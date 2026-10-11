Serviciile de informații occidentale i-au avertizat pe directorii companiilor europene din industria de apărare că Rusia își intensifică eforturile de a-i asasina, cu ajutorul GRU. În urma acestor avertismente avizate, companiile au sporit măsurile de securitate.

În contextul blocajului de pe frontul din Ucraina și al dificultăților economice cu care se confruntă Rusia, Kremlinul a ordonat intensificarea operațiunilor de sabotaj și a acțiunilor „hibride” în Europa. Astfel, ar încerca să slăbească decisiv sprijinul pentru Kiev în lunile următoare, informează publicația Financial Times, citată de Mediafax.

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Nivelul următor: Asasinarea unor ținte civile

Asasinarea unor ținte civile, considerată anterior un tabu inclusiv de serviciile secrete ruse, ocupă un loc tot mai important în aceste planuri, au declarat pentru FT reprezentanți ai serviciilor europene de informații.

Reputata publicație britanică a discutat cu oficiali din cinci servicii europene de informații, care au avertizat că directorii generali și alți angajați de rang înalt ai companiilor din industria de apărare sunt vizați direct de agenți ai Kremlinului.

Potrivit acestora, printre potențialele ținte se numără directorii companiilor mai mici, în special cele implicate în fabricarea dronelor sau a componentelor acestora.

„Nivelul amenințării a crescut în Europa. Atât în ceea ce privește bunurile, cât și persoanele”, a fost citat un oficial de rang înalt din cadrul unui serviciu european de informații.

Germania ia măsuri de precauție

Pe de altă parte, serviciul german de informații interne (BfV) și-a intensificat contactele cu angajații și conducerea companiilor din industria de apărare.

„Rusia planifică în mod deliberat acte de violență împotriva unor persoane, prin intermediul unor actori statali sau controlați de stat”, i-a avertizat luni pe parlamentarii germani directorul BfV, Sinan Selen.

Oficialul a mai punctat că autoritățile observă schimbări în ceea ce privește țintele și metodele folosite de Rusia, inclusiv implicarea unor grupări de criminalitate organizată.

Mai mulți directori din industria de apărare au declarat pentru publicația britanică, sub protecția anonimatului, că și-au sporit măsurile de securitate în ultimele 6 luni, la recomandarea serviciilor de informații. Potrivit surselor citate, principalele operațiuni de acest fel sunt coordonate de GRU, serviciul de informații militare al Rusiei.

GRU strânge rândurile

Agenții GRU (fosta KGB) colaborează tot mai mult cu grupări de criminalitate organizată și folosesc rețele care acționează în mai multe țări.

Serviciile europene de informații au reușit să identifice și să împiedice unele planuri de asasinat. În alte cazuri, au fost identificate activități suspecte, inclusiv supravegherea unor persoane la domiciliu și la locul de muncă.

Oficialii europeni consideră că Rusia vizează în special să provoace teamă în rândul conducerii companiilor care colaborează cu Ucraina. „Principalul obiectiv, din perspectiva Rusiei, rămâne cel psihologic”, a declarat un oficial din serviciile de informații.

Directorul Rheinmetall vizat direct

Conducerile celor mai mari companii europene producătoare de armament se află în alertă încă de la începutul anului 2024. Atunci, serviciile de informații americane și germane au descoperit un plan rusesc de asasinare a lui Armin Papperger, directorul general al companiei germane Rheinmetall.

Papperger, care a susținut public furnizarea de armament Ucrainei, era considerat o țintă importantă pentru Moscova. Directorul Rheinmetall beneficiază în prezent de protecție permanentă, asigurată atât de agenți de securitate privați, cât și de polițiști.