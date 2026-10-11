Cum arată acum Leni Celnicu, prima soție a lui Gheorghe Hagi. Ce a făcut cu cei 300.000$ primiți la divorț de la Gică

Cum arată Leni Celnicu, prima soție a lui Gheorghe Hagi și ce a făcut cu 300.000 de dolari primiți la divorț de la Gică.

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Gheorghe Hagi a fost căsătorit prima oară cu Leni Celnicu, în 1990, pe când juca la Real Madrid. Dar căsnicia lor nu a durat prea mult, iar în 1995 acesta făcea nuntă cu Marilena, alături de care are un mariaj fericit și doi copii, pe Kira și pe Ianis.

Dar iubirea pătimașă dintre Leni Celnicu și Gică Hagi a ținut, multă vreme, prima pagină a ziarelor. La fel, divorțul celor doi avea să devină unul dintre cele mai dezbătute subiecte ale acelor vremuri.

Povestea e cam așa: la scurt timp după Campionatul Mondial din Italia, din 1990, Hagi anunța, în mod surprinzător, că se căsătorește cu tânăra Leni. Dar, la nici un an de zile de la prezența în fața ofițerului de la starea civilă, Hagi a decis să revină asupra deciziei și să anunțe că Leni nu este femeia pe care o vrea alături toată viața.

Indecizia care l-a caracterizat pe Gică Hagi în relația cu Leni l-a și costat ceva: aproximativ 300.000 de dolari, o sumă foarte mare pentru anii ’90, a scris Cancan.

Motivele invocate de Hagi în cererea de divorț a cuprins și faptul că Leni a întârziat cu pâinea la masă, iar cafeaua conținea miere în loc de zahăr. Dar ce anume a făcut Leni cu banii aceștia?

Banii veniți din conturile lui Gică Hagi par să îi fi asigurat lui Leni Celnicu o viață fără multe lacrimi și griji.

După ce și-a cumpărat o locuință și o mașină, Leni Celnicu a decis să se înscrie la facultatea, să își termine studiile și să urce, prin propriile puteri, pe scara evoluției profesionale. Apoi, Leni Celnicu a intrat în domeniul bancar. Iar răsplata pentru eforturile depuse de fosta soție a lui Gică Hagi se regăsesc pe ștatul de plată din 2023, pe când Leni câștiga, potrivit sursei citate, aproximativ 8000 de euro pe lună.

În 2004, la mulți ani după divorțul de Hagi, Leni a decis să se căsătorească cu un om de afaceri din Constanța. Fosta mare a iubire a „Regelui” are, asemenea lui Hagi, doi copii.

Leni a povestit la Revista VIP motivele despărțirii

Despre Leni a făcut dezvăluiri prezentatorul TV Cristi Brancu, în urmă cu doi ani. Pe vremea când Gheorghe Hagi și Leni erau în divorț, prezentatorul lucra deja în presă, la publicația Revista VIP. Atunci, șeful lui a convins-o să vorbească despre motivele divorțului.

„Apropo de sport, prima soție a lui Gheorghe Hagi, Leni, prin intermediul lui George Stanca, a ajuns la Revista VIP ca să povestească motivele despărțirii.

Domnul Stanca a avut o idee, să provocăm o întâlnire, la un meci al echipei naționale, între soție, încă soție, că nu divorțase, și Gică Hagi. M-a trimis pe mine, a zis că mă descurc eu, ocazie cu care Gică Hagi n-a mai vorbit cu mine, crezând că eu am pus treaba la cale. Dar acum Dumnezeu să-l ierte, eu acolo am fost doar «împușcați-l pe mesager».

Mă duc cu ea pe stadion, începuseră toți să vuiască, Victor Becali, toți apăreau în jurul ei, eu cică să o ascund, tot stadionul cred că știa. M-am dus, am dus-o la cabină, după care Gică a ieșit într-o busculadă foarte mare. Giovanni a zis «am eu grijă de ăla care a făcut chestia asta».

Dar omul care a făcut-o a uitat să spună că nu puștiul a făcut-o, adică eu. Aveam 20 de ani, nu eram chiar atât de genial și pervers în 1993. Dar cu siguranță a fost o chestie, în care am fost prins în busculadă, «lasă că îți dau eu, lasă că îți trag un glonț în picior» și așa mai departe”, a povestit Cristi Brancu, în urmă cu câțiva ani, potrivit GSP.