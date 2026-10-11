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Germania respinge planul de reducere a bugetului UE cu 159 de miliarde de euro și cere tăieri mai drastice

Germania respinge planul de reducere a bugetului UE cu 159 de miliarde de euro și cere tăieri mai drastice
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Germania respinge noua propunere privind bugetul Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034 și solicită reduceri mai consistente ale cheltuielilor. Varianta prezentată de președinția irlandeză a Consiliului UE prevede economii de 159 de miliarde de euro, însă Berlinul și alte cinci state membre consideră că suma nu este suficientă. În tabăra opusă se află țările care vor să protejeze finanțările pentru agricultură și dezvoltare regională, inclusiv România, potrivit Politico.

Friedrich Merz nu acceptă compromisul propus de Irlanda

Președinția irlandeză a Consiliului UE a prezentat sâmbătă o variantă revizuită a viitorului buget comunitar, care presupune o reducere de aproximativ 8% față de proiectul inițial. Măsura a fost propusă în contextul presiunilor exercitate de Germania și de alte guverne europene pentru limitarea cheltuielilor Uniunii.

Planul nu a obținut însă sprijinul Berlinului. Cancelarul german Friedrich Merz consideră că economiile prevăzute nu sunt suficiente, mai ales în condițiile în care Germania se numără printre principalii finanțatori ai bugetului european, contribuind cu aproximativ un sfert din total.

„Suntem încă departe de un acord. Suma din noua propunere nu reprezintă o bază pentru un acord. Bugetul UE trebuie să poată fi susținut de cei care suportă cea mai mare parte a finanțării”, a transmis Merz sâmbătă.

Poziția Germaniei este susținută de Suedia, Danemarca, Țările de Jos, Finlanda și Austria. Cele șase țări formează grupul statelor „frugale”, care contribuie împreună cu aproximativ 40% la finanțarea bugetului Uniunii și cer o disciplină bugetară mai strictă.

Comisia Europeană propusese inițial un buget de aproape 2.000 de miliarde de euro pentru intervalul 2028-2034. Reducerea de 159 de miliarde de euro avansată de Irlanda nu a reușit să înlăture divergențele dintre guverne.

România se află în tabăra care vrea protejarea fondurilor de coeziune

Negocierile au scos la iveală diferențe importante între statele membre în privința modului în care ar trebui distribuiți banii europeni în următorii șapte ani. Germania și aliații săi insistă asupra reducerii cheltuielilor, în timp ce mai multe țări din estul și sudul Europei încearcă să împiedice diminuarea finanțărilor pentru agricultură și dezvoltare regională.

Aceste state sunt reunite în grupul „Prietenii Coeziunii”, din care fac parte 17 țări, inclusiv România. Pentru membrii acestui grup, fondurile europene reprezintă o sursă importantă de finanțare a proiectelor de infrastructură, a investițiilor regionale și a programelor destinate agriculturii.

Cele două categorii de cheltuieli reprezintă aproape jumătate din bugetul UE, ceea ce face ca orice modificare a alocărilor să aibă consecințe economice și politice importante.

Ce domenii ar putea suporta reducerile de cheltuieli

Pentru a atrage sprijinul statelor care se opun diminuării finanțărilor tradiționale, Irlanda a propus păstrarea fondurilor pentru agricultură și dezvoltare regională la nivelurile stabilite în proiectul inițial.

În această variantă, economiile ar urma să fie realizate în alte sectoare, printre care competitivitatea economică, apărarea și ajutorul pentru dezvoltare.

Deocamdată, nu există un compromis acceptat de toate guvernele, iar pozițiile divergente riscă să prelungească negocierile.

Olanda avertizează că acordul ar putea întârzia

Liderii europeni urmează să discute propunerea la summitul programat joi și vineri, când vor încerca să găsească o soluție acceptabilă pentru statele membre.

Guvernele își propun să încheie negocierile până la sfârșitul anului. Calendarul este important și din cauza alegerilor programate în Franța, Italia și Polonia în 2027, care ar putea complica discuțiile și ar putea schimba prioritățile politice ale statelor implicate.

Ministrul olandez al Finanțelor, Eelco Heinen, și-a exprimat însă scepticismul cu privire la posibilitatea respectării acestui termen.

„În acest ritm, nu va exista niciun acord până la sfârșitul anului”, a avertizat oficialul olandez.

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