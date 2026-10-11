Prima pagină » Actualitate » Financial Times: Rusia intensifică planurile de asasinare a directorilor companiilor europene de apărare. Directorul Rheinmentall, primul vizat

Financial Times: Rusia intensifică planurile de asasinare a directorilor companiilor europene de apărare. Directorul Rheinmentall, primul vizat

Financial Times: Rusia intensifică planurile de asasinare a directorilor companiilor europene de apărare. Directorul Rheinmentall, primul vizat
Galerie Foto 4
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Serviciile de informații occidentale i-au avertizat pe directorii companiilor europene din industria de apărare că Rusia își intensifică eforturile de a-i asasina, cu ajutorul GRU. În urma acestor avertismente avizate, companiile au sporit măsurile de securitate.

În contextul blocajului de pe frontul din Ucraina și al dificultăților economice cu care se confruntă Rusia, Kremlinul a ordonat intensificarea operațiunilor de sabotaj și a acțiunilor „hibride” în Europa. Astfel, ar încerca să slăbească decisiv sprijinul pentru Kiev în lunile următoare, informează publicația Financial Times, citată de Mediafax.

Sondaj Gândul

Crezi că Nicușor Dan a făcut alegerea potrivită cu desemnarea premierului Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Nivelul următor: Asasinarea unor ținte civile

Asasinarea unor ținte civile, considerată anterior un tabu inclusiv de serviciile secrete ruse, ocupă un loc tot mai important în aceste planuri, au declarat pentru FT reprezentanți ai serviciilor europene de informații.

Reputata publicație britanică a discutat cu oficiali din cinci servicii europene de informații, care au avertizat că directorii generali și alți angajați de rang înalt ai companiilor din industria de apărare sunt vizați direct de agenți ai Kremlinului.

Sursa foto: Shutterstock

Potrivit acestora, printre potențialele ținte se numără directorii companiilor mai mici, în special cele implicate în fabricarea dronelor sau a componentelor acestora.

„Nivelul amenințării a crescut în Europa. Atât în ceea ce privește bunurile, cât și persoanele”, a fost citat un oficial de rang înalt din cadrul unui serviciu european de informații.

Germania ia măsuri de precauție

Pe de altă parte, serviciul german de informații interne (BfV) și-a intensificat contactele cu angajații și conducerea companiilor din industria de apărare.

„Rusia planifică în mod deliberat acte de violență împotriva unor persoane, prin intermediul unor actori statali sau controlați de stat”, i-a avertizat luni pe parlamentarii germani directorul BfV, Sinan Selen.

Oficialul a mai punctat că autoritățile observă schimbări în ceea ce privește țintele și metodele folosite de Rusia, inclusiv implicarea unor grupări de criminalitate organizată.

Mai mulți directori din industria de apărare au declarat pentru publicația britanică, sub protecția anonimatului, că și-au sporit măsurile de securitate în ultimele 6 luni, la recomandarea serviciilor de informații. Potrivit surselor citate, principalele operațiuni de acest fel sunt coordonate de GRU, serviciul de informații militare al Rusiei.

GRU strânge rândurile

Agenții GRU (fosta KGB) colaborează tot mai mult cu grupări de criminalitate organizată și folosesc rețele care acționează în mai multe țări.

Serviciile europene de informații au reușit să identifice și să împiedice unele planuri de asasinat. În alte cazuri, au fost identificate activități suspecte, inclusiv supravegherea unor persoane la domiciliu și la locul de muncă.

Oficialii europeni consideră că Rusia vizează în special să provoace teamă în rândul conducerii companiilor care colaborează cu Ucraina. „Principalul obiectiv, din perspectiva Rusiei, rămâne cel psihologic”, a declarat un oficial din serviciile de informații.

Directorul Rheinmetall vizat direct

Conducerile celor mai mari companii europene producătoare de armament se află în alertă încă de la începutul anului 2024. Atunci, serviciile de informații americane și germane au descoperit un plan rusesc de asasinare a lui Armin Papperger, directorul general al companiei germane Rheinmetall.

