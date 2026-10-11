Prima pagină » Actualitate » Unde au fost găsiți caii în valoare de 15.000 de euro furați dintr-un padoc din Sibiu. Povestea de film a Philliei și a lui Cezar

Unde au fost găsiți caii în valoare de 15.000 de euro furați dintr-un padoc din Sibiu. Povestea de film a Philliei și a lui Cezar

Caii de lux furați din Sibiu. Sursa foto: Turnulsfatului.ro
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Cei doi cai de sport furați luni seară de la Zorabia, estimați la aproximativ 15.000 de euro, au fost găsiți sâmbătă, 10 octombrie. Incidentul celor 4 tineri care ar fi plecat călare, câte doi pe fiecare cal, a luat prin surprindere proprietarii cabalinelor de lux. Traseul a fost reconstituit cu ajutorul camerelor și al localnicilor. Din fericire, ca într-un scenariu demn de Cetatea Filmului, un om a fost la locul potrivit fix la momentul potrivit.

Vezi galeria foto
3 poze

Caii de elită au fost detectați în localitatea Vurpăr din județul Sibiu, chiar în mijlocul unui câmp îngrădit cu gard electric, relatează Turnul Sfatului. Traseul a fost reconstituit cu ajutorul camerelor și al localnicilor, până în localitatea Roșia din același județ.

Sondaj Gândul

Crezi că Nicușor Dan a făcut alegerea potrivită cu desemnarea premierului Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Un cioban, îngerul păzitor al cailor furați

Potrivit publicației sibiene, un cioban din apropiere a observat când animalele au venit să bea apă și i-a fotografiat. Printr-o succesiune fericită, poza a ajuns la un prieten al proprietarei, care căuta animalele. Proprietara a promis o recompensă pentru acesta. Așadar, cursul fericit al evenimentelor a pornit de la un cioban aflat în apropierea câmpului.

Cei doi cai furați, în drum spre casă. Foto: Proprietară /Arhiva personală

„A văzut caii când s-au dus să bea apă de la jgheabul de unde beau toate animalele. Le-a făcut o poză și a trimis-o unui băiat din sat, care este amic cu mine și care s-a tot uitat după ei”, a povestit proprietara pentru sursa citată.

Prietenul acesteia i-a recunoscut imediat. „S-a urcat în mașină și a zburat încolo, la propriu. În 4 minute a fost lângă cai”, spune proprietara.

Caii sunt sănătoși și în stare bună

Bărbatul a făcut mai multe filmări și a sunat-o inclusiv pe proprietară, care se afla în Șura Mare, în cealaltă parte a orașului, Aceasta fusese sunată sâmbătă dimineață. A anunțat la rândul ei poliția, un echipaj ajungând apoi în zonă. Însă oamenii au avut nevoie de ceva timp ca să ajungă la animalele furate și ulterior abandonate.

„Ne-am cam plimbat cu mașinile, cu ATV-ul, cu ce am nimerit, până am ajuns lângă ei, fiindcă era în mijlocul câmpului, într-un gard electric. Nu puteai să ajungi chiar așa, cu orice mijloc de transport”, explică ea.

După ce a confirmat că sunt caii ei, proprietara i-a adăpostit și i-a încărcat. Aceasta urmează să dea o declarație la poliție, pentru a anunța că animalele au fost găsite. Caii sunt în prezent acasă. „Sunt ok, sunt sănătoși, nu au răni, nu au nimic vizibil, nicio problemă vizibilă. Le e foame, le e sete, un pic au suferit”, a mai declarat proprietara.

Aceasta mărturisește că a trăit o săptămână grea. „Sincer, îmi vine să dorm cu ei la noapte. A fost o săptămână foarte grea”.

De ce i-ar fi abandonat hoții

Explicația proprietarei pentru deznodământul fericit este aceea că hoții le-au dat drumul în cursul nopții.

„Ieri amicul meu a trecut pe acolo cu mașina și a zis că sigur nu erau”, explică ea. Potrivit acesteia, motivul ar fi tevatura făcută în jurul cazului: „Cel mai probabil hoții au decis că este mai înțelept să scape de ei în modul ăsta. Probabil că știau că, dacă scapă în alt mod, tot nu vom renunța la căutări”.

