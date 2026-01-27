Alina Sorescu face mărturisiri. ”Perioada asta a anilor de procese a fost extrem de complicată, cu multă suferință”

Alina Sorescu, în vârstă de 39 de ani, a făcut mărturisiri despre cele întâmplate în ultima vreme în viața sa. ”Perioada asta a anilor de procese a fost extrem de complicată, cu multă suferință”, a spus artista.



Cântăreața Alina Sorescu a format o familie cu designerul Alexandru Ciucu. Cei doi au împreună două fetițe, Carolina și Raisa. Alina Sorescu a anunțat că a introdus acțiunea de divorț la începutul anului 2023, iar divorțul ulterior.

Alina Sorescu a făcut declarații despre cele întâmplate în ultima perioadă în viața sa într-un interviu pentru revista Viva.

Alina Sorescu face mărturisiri. ”Este în continuare o perioadă complicată, nu e că lucrurile s-au liniștit”

Întrebată despre o eventuală nouă relație sentimentală, Alina Sorescu a răspuns:

”Nu mă gândesc la asta. Perioada asta a anilor de procese a fost extrem de complicată, cu multă suferință și pentru, mine și pentru fetițe. Este în continuare o perioadă complicată, nu e că lucrurile s-au liniștit, așa că nu îmi pun această problemă”.

Artista a vorbit și despre procesul de divorț încheiat și despre cât de mulțumită este de decizia care s-a luat în privința programului fetițelor ei:

”Noi n-am fost într-un proces de custodie, am fost într-un proces de divorț, unde principalul aspect pe care l-am discutat a fost programul fetițelor. Dar da, s-a încheiat. (…) E o poveste foarte lungă, n-aș vrea să intru acum în detalii pentru că e un subiect care s-a discutat foarte mult. Importantă este liniștea fetițelor. Important este echilibrul lor. Pentru asta am luptat, pentru o rutină în programul lor școlar, în primul și în primul rând. Vom vedea, odată cu trecerea timpului, dacă programul de acum este cel mai bun pe termen lung pentru ele”.