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Măsuri drastice împotriva antrenorului care a strâns de gât un jucător în timpul unui meci de fotbal. Cum se justifică acesta

Măsuri drastice împotriva antrenorului care a strâns de gât un jucător în timpul unui meci de fotbal. Cum se justifică acesta
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Antrenorul Mihăiță Lungu este protagonistul unui incident grav petrecut în timpul unui meci disputat vineri, când acesta a strâns de gât un jucător. Asociația Județeană de Fotbal (AJF) Vaslui a luat măsuri drastice în cazul său. Incidentul a avut loc chiar sub privirile celor prezenți pe stadionul din Huși.

Copilul strâns de gât de antrenorul Mihăiță Lungu era unul dintre cei mai buni jucători de pe teren. Incidentul petrecut vineri seară, pe un teren de fotbal din Huși, când antrenorul Mihăiță Lungu, de la Standard Vaslui, a fost surprins strângând de gât un copil de 13 ani, are în fundal o poveste dramatică.

Povestea din spatele incidentului violent de la Huși

Sportivul, care locuiește în Negrești, era unul dintre cei mai buni jucători de pe teren. Acesta se afla de mai mult timp sub protecția celui care avea să-l agreseze neașteptat pentru o pasă greșită.

Potrivit unor surse din apropierea clubului Standard Vaslui, între antrenor și copil se dezvoltase o relație apropiată. Astfel, Mihăiță Lungu se ocupa personal de transportul băiatului din Negrești la antrenamente și meciuri. Îl lua de acasă și îl aducea înapoi, tratându-l, susțin apropiații, aproape ca pe copilul său. Tocmai de aceea, imaginile în care antrenorul îl strânge de gât au provocat revoltă. Martorii susțin însă că ieșirea violentă nu s-a produs din senin.

Încă din primele minute ale partidei, Lungu ar fi avut un comportament agresiv verbal, adresându-le propriilor jucători înjurături și expresii reprobabile. Unul dintre arbitri i-ar fi atras chiar atenția asupra limbajului nepotrivit, însă avertismentul nu a avut niciun efect, scrie presa locală.

Izbucnirea s-a produs după o pasă greșită a copilului de 13 ani. Antrenorul l-a prins de gât, gest surprins în fotografiile publicate de Vremea Nouă. Potrivit martorilor, singurul care a reacționat imediat a fost tatăl unui alt jucător, care a traversat terenul pentru a-i cere socoteală antrenorului. Răspunsul lui Lungu este uluitor: acesta ar fi susținut că doar “se joacă” cu băiatul.

Arbitrii au închis ochii

Conflictul a fost agravat de lipsa de reacți a arbitrilor, gestul antrenorului fiind sancționat doar cu cartonaș galben, deși violența fizică vine cu eliminarea de pe teren, potrivit regulilor fotbalului.

Însă publicarea fotografiilor în publicația locală a făcut ca Asociația Județeană de Fotbal Vaslui să se autosesizeze. „La prima oră am sesizat Comisia de Etică și Disciplină din cadrul AJF Vaslui”, a declarat președintele asociației, Bogdan Gheorghiță. Acesta a cerut imperios urgentarea procedurilor și verificarea eventualelor antecedente.

„Atitudinea antrenorului este de neiertat”, a subliniat Gheorghiță, anunțând o decizie rapidă. „Antrenorul era omul care trebuie să-l sprijine, să-l ajute. Copiii vin la fotbal să se bucure, să fie încurajați de antrenori”, a remarcat președintele AJF Vaslui.

Suspendat din activitate timp de 1 an și amendat

Antrenorul a fost suspendat pentru un an și amendat. După analizarea imaginilor surprinse în timpul partidei, Comisia de Disciplină a AJF Vaslui a decis să îl sancționeze pe tehnician cu o suspendare de un an și o penalitate sportivă de 3.000 de lei, în temeiul articolului 57, punctul 1, din Regulamentul Disciplinar.

Astfel, în baza articolului 87, punctul 17, Comisia a hotărât să solicite Federației Române de Fotbal suspendarea licenței de antrenor a lui Mihăiță Lungu pentru o perioadă de 2 ani. Totuși, măsurile nu se opresc însă aici. Oficialii AJF Vaslui au stabilit că tehnicianul nu își va putea relua activitatea nici după expirarea suspendării dacă nu va absolvi un curs de safeguarding, dedicat protecției și siguranței sportivilor.

AJF Vaslui transmite un mesaj ferm împotriva comportamentelor violente de pe terenurile de fotbal, subliniind că siguranța și integritatea jucătorilor trebuie să reprezinte o prioritate, indiferent de nivelul competiției. 

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