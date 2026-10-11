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Am întrebat AI-ul: Cum va arăta Terra în anul 3.000? Ce imagine a generat

Am întrebat AI-ul: Cum va arăta Terra în anul 3.000? Ce imagine a generat
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Am întrebat AI-ul: Iată cum va arăta Terra în anul 3.000 și ce imagine a generat inteligența artificială. Pentru acest articol, am folosit ChatGPT, chatbotul bazat pe inteligență artificială generativă, dezvoltat de OpenAI, care poate purta conversații naturale și poate genera text, cod sau imagini pe baza cererilor primite de la utilizatori.

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În plus, în afară de imagine, el a dat și un răspuns:

„În anul 3000, Terra ar putea fi o planetă mult mai tehnologizată decât cea pe care o cunoaștem astăzi, cu orașe inteligente, infrastructură energetică avansată și, posibil, instalații construite în oceane sau în spațiu. Totuși, nimeni nu poate ști cu certitudine cum va arăta Pământul peste aproape 1.000 de ani”, spune acesta.

Inteligența artificială amintește și de orașe uriașe și inteligente: zonele urbane s-ar putea extinde considerabil, cu clădiri foarte înalte, transport autonom și sisteme de energie aproape complet automatizate.

Tot inteligența artificială ne pune și în fața unei dileme: „O planetă mai verde sau mai afectată de încălzire”.

„Dacă omenirea reușește să protejeze ecosistemele, unele regiuni s-ar putea reface. În schimb, dacă emisiile și degradarea mediului continuă, nivelul mărilor ar putea crește, iar unele zone ar deveni mult mai greu de locuit”, spune ChatGPT.

Chatbotul a „vorbit” și despre infrastructură în jurul planetei. Este vorba despre stațiile orbitale, sateliții avansați și eventualele habitate spațiale care ar putea deveni mult mai numeroase, iar o parte dintre activitățile industriale ar putea fi mutate în afara Pământului.

În viziunea inteligenței artificiale, în anul 3.000, Terra va avea energie și tehnologie avansată. Energia solară, fuziunea nucleară sau alte tehnologii încă nedescoperite ar putea alimenta civilizația, dacă vor deveni fezabile la scară largă.

Ce se va schimba cu adevărat?

ChatGPT mai oferă și alte date importante:

  • Continentele: vor rămâne recognoscibile, deși mișcarea plăcilor tectonice le va modifica treptat poziția.
  • Clima: va depinde în mare măsură de emisiile viitoare și de evoluția sistemului climatic.
  • Oamenii: ar putea trăi mai mult și ar putea beneficia de medicină mult mai avansată, dar acest lucru nu este garantat.
  • Inteligența artificială: ar putea gestiona o parte importantă a infrastructurii, transportului și producției.
  • Spațiul: oamenii ar putea avea baze permanente pe Lună sau pe Marte, fără ca acest lucru să fie sigur.

Cel mai important lucru: în anul 3000, Pământul ar putea arăta foarte diferit la suprafață, dar va rămâne aceeași planetă cu oceane, continente și atmosferă. Cât de locuibilă și de prosperă va fi depinde în mare măsură de deciziile luate în următoarele secole, este concluzia AI-ului.

Comentarii 1

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