Proprietara atribuie un rol important mediatizării cazului relatat de Turnulsfatului.ro. „A ajutat foarte mult să se sperie un pic de ce au făcut și să se finalizeze așa lucrurile”. De altfel, într-un articol publicat de publicația locală luni, aceasta chiar spera la acest scenariu.  „Singura mea speranță este să fie suficient de virală toată treaba încât ei să decidă să-i abandoneze sau să-i aducă de unde i-au luat”.

Recompensă pentru cioban, mulțumiri pentru oamenii din zonă

Femeia mai spune că ciobanul care a dat alarma va primi o recompensă, așa cum anunțase în postarea de pe Facebook, unde promisese bani pentru orice informație care ar duce la găsirea cailor.

„O să primească o recompensă. Nu m-am gândit la sumă sau la altceva. O să văd, dar cu siguranță o să încerc să mă revanșez față de omul respectiv”.

Hoții surprinși de o cameră de supraveghere călare pe cei doi cai. Foto: captură de ecran /Video proprietară

Proprietara nu știe cui aparține terenul pe care au fost găsiți animalele sale, dar crede că proprietarul terenului a anunțat poliția, polițiștii fiind deja pe drum atunci când i-a sunat. „Cumva informația a venit din două locuri”.

Aceasta spune că polițiștii vor continua să îi caute pe cei 4 tineri care au luat caii. Femeia le-a mulțumit tuturor celor care s-au implicat în căutări: voluntari, polițiști și oameni din zonă, români și romi deopotrivă, care au ajutat „indiferent de origini și de culori”.

Context

Caii de curse Phillia și Cezar au dispărut luni seară, 5 octombrie 2026, dintr-un padoc îngrădit cu gard electric de la ferma Zorabia. Furtul a fost descoperit marți dimineață, în jurul orei 8:00. Potrivit proprietarei, imaginile camerelor de supraveghere arătau cum 4 tineri au plecat călare, câte doi pe fiecare cal, pe drumuri principale și pe lângă case. Traseul lor a fost reconstituit, cu ajutorul înregistrărilor primite de la oameni din zonă, până în Roșia.

Valoarea cailor a fost estimată la aproximativ 12.000 de euro pentru Cezar, un cal de concurs, și la aproximativ 3.000 de euro pentru Phillia, o iapă valoroasă pentru reproducție. De adăugat că a fost deschis un dosar penal pentru furt, iar polițiștii sibieni fac cercetările care se impun.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

