Alunecare de teren masivă în Sicilia: casele se clatină pe marginea unei prăpastii din orașul Niscemi. 1.500 de persoane, evacuate

27 ian. 2026, 13:00, Știri externe
Zeci de case din centrul istoric al orășelului Niscemi, din provincia siciliană Caltanissetta, se clatină pe o stâncă deschisă de o alunecare de teren masivă. 1.500 de persoane au fost evacuate din casele lor, școlile sunt închise, iar orașul este aproape izolat, relatează Rai News și Il Post. Alunecarea de teren continuă să se deplaseze atât de rapid încât pompierilor le este dificil să înțeleagă cât de mult, cum și unde se extinde. „Toate casele aflate pe o rază de 50-70 de metri se vor prăbuși inevitabil”, a declarat Salvo Cocina, șeful Agenției siciliene pentru protecție civilă.

Sursă video: @Channel4News

Oamenii au fost nevoiți să-și abandoneze locuințele, birourile și afacerile situate în apropierea zonei roșii. Sute de familii s-au mutat la rude, altele stau în prezent la o sală de sport special amenajată, iar școlile au fost închise.

Presa italiană scrie că alunecarea de teren a fost provocată de ploile abundente din ultimele zile. Zona instabilă a ajuns la aproximativ patru kilometri în timpul nopții, afectând cartiere precum Sante Croci, Trappeto și Via Popolo.

„Numărul persoanelor evacuate este în creștere deoarece alunecarea de teren nu este oprită, astfel încât, pe măsură ce continuă să alunece, frontul alunecării de teren intră în oraș și devine din ce în ce mai important să se crească numărul persoanelor evacuate”, avertizează Fabio Ciciliano, șeful Departamentului de Protecție Civilă.

Locuințele situate cel mai aproape de marginea prăpastiei au suferit daune structurale grave, în unele cazuri prăbușindu-se parțial sau total. Imaginile care circulă pe rețelele de socializare arată grămezi de moluz și mai multe vehicule prăbușite. Casele rămase se clatină pe marginea prăpastiei, raportează autoritățile.

Municipalitatea este parțial izolată: trei dintre cele patru drumuri principale de acces sunt blocate sau compromise de alunecări de teren, rămânând funcțională doar o singură legătură rutieră. Pentru a asigura siguranța, primarul a dispus închiderea școlilor de toate nivelurile cel puțin pentru ziua de astăzi.

