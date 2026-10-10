Prima pagină » Știri politice » Plângere penală pe numele noului primar USR al Timișoarei, Ruben Lațcău. Urmașul lui Fritz se confruntă cu o serie de acuzații, privind accidentul rutier în care a fost implicat, cu o zi înainte de preluarea mandatului de edil

Plângere penală pe numele noului primar USR al Timișoarei, Ruben Lațcău. Urmașul lui Fritz se confruntă cu o serie de acuzații, privind accidentul rutier în care a fost implicat, cu o zi înainte de preluarea mandatului de edil

Ruxandra Radulescu
Plângere penală pe numele noului primar USR al Timișoarei, Ruben Lațcău. Urmașul lui Fritz se confruntă cu o serie de acuzații, privind accidentul rutier în care a fost implicat, cu o zi înainte de preluarea mandatului de edil
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Noul edil USR al Timișoarei, Ruben Lațcău, s-a ales cu o plângere penală la Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara, la doar câteva zile de când a preluat mandatul de edil de la șeful său de partid, Dominic Fritz. Cel care l-a denunțat este jurnalistul Radu Constantin, care a sesizat mai multe nereguli în ceea ce privește reacția autorităților, după ce Lațcău ar fi accidentat un tramvai. Amintim că predecesorul lui Lațcău, șeful USR, Dominic Fritz, a fost nevoit să renunțe la funcția de primar după ce a fost declarat în conflict de interese de către ANI (Autoritatea Națională de Integritate).

„Am semnat azi plângerea la Parchet pentru accidentul lui Lațcău cu tramvaiul de pe Doja. Un viceprimar intră cu un Duster al Primăriei, luat pe comodat de la șeful SDM, într-un tramvai plin de călători. Fără Poliție, fără 112, fără etilotest. O hârtie semnată pe capotă și gata, s-a rezolvat în ,,famiglie”. IPJ Timiș ne confirmă în scris că n-a aflat nimeni nimic și nici n-a vrut să afle. Luni plângerea ajunge la procuror. Vreau să aflu ce n-a vrut să afle Poliția: cine a condus de fapt mașina, cine a semnat amiabila și dacă tot ce scrie acolo e adevărat. Nota de plată, oricum, o achităm tot noi, din buzunarul nostru. Dacă și Parchetul pune cruce anchetei, putem să dormim liniștiți. Țara asta chiar e promisă. Doar că nu nouă, ci lor”, spune jurnalistul într-o postare pe Facebook.

Poliția nu ar fi investigat accidentul în care ar fi fost implicat Ruben Lațcău

Potrivit publicației Vocea Timișoarei, Lațcău nu ar fi acordat prioritate și ar fi izbit un tramvai al Societății de Transport Public Timișoara (STPT).

Ruben Lațcău și vatmanul ar fi semnat o amiabilă, în loc să apeleze la 112 pentru ca Poliția să verifice cele întâmplate, având în vedere în accident era implicat un mijloc de transport public.

Jurnalistul Radu Constantin reclamă că Ruben Lațcău ar fi avut însă nevoie de împuternicire să folosească mașina SDM și vatmanul ar fi avut și el nevoie de împuternicire de la șeful STPT să semneze o amiabilă.

Inspectoratul de Poliție Timiș ar fi fost chestionat de mai mulți jurnaliști locali în legătură cu accidentul. Autoritățile au transmis că nu a existat un apel la 112, iar legea permite o amiabilă pentru orice fel de autovehicule, chiar și tramvaie.

Ruben Lațcău ar fi avut permisul auto suspendat în trecut

Primarul a scăpat fără nicio sancțiune, deși, în trecut, acesta ar fi avut permisul suspendat, ar fi fost prins în timp ce conducea fără permis și ar fi fost condamnat la muncă în folosul comunității.

Jurnalistul Radu Constantin, patronul publicației Vocea Timișului, cea care a și dezvăluit accidentul lui Lațcău, i-a făcut plângere la Parchet noului primar al Timișoarei.

Constantin reclamă faptul că SDM a refuzat să dea date despre împuternicirea dată lui Lațcău pentru a folosi Dusterul și date legate de costurile reparațiilor.

De asemenea, jurnalistul acuză că cei de la STPT ar fi susținut că nu au imagini cu accidentul, deși tramvaiele sunt dotate cu camere de bord. Un alt aspect din reclamația lui Radu Constantin vizează și Poliția care ar fi refuzat să facă orice anchetă și ar fi invocat că viceprimarul e un șofer ca oricare altul și nu o persoană publică, deși ar fi accidentat două mașini care se vor repara cu bani publici.

Accidentul ar fi avut loc cu o zi înainte ca Ruben Lațcău să preia mandatul de primar de la Fritz

Accidentul în care ar fi fost implicat Ruben Lațcău ar fi avut loc la 30 septembrie, cu o zi înainte de a se instala ca edil la Primăria Timișoarei.

Lațcău s-ar fi aflat la volan unui Duster deținut de Societatea Drumuri Municipale (SDM), una din companiile aflate în subordinea Consiliului Local Timișoara.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Raluca Turcan îl acuză pe Sorin Grindeanu de lipsă de transparență la negocieri și susține că Nicușor Dan mizează, în desemnările sale, doar pe ruperea PNL
15:55
Raluca Turcan îl acuză pe Sorin Grindeanu de lipsă de transparență la negocieri și susține că Nicușor Dan mizează, în desemnările sale, doar pe ruperea PNL
CONTROVERSĂ Megascandal între Ponta și Fritz pe marginea „salvării” Șantierului Naval Mangalia. Ce îi reproșează fostul premier șefului USR, chiar la postarea în care acesta lăuda „reușitele” lui Miruță și Darău
15:37
Megascandal între Ponta și Fritz pe marginea „salvării” Șantierului Naval Mangalia. Ce îi reproșează fostul premier șefului USR, chiar la postarea în care acesta lăuda „reușitele” lui Miruță și Darău
APĂRARE România va primi bani în plus prin SAFE. Ce trebuie să