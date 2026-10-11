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Ion Cristoiu | Războiul Trump – Zelenski: O zi care a schimbat cursul Istoriei

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„Ultimele 24 de ore ne-au convins încă o dată că Istoria, fiind de genul feminin, are toane, are hachițe și se pot întâmpla lucruri, se pot ivi momente care să schimbe cursul unor evenimemnte și mai mult, care să cutremure Planeta”, își începe publicistul Ion Cristoiu jurnalul zilnic.

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”Când spun asta, mă refer la două momente din ultimele 24 de ore. Să încep cu ultimul: Donald Trump a cerut public să plece de la conducerea Ucrainei spunându-le ucrainenilor că „este timpul să aveți un nou președinte”.

Donald Trump nu este la prima zburlire la adresa lui Zelenski, ne reamintim de incidentele din Biroul Oval, însă, având în vedere temperamental președintelui American, unii ar spune: lasă că îi trece, îl caută Zelenski și îi ridică o statuie la Kiev. Eu nu cred. Că acest moment, al doilea, urmează primului moment, cu adevărat descumpănitor pentru Planetă, și anume, încheierea unui acord prin care Rusia să angajează să livreze motorină Americii, primul transport a și ajuns pe Coasta de Est, o cantitate uriașă și, desigur, pe deasupra faptului că Rusia sare în ajutorul Americii, se fac pulbere sancțiunile și americane, și europene, în chestiunea carburantului. Spun că cel de-al doilea moment trebuie luat în serios, pentru că acordul privind motorina nu este ca urmare a dragostei lui pentru Vladimir Putin sau faptul că el a căzut în amor după o convorbire telefonică cu Putin. Rusia e cea mai mare producătoare de motorină și motorina este sângele Americii. America este o țară cu uriaș transport rutier. Marea majoritate a transportului cere motorină.

În urma crizei din Golf, motorina a început să se reducă în America și a crescut prețul la pompă, fapt care înseamnă pentru președintele American că poate să se spânzure în direct, cu atât mai mult Trump care a fost susținut de sindicatele acestor șoferi. Fiind alegeri acum, în noiembrie, Trump și-a dat seama că o creștere a prețului vine și din faptul că Zelenski atacă rafinăriile rusești care produc motorină. A încheiat acest acord, Zelenski a continuat atacurile, l-a și atacat pe Trump, și de aici a venit această declarație. Nu știu dacă el o să plece, ca președinte, dar, oricum, pentru ucraineni, chiar și pentru europeni, este clar că relațiile americano-ucraienene au ajuns într-un punct critic și că, pe lângă efectele practice, efectele de imagine sunt devastatoare pentru Zelenski. Vom vedea”, a mai spus scriitorul.

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