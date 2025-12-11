Alina Sorescu, despre impactul divorțului asupra fiicelor sale. ”Sper să reușim să ne recăpătăm cumva liniștea”

Alina Sorescu, în vârstă de 39 de ani, a spus ce impact a avut divorțul ei de Alexandru Ciucu asupra celor două fetițe pe care le au împreună.



Cântăreața Alina Sorescu a format o familie cu designerul Alexandru Ciucu. Cei doi au împreună două fetițe, Carolina și Raisa. Alina Sorescu a anunțat că a introdus acțiunea de divorț la începutul anului 2023, iar divorțul ulterior.

Alina Sorescu a explicat, pentru revista Unica, ce impact a avut separarea ei de Alexandru Ciucu pentru cele două fetițe pe care le au împreună.

Alina Sorescu, despre impactul divorțului asupra fiicelor sale. ”Situația nu s-a liniștit pentru că presiunile continuă și continuă din păcate asupra lor”

”Din păcate, ele au fost și sunt afectate de această situație, e normal să fie așa. Situația nu s-a liniștit pentru că presiunile continuă și continuă din păcate asupra lor. Încerc să fiu lângă ele cu tot ce pot, cu explicații, cu suport, cu încurajări și sper să reușim să ne recăpătăm cumva liniștea. Pentru că am făcut acest pas pentru binele lor și s-a dovedit a fi un pas înțelept care mai are un pic până să se clarifice, sper”, a declarat Alina Sorescu.

”Aceste situații erau din păcate încă din timpul căsătoriei noastre, adică articole prin presă legate de tatăl lor apăreau încă de dinainte. Erau, din păcate, obișnuite, și nu primeau nicio clarificare. Mă refer la pozele și filmările care apăreau cu Alexandru în diferite ipostaze, cu diferite doamne, domnișoare. Astea apăreau când noi încă eram împreună. Așa că, din păcate, sunt obișnuite cu astfel de situații. Încerc să le explic cât de matur și liniștit pot, fiecare situație în parte”, a adăugat artista.