Papperger, care a susținut public furnizarea de armament Ucrainei, era considerat o țintă importantă pentru Moscova. Directorul Rheinmetall beneficiază în prezent de protecție permanentă, asigurată atât de agenți de securitate privați, cât și de polițiști.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

UTILE De mâine, vine frigul. Cum ne pregătim centrala de apartament: Tot ce trebuie să știi și să faci ca să nu-ți cedeze centrala în mijlocul iernii
12:26
De mâine, vine frigul. Cum ne pregătim centrala de apartament: Tot ce trebuie să știi și să faci ca să nu-ți cedeze centrala în mijlocul iernii
ULTIMA ORĂ Alertă de atentat la vârful puterii din Polonia. Premierul Donald Tusk și ministrul Apărării, vizați de o posibilă asasinare. Serviciile secrete au fost mobilizate
12:25
Alertă de atentat la vârful puterii din Polonia. Premierul Donald Tusk și ministrul Apărării, vizați de o posibilă asasinare. Serviciile secrete au fost mobilizate
INEDIT Cum s-a dat de gol, pe TikTok, patroana unui magazin de blănuri din Oradea. Amendă uriașă de la Garda de Mediu
12:21
Cum s-a dat de gol, pe TikTok, patroana unui magazin de blănuri din Oradea. Amendă uriașă de la Garda de Mediu
Am întrebat AI-ul: Cum va arăta Terra în anul 3.000? Ce imagine a generat
11:30
Am întrebat AI-ul: Cum va arăta Terra în anul 3.000? Ce imagine a generat
SANCȚIUNI Îți lași bicicleta pe scara blocului? În ce situație riști o amendă de 5.000 de lei
11:24
Îți lași bicicleta pe scara blocului? În ce situație riști o amendă de 5.000 de lei
IMPRESIONANT Unde au fost găsiți caii în valoare de 15.000 de euro furați dintr-un padoc din Sibiu. Povestea de film a Philliei și a lui Cezar
10:42
Unde au fost găsiți caii în valoare de 15.000 de euro furați dintr-un padoc din Sibiu. Povestea de film a Philliei și a lui Cezar
Mediafax
„Iubesc mirosul de gaz rusesc!”. Extrema dreaptă din Polonia vrea repunerea în funcțiune a Nord Stream
Digi24
„Lungul amurg” al Chinei: cei doi factori ce prevestesc un viitor sumbru pentru colosul care a fost odată „fabrica lumii”
Cancan.ro
Câți bani au primit Marcel și Armina, din partea Antenei 1, pentru cele doar 11 zile la Insula Iubirii
Prosport.ro
Andreea Popescu a recunoscut că l-a înșelat pe dansatorul Rareș Cojoc cu Dan Alexa: „Sunt o trădătoare! La mine era mult spațiu în căsnicie”
Adevarul
Ce se întâmplă cu românii care ajung la vârsta de pensionare, dar au doar 10 ani de vechime în muncă
Mediafax
Alertă de asasinat asupra premierului Poloniei. Reuniune de urgență la Varșovia
Click
Un teren de peste 1.000 mp se vinde cu numai 15.000 de euro. Se află în apropiere de o stațiune balneară faimoasă
Digi24
„A mers prea departe”. Musk îi cântă în strună lui Trump, după ce președintele SUA a cerut plecarea lui Zelenski
Cancan.ro
A mințit că are problemele medicale! De fapt, Armina a fost DATĂ AFARĂ de la Insula Iubirii. Care este motivul
Ce se întâmplă doctore
Sarcomul, cancerul RAR care poate fi confundat cu o simplă umflătură. Dr. Silvia Brotea-Moșoiu: „Pacienții ajung la medic cu tumori de 20-30 de centimetri”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Bell P-59, avionul secret. De ce pilotul său purta o mască de gorilă și fuma un trabuc
Descopera.ro
Bananele care nu se mai înnegresc după ce sunt tăiate, așteptate în magazine
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Treci pe la mine? Sunt goală și singură!
Descopera.ro
Cum arată testul de 30 de secunde care poate oferi indicii despre starea de sănătate
Mediafax Italia
A fost CUTREMUR: ”S-a simțit puternic!”
Mediafax Spania
Stai în chirie? Cât vei plăti după noile reguli

Cele mai noi

Trimite acest link pe