pe care Strâmtoarea Ormuz era prezentată drept „nou teritoriu al SUA”. Cu câteva zile înainte, la un miting, el spusese că urma să facă un anunț în acest sens.

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