1.500 lei amendă pentru toți românii care locuiesc la bloc și cresc pisici în apartament, dacă fac această greșeală
10:38
1.500 lei amendă pentru toți românii care locuiesc la bloc și cresc pisici în apartament, dacă fac această greșeală
Cum arată acum Leni Celnicu, prima soție a lui Gheorghe Hagi. Ce a făcut cu cei 300.000$ primiți la divorț de la Gică
10:19
Cum arată acum Leni Celnicu, prima soție a lui Gheorghe Hagi. Ce a făcut cu cei 300.000$ primiți la divorț de la Gică
AGRICULTURĂ Dezastru în “patria verzei”. În cel mai mare bazin legumicol din Dâmbovița, 1 kilogram a ajuns să se vândă cu 40 de bani. Un producător face îndemn la unitate în negocierea prețului
09:48
Dezastru în “patria verzei”. În cel mai mare bazin legumicol din Dâmbovița, 1 kilogram a ajuns să se vândă cu 40 de bani. Un producător face îndemn la unitate în negocierea prețului
REVOLTĂTOR Măsuri drastice împotriva antrenorului care a strâns de gât un jucător în timpul unui meci de fotbal. Cum se justifică acesta
09:45
Măsuri drastice împotriva antrenorului care a strâns de gât un jucător în timpul unui meci de fotbal. Cum se justifică acesta
INEDIT Eroul pe patru picioare. Un câine din Iași donează sânge pentru alte patrupede. Povestea emoționantă a lui Boica, primul donator al băncii locale de sânge pentru animale
09:21
Eroul pe patru picioare. Un câine din Iași donează sânge pentru alte patrupede. Povestea emoționantă a lui Boica, primul donator al băncii locale de sânge pentru animale
Gândul de Vreme Ultima zi de vară! Temperaturile scad cu mai bine de 10 grade. Unde vor lovi ploile și care vor fi cele mai afectate regiuni de scăderea bruscă a temperaturilor
08:52
Ultima zi de vară! Temperaturile scad cu mai bine de 10 grade. Unde vor lovi ploile și care vor fi cele mai afectate regiuni de scăderea bruscă a temperaturilor
Mediafax
„Papucii nu se negociază”! Reguli NESCRISE, explicate de o americancă din România
Digi24
„Lungul amurg” al Chinei: cei doi factori ce prevestesc un viitor sumbru pentru colosul care a fost odată „fabrica lumii”
Cancan.ro
Atac într-un aeroport frecventat de români. Peste 300 de persoane au fost rănite și 12 pasageri și-au pierdut viața
Prosport.ro
Andreea Popescu a recunoscut că l-a înșelat pe dansatorul Rareș Cojoc cu Dan Alexa: „Sunt o trădătoare! La mine era mult spațiu în căsnicie”
Adevarul
Ce se întâmplă cu românii care ajung la vârsta de pensionare, dar au doar 10 ani de vechime în muncă
Mediafax
Război total pe bugetul UE. Germania cere măsuri și mai drastice
Click
Un teren de peste 1.000 mp se vinde cu numai 15.000 de euro. Se află în apropiere de o stațiune balneară faimoasă
Digi24
„A mers prea departe”. Musk îi cântă în strună lui Trump, după ce președintele SUA a cerut plecarea lui Zelenski
Cancan.ro
Câți bani au primit Marcel și Armina, din partea Antenei 1, pentru cele doar 11 zile la Insula Iubirii
Ce se întâmplă doctore
Sarcomul, cancerul RAR care poate fi confundat cu o simplă umflătură. Dr. Silvia Brotea-Moșoiu: „Pacienții ajung la medic cu tumori de 20-30 de centimetri”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Bell P-59, avionul secret. De ce pilotul său purta o mască de gorilă și fuma un trabuc
Descopera.ro
De ce oamenii repetă afirmații în fiecare dimineață? Când pot ajuta și când nu fac aproape nimic
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Treci pe la mine? Sunt goală și singură!
Descopera.ro
Care a fost prima limbă vorbită de oameni? Ce poate afla știința și unde încep speculațiile
Mediafax Italia
A fost CUTREMUR: ”S-a simțit puternic!”
Mediafax Spania
Stai în chirie? Cât vei plăti după noile reguli
VIDEO Ion Cristoiu | Războiul Trump – Zelenski: O zi care a schimbat cursul Istoriei
10:52
Ion Cristoiu | Războiul Trump – Zelenski: O zi care a schimbat cursul Istoriei
FLASH NEWS Germania respinge planul de reducere a bugetului UE cu 159 de miliarde de euro și cere tăieri mai drastice
10:46
Germania respinge planul de reducere a bugetului UE cu 159 de miliarde de euro și cere tăieri mai drastice
CONTROVERSĂ Trump, prima reacție în scandalul Kimberly Guilfoyle, după ce ambasadoarea SUA în Grecia e acuzată că i-ar fi cerut 100.000 de dolari unui donator, promițând acces la administrația SUA: „Păcat, dar nu știu prea multe”
10:36
Trump, prima reacție în scandalul Kimberly Guilfoyle, după ce ambasadoarea SUA în Grecia e acuzată că i-ar fi cerut 100.000 de dolari unui donator, promițând acces la administrația SUA: „Păcat, dar nu știu prea multe”
ANALIZA de 10 Rusia lui Putin are nevoie de China lui Xi, dar și reciproca este valabilă. Beijingul nu-și permite să piardă atuurile câștigate prin parteneriatul cu Moscova, interesele se suprapun chiar și acolo unde politicile diferă
10:00
Rusia lui Putin are nevoie de China lui Xi, dar și reciproca este valabilă. Beijingul nu-și permite să piardă atuurile câștigate prin parteneriatul cu Moscova, interesele se suprapun chiar și acolo unde politicile diferă
ECONOMIE Petrișor Peiu face radiografia economiei în recesiune. Ce arată cifrele despre măsurile luate de Bolojan
09:53
Petrișor Peiu face radiografia economiei în recesiune. Ce arată cifrele despre măsurile luate de Bolojan
RĂZBOI Masacru pe aeroportul din Riad, Arabia Saudită: 12 morți și 309 răniți după un atac Houthi. Trump amenință cu o intervenție militară împotriva grupării susținute de Iran
09:42
Masacru pe aeroportul din Riad, Arabia Saudită: 12 morți și 309 răniți după un atac Houthi. Trump amenință cu o intervenție militară împotriva grupării susținute de Iran

Cele mai noi

Trimite acest link pe