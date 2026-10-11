Prima pagină » Actualitate » Cum arată acum Leni Celnicu, prima soție a lui Gheorghe Hagi. Ce a făcut cu cei 300.000$ primiți la divorț de la Gică

Cum arată acum Leni Celnicu, prima soție a lui Gheorghe Hagi. Ce a făcut cu cei 300.000$ primiți la divorț de la Gică

Cum arată acum Leni Celnicu, prima soție a lui Gheorghe Hagi. Ce a făcut cu cei 300.000$ primiți la divorț de la Gică
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Cum arată Leni Celnicu, prima soție a lui Gheorghe Hagi și ce a făcut cu 300.000 de dolari primiți la divorț de la Gică.

Sondaj Gândul

Crezi că Nicușor Dan a făcut alegerea potrivită cu desemnarea premierului Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Gheorghe Hagi a fost căsătorit prima oară cu Leni Celnicu, în 1990, pe când juca la Real Madrid. Dar căsnicia lor nu a durat prea mult, iar în 1995 acesta făcea nuntă cu Marilena, alături de care are un mariaj fericit și doi copii, pe Kira și pe Ianis.

Dar iubirea pătimașă dintre Leni Celnicu și Gică Hagi a ținut, multă vreme, prima pagină a ziarelor. La fel, divorțul celor doi avea să devină unul dintre cele mai dezbătute subiecte ale acelor vremuri.

Povestea e cam așa: la scurt timp după Campionatul Mondial din Italia, din 1990, Hagi anunța, în mod surprinzător, că se căsătorește cu tânăra Leni. Dar, la nici un an de zile de la prezența în fața ofițerului de la starea civilă, Hagi a decis să revină asupra deciziei și să anunțe că Leni nu este femeia pe care o vrea alături toată viața.

Indecizia care l-a caracterizat pe Gică Hagi în relația cu Leni l-a și costat ceva: aproximativ 300.000 de dolari, o sumă foarte mare pentru anii ’90, a scris Cancan.

Motivele invocate de Hagi în cererea de divorț a cuprins și faptul că Leni a întârziat cu pâinea la masă, iar cafeaua conținea miere în loc de zahăr. Dar ce anume a făcut Leni cu banii aceștia?

Banii veniți din conturile lui Gică Hagi par să îi fi asigurat lui Leni Celnicu o viață fără multe lacrimi și griji.

După ce și-a cumpărat o locuință și o mașină, Leni Celnicu a decis să se înscrie la facultatea, să își termine studiile și să urce, prin propriile puteri, pe scara evoluției profesionale. Apoi, Leni Celnicu a intrat în domeniul bancar. Iar răsplata pentru eforturile depuse de fosta soție a lui Gică Hagi se regăsesc pe ștatul de plată din 2023, pe când Leni câștiga, potrivit sursei citate, aproximativ 8000 de euro pe lună.

În 2004, la mulți ani după divorțul de Hagi, Leni a decis să se căsătorească cu un om de afaceri din Constanța. Fosta mare a iubire a „Regelui” are, asemenea lui Hagi, doi copii.

Leni a povestit la Revista VIP motivele despărțirii

Despre Leni a făcut dezvăluiri prezentatorul TV Cristi Brancu, în urmă cu doi ani. Pe vremea când Gheorghe Hagi și Leni erau în divorț, prezentatorul lucra deja în presă, la publicația Revista VIP. Atunci, șeful lui a convins-o să vorbească despre motivele divorțului.

„Apropo de sport, prima soție a lui Gheorghe Hagi, Leni, prin intermediul lui George Stanca, a ajuns la Revista VIP ca să povestească motivele despărțirii.

Domnul Stanca a avut o idee, să provocăm o întâlnire, la un meci al echipei naționale, între soție, încă soție, că nu divorțase, și Gică Hagi. M-a trimis pe mine, a zis că mă descurc eu, ocazie cu care Gică Hagi n-a mai vorbit cu mine, crezând că eu am pus treaba la cale. Dar acum Dumnezeu să-l ierte, eu acolo am fost doar «împușcați-l pe mesager».

Mă duc cu ea pe stadion, începuseră toți să vuiască, Victor Becali, toți apăreau în jurul ei, eu cică să o ascund, tot stadionul cred că știa. M-am dus, am dus-o la cabină, după care Gică a ieșit într-o busculadă foarte mare. Giovanni a zis «am eu grijă de ăla care a făcut chestia asta».

Dar omul care a făcut-o a uitat să spună că nu puștiul a făcut-o, adică eu. Aveam 20 de ani, nu eram chiar atât de genial și pervers în 1993. Dar cu siguranță a fost o chestie, în care am fost prins în busculadă, «lasă că îți dau eu, lasă că îți trag un glonț în picior» și așa mai departe”, a povestit Cristi Brancu, în urmă cu câțiva ani, potrivit GSP.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

