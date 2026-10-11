Cei doi cai de sport furați luni seară de la Zorabia, estimați la aproximativ 15.000 de euro, au fost găsiți sâmbătă, 10 octombrie. Incidentul celor 4 tineri care ar fi plecat călare, câte doi pe fiecare cal, a luat prin surprindere proprietarii cabalinelor de lux. Traseul a fost reconstituit cu ajutorul camerelor și al localnicilor. Din fericire, ca într-un scenariu demn de Cetatea Filmului, un om a fost la locul potrivit fix la momentul potrivit.

Caii de elită au fost detectați în localitatea Vurpăr din județul Sibiu, chiar în mijlocul unui câmp îngrădit cu gard electric, relatează Turnul Sfatului. Traseul a fost reconstituit cu ajutorul camerelor și al localnicilor, până în localitatea Roșia din același județ.

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Un cioban, îngerul păzitor al cailor furați

Potrivit publicației sibiene, un cioban din apropiere a observat când animalele au venit să bea apă și i-a fotografiat. Printr-o succesiune fericită, poza a ajuns la un prieten al proprietarei, care căuta animalele. Proprietara a promis o recompensă pentru acesta. Așadar, cursul fericit al evenimentelor a pornit de la un cioban aflat în apropierea câmpului.

„A văzut caii când s-au dus să bea apă de la jgheabul de unde beau toate animalele. Le-a făcut o poză și a trimis-o unui băiat din sat, care este amic cu mine și care s-a tot uitat după ei”, a povestit proprietara pentru sursa citată.

Prietenul acesteia i-a recunoscut imediat. „S-a urcat în mașină și a zburat încolo, la propriu. În 4 minute a fost lângă cai”, spune proprietara.

Caii sunt sănătoși și în stare bună

Bărbatul a făcut mai multe filmări și a sunat-o inclusiv pe proprietară, care se afla în Șura Mare, în cealaltă parte a orașului, Aceasta fusese sunată sâmbătă dimineață. A anunțat la rândul ei poliția, un echipaj ajungând apoi în zonă. Însă oamenii au avut nevoie de ceva timp ca să ajungă la animalele furate și ulterior abandonate.

„Ne-am cam plimbat cu mașinile, cu ATV-ul, cu ce am nimerit, până am ajuns lângă ei, fiindcă era în mijlocul câmpului, într-un gard electric. Nu puteai să ajungi chiar așa, cu orice mijloc de transport”, explică ea.

După ce a confirmat că sunt caii ei, proprietara i-a adăpostit și i-a încărcat. Aceasta urmează să dea o declarație la poliție, pentru a anunța că animalele au fost găsite. Caii sunt în prezent acasă. „Sunt ok, sunt sănătoși, nu au răni, nu au nimic vizibil, nicio problemă vizibilă. Le e foame, le e sete, un pic au suferit”, a mai declarat proprietara.

Aceasta mărturisește că a trăit o săptămână grea. „Sincer, îmi vine să dorm cu ei la noapte. A fost o săptămână foarte grea”.

De ce i-ar fi abandonat hoții

Explicația proprietarei pentru deznodământul fericit este aceea că hoții le-au dat drumul în cursul nopții.

„Ieri amicul meu a trecut pe acolo cu mașina și a zis că sigur nu erau”, explică ea. Potrivit acesteia, motivul ar fi tevatura făcută în jurul cazului: „Cel mai probabil hoții au decis că este mai înțelept să scape de ei în modul ăsta. Probabil că știau că, dacă scapă în alt mod, tot nu vom renunța la căutări”.

Proprietara atribuie un rol important mediatizării cazului relatat de Turnulsfatului.ro. „A ajutat foarte mult să se sperie un pic de ce au făcut și să se finalizeze așa lucrurile”. De altfel, într-un articol publicat de publicația locală luni, aceasta chiar spera la acest scenariu. „Singura mea speranță este să fie suficient de virală toată treaba încât ei să decidă să-i abandoneze sau să-i aducă de unde i-au luat”.

Recompensă pentru cioban, mulțumiri pentru oamenii din zonă

Femeia mai spune că ciobanul care a dat alarma va primi o recompensă, așa cum anunțase în postarea de pe Facebook, unde promisese bani pentru orice informație care ar duce la găsirea cailor.

„O să primească o recompensă. Nu m-am gândit la sumă sau la altceva. O să văd, dar cu siguranță o să încerc să mă revanșez față de omul respectiv”.

Proprietara nu știe cui aparține terenul pe care au fost găsiți animalele sale, dar crede că proprietarul terenului a anunțat poliția, polițiștii fiind deja pe drum atunci când i-a sunat. „Cumva informația a venit din două locuri”.

Aceasta spune că polițiștii vor continua să îi caute pe cei 4 tineri care au luat caii. Femeia le-a mulțumit tuturor celor care s-au implicat în căutări: voluntari, polițiști și oameni din zonă, români și romi deopotrivă, care au ajutat „indiferent de origini și de culori”.

Context

Caii de curse Phillia și Cezar au dispărut luni seară, 5 octombrie 2026, dintr-un padoc îngrădit cu gard electric de la ferma Zorabia. Furtul a fost descoperit marți dimineață, în jurul orei 8:00. Potrivit proprietarei, imaginile camerelor de supraveghere arătau cum 4 tineri au plecat călare, câte doi pe fiecare cal, pe drumuri principale și pe lângă case. Traseul lor a fost reconstituit, cu ajutorul înregistrărilor primite de la oameni din zonă, până în Roșia.

Valoarea cailor a fost estimată la aproximativ 12.000 de euro pentru Cezar, un cal de concurs, și la aproximativ 3.000 de euro pentru Phillia, o iapă valoroasă pentru reproducție. De adăugat că a fost deschis un dosar penal pentru furt, iar polițiștii sibieni fac cercetările care se impun.