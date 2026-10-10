Plângere penală pe numele noului primar USR al Timișoarei, Ruben Lațcău. Urmașul lui Fritz se confruntă cu o serie de acuzații, privind accidentul rutier în care a fost implicat, cu o zi înainte de preluarea mandatului de edil

Noul edil USR al Timișoarei, Ruben Lațcău, s-a ales cu o plângere penală la Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara, la doar câteva zile de când a preluat mandatul de edil de la șeful său de partid, Dominic Fritz. Cel care l-a denunțat este jurnalistul Radu Constantin, care a sesizat mai multe nereguli în ceea ce privește reacția autorităților, după ce Lațcău ar fi accidentat un tramvai. Amintim că predecesorul lui Lațcău, șeful USR, Dominic Fritz, a fost nevoit să renunțe la funcția de primar după ce a fost declarat în conflict de interese de către ANI (Autoritatea Națională de Integritate).

„Am semnat azi plângerea la Parchet pentru accidentul lui Lațcău cu tramvaiul de pe Doja. Un viceprimar intră cu un Duster al Primăriei, luat pe comodat de la șeful SDM, într-un tramvai plin de călători. Fără Poliție, fără 112, fără etilotest. O hârtie semnată pe capotă și gata, s-a rezolvat în ,,famiglie”. IPJ Timiș ne confirmă în scris că n-a aflat nimeni nimic și nici n-a vrut să afle. Luni plângerea ajunge la procuror. Vreau să aflu ce n-a vrut să afle Poliția: cine a condus de fapt mașina, cine a semnat amiabila și dacă tot ce scrie acolo e adevărat. Nota de plată, oricum, o achităm tot noi, din buzunarul nostru. Dacă și Parchetul pune cruce anchetei, putem să dormim liniștiți. Țara asta chiar e promisă. Doar că nu nouă, ci lor”, spune jurnalistul într-o postare pe Facebook.

Poliția nu ar fi investigat accidentul în care ar fi fost implicat Ruben Lațcău

Potrivit publicației Vocea Timișoarei, Lațcău nu ar fi acordat prioritate și ar fi izbit un tramvai al Societății de Transport Public Timișoara (STPT).

Ruben Lațcău și vatmanul ar fi semnat o amiabilă, în loc să apeleze la 112 pentru ca Poliția să verifice cele întâmplate, având în vedere în accident era implicat un mijloc de transport public.

Jurnalistul Radu Constantin reclamă că Ruben Lațcău ar fi avut însă nevoie de împuternicire să folosească mașina SDM și vatmanul ar fi avut și el nevoie de împuternicire de la șeful STPT să semneze o amiabilă.

Inspectoratul de Poliție Timiș ar fi fost chestionat de mai mulți jurnaliști locali în legătură cu accidentul. Autoritățile au transmis că nu a existat un apel la 112, iar legea permite o amiabilă pentru orice fel de autovehicule, chiar și tramvaie.

Ruben Lațcău ar fi avut permisul auto suspendat în trecut

Primarul a scăpat fără nicio sancțiune, deși, în trecut, acesta ar fi avut permisul suspendat, ar fi fost prins în timp ce conducea fără permis și ar fi fost condamnat la muncă în folosul comunității.

Jurnalistul Radu Constantin, patronul publicației Vocea Timișului, cea care a și dezvăluit accidentul lui Lațcău, i-a făcut plângere la Parchet noului primar al Timișoarei.

Constantin reclamă faptul că SDM a refuzat să dea date despre împuternicirea dată lui Lațcău pentru a folosi Dusterul și date legate de costurile reparațiilor.

De asemenea, jurnalistul acuză că cei de la STPT ar fi susținut că nu au imagini cu accidentul, deși tramvaiele sunt dotate cu camere de bord. Un alt aspect din reclamația lui Radu Constantin vizează și Poliția care ar fi refuzat să facă orice anchetă și ar fi invocat că viceprimarul e un șofer ca oricare altul și nu o persoană publică, deși ar fi accidentat două mașini care se vor repara cu bani publici.

Accidentul ar fi avut loc cu o zi înainte ca Ruben Lațcău să preia mandatul de primar de la Fritz

Accidentul în care ar fi fost implicat Ruben Lațcău ar fi avut loc la 30 septembrie, cu o zi înainte de a se instala ca edil la Primăria Timișoarei.

Lațcău s-ar fi aflat la volan unui Duster deținut de Societatea Drumuri Municipale (SDM), una din companiile aflate în subordinea Consiliului Local Timișoara.