SANCȚIUNI Îți lași bicicleta pe scara blocului? În ce situație riști o amendă de 5.000 de lei
11:24
Îți lași bicicleta pe scara blocului? În ce situație riști o amendă de 5.000 de lei
IMPRESIONANT Unde au fost găsiți caii în valoare de 15.000 de euro furați dintr-un padoc din Sibiu. Povestea de film a Philliei și a lui Cezar
10:42
Unde au fost găsiți caii în valoare de 15.000 de euro furați dintr-un padoc din Sibiu. Povestea de film a Philliei și a lui Cezar
1.500 lei amendă pentru toți românii care locuiesc la bloc și cresc pisici în apartament, dacă fac această greșeală
10:38
1.500 lei amendă pentru toți românii care locuiesc la bloc și cresc pisici în apartament, dacă fac această greșeală
AGRICULTURĂ Dezastru în “patria verzei”. În cel mai mare bazin legumicol din Dâmbovița, 1 kilogram a ajuns să se vândă cu 40 de bani. Un producător face îndemn la unitate în negocierea prețului
09:48
Dezastru în “patria verzei”. În cel mai mare bazin legumicol din Dâmbovița, 1 kilogram a ajuns să se vândă cu 40 de bani. Un producător face îndemn la unitate în negocierea prețului
REVOLTĂTOR Măsuri drastice împotriva antrenorului care a strâns de gât un jucător în timpul unui meci de fotbal. Cum se justifică acesta
09:45
Măsuri drastice împotriva antrenorului care a strâns de gât un jucător în timpul unui meci de fotbal. Cum se justifică acesta
INEDIT Eroul pe patru picioare. Un câine din Iași donează sânge pentru alte patrupede. Povestea emoționantă a lui Boica, primul donator al băncii locale de sânge pentru animale
09:21
Eroul pe patru picioare. Un câine din Iași donează sânge pentru alte patrupede. Povestea emoționantă a lui Boica, primul donator al băncii locale de sânge pentru animale
Mediafax
„Papucii nu se negociază”! Reguli NESCRISE, explicate de o americancă din România
Digi24
„Lungul amurg” al Chinei: cei doi factori ce prevestesc un viitor sumbru pentru colosul care a fost odată „fabrica lumii”
Cancan.ro
Atac într-un aeroport frecventat de români. Peste 300 de persoane au fost rănite și 12 pasageri și-au pierdut viața
Prosport.ro
Andreea Popescu a recunoscut că l-a înșelat pe dansatorul Rareș Cojoc cu Dan Alexa: „Sunt o trădătoare! La mine era mult spațiu în căsnicie”
Adevarul
Ce se întâmplă cu românii care ajung la vârsta de pensionare, dar au doar 10 ani de vechime în muncă
Mediafax
Război total pe bugetul UE. Germania cere măsuri și mai drastice
Click
Un teren de peste 1.000 mp se vinde cu numai 15.000 de euro. Se află în apropiere de o stațiune balneară faimoasă
Digi24
„A mers prea departe”. Musk îi cântă în strună lui Trump, după ce președintele SUA a cerut plecarea lui Zelenski
Cancan.ro
Câți bani au primit Marcel și Armina, din partea Antenei 1, pentru cele doar 11 zile la Insula Iubirii
Ce se întâmplă doctore
Sarcomul, cancerul RAR care poate fi confundat cu o simplă umflătură. Dr. Silvia Brotea-Moșoiu: „Pacienții ajung la medic cu tumori de 20-30 de centimetri”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Bell P-59, avionul secret. De ce pilotul său purta o mască de gorilă și fuma un trabuc
Descopera.ro
De ce oamenii repetă afirmații în fiecare dimineață? Când pot ajuta și când nu fac aproape nimic
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Treci pe la mine? Sunt goală și singură!
Descopera.ro
Care a fost prima limbă vorbită de oameni? Ce poate afla știința și unde încep speculațiile
Mediafax Italia
A fost CUTREMUR: ”S-a simțit puternic!”
Mediafax Spania
Stai în chirie? Cât vei plăti după noile reguli
VIDEO Ion Cristoiu | Războiul Trump – Zelenski: O zi care a schimbat cursul Istoriei
10:52
Ion Cristoiu | Războiul Trump – Zelenski: O zi care a schimbat cursul Istoriei
FLASH NEWS Germania respinge planul de reducere a bugetului UE cu 159 de miliarde de euro și cere tăieri mai drastice
10:46
Germania respinge planul de reducere a bugetului UE cu 159 de miliarde de euro și cere tăieri mai drastice
CONTROVERSĂ Trump, prima reacție în scandalul Kimberly Guilfoyle, după ce ambasadoarea SUA în Grecia e acuzată că i-ar fi cerut 100.000 de dolari unui donator, promițând acces la administrația SUA: „Păcat, dar nu știu prea multe”
10:36
Trump, prima reacție în scandalul Kimberly Guilfoyle, după ce ambasadoarea SUA în Grecia e acuzată că i-ar fi cerut 100.000 de dolari unui donator, promițând acces la administrația SUA: „Păcat, dar nu știu prea multe”
ANALIZA de 10 Rusia lui Putin are nevoie de China lui Xi, dar și reciproca este valabilă. Beijingul nu-și permite să piardă atuurile câștigate prin parteneriatul cu Moscova, interesele se suprapun chiar și acolo unde politicile diferă
10:00
Rusia lui Putin are nevoie de China lui Xi, dar și reciproca este valabilă. Beijingul nu-și permite să piardă atuurile câștigate prin parteneriatul cu Moscova, interesele se suprapun chiar și acolo unde politicile diferă
ECONOMIE Petrișor Peiu face radiografia economiei în recesiune. Ce arată cifrele despre măsurile luate de Bolojan
09:53
Petrișor Peiu face radiografia economiei în recesiune. Ce arată cifrele despre măsurile luate de Bolojan
RĂZBOI Masacru pe aeroportul din Riad, Arabia Saudită: 12 morți și 309 răniți după un atac Houthi. Trump amenință cu o intervenție militară împotriva grupării susținute de Iran
09:42
Masacru pe aeroportul din Riad, Arabia Saudită: 12 morți și 309 răniți după un atac Houthi. Trump amenință cu o intervenție militară împotriva grupării susținute de Iran

Cele mai noi

Trimite acest link pe