Trump, prima reacție în scandalul Kimberly Guilfoyle, după ce ambasadoarea SUA în Grecia e acuzată că i-ar fi cerut 100.000 de dolari unui donator, promițând acces la administrația SUA: „Păcat, dar nu știu prea multe”

Donald Trump a reacționat la acuzațiile care o vizează pe Kimberly Guilfoyle, ambasadoarea SUA în Grecia. Scandalul a luat amplaoare după ce diplomata ar fi promis unui donator al președintelui SUA – acces la oficiali americani în schimbul achitării unei datorii de 100.000 de dolari. Mai mult, Guilfoyle ar fi făcut declarații controversate la Atena cu privire la implicarea în căderea Guvernului Bolojan din România.

Președintele Donald Trump a comentat pentru prima dată recentele dezvăluiri privind presupusele nereguli în care ar fi fost implicată Kimberly Guilfoyle, ambasadoarea Statelor Unite în Grecia. Liderul de la Casa Albă a susținut că nu cunoaște în detaliu acuzațiile apărute în presa americană, dar a avut o reacție favorabilă la adresa diplomatei, potrivit Ekathimerini.com.

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Întrebat despre informațiile publicate de The Wall Street Journal, înainte de plecarea la un miting politic în Alabama, Trump a evitat să se pronunțe asupra fondului acuzațiilor.

„Tocmai am auzit despre asta. Ce păcat. Adică, nu știu… e ambasadoare. Am auzit doar câteva lucruri despre asta. Nu știu prea multe, dar ea a fost întotdeauna foarte drăguță.”, a declarat Donald Trump.

Sursa video – X/@atrupar

Declarațiile șefului de la Casa Albă vin după o serie de articole WSJ care au scos la iveală relațiile financiare ale ambasadoarei SUA la Atena, contactele sale cu persoane din mediul de afaceri și modul în care ar fi gestionat accesul unor reprezentanți ai companiilor private la oficiali americani.

Kimberly Guilfoyle ar fi cerut 100.000 de dolari unui donator, promițând acces la administrația Trump

Potrivit unei investigații publicate săptămâna aceasta de The Wall Street Journal, Kimberly Guilfoyle i-ar fi solicitat unui donator și susținător al președintelui american să achite o datorie de 100.000 de dolari acumulată pe un card de credit.

Cererea ar fi fost făcută cu puțin timp înaintea audierii sale de confirmare pentru funcția de ambasador al SUA în Grecia. În schimbul ajutorului financiar, Guilfoyle i-ar fi promis persoanei respective acces la oficiali ai administrației Trump, susține publicația americană.

Jurnaliștii americani vorbesc despre o posibilă utilizare a relațiilor politice în beneficiul unor interese personale.

Controversa se adaugă altor dezvăluiri publicate luna trecută de aceeași publicație, referitoare la comportamentul diplomatei în timpul unor întâlniri desfășurate la Atena.

Declarații despre destabilizarea guvernului grec și presupuse favoruri pentru o companie din Grecia

Potrivit The Wall Street Journal, Kimberly Guilfoyle le-ar fi spus participanților la o recepție organizată în martie, în capitala Greciei, că Statele Unite ar putea submina guvernul grec dacă ar dori acest lucru, făcând referire la recenta cădere a Guvernului Bolojan din România.

Publicația a relatat, de asemenea, că ambasadoarea ar fi promovat interesele comerciale ale unei companii grecești din sectoarele construcțiilor și energiei. Un lobbyist care reprezenta societatea respectivă ar fi primit inclusiv acces la întâlniri diplomatice private, potrivit informațiilor prezentate de ziarul american.

Dezvăluirile au provocat reacții în Grecia, unde ministrul Energiei, Stavros Papastavrou, participant la recepția menționată, a respins public ideea că autoritățile americane ar fi amenințat sau presat guvernul de la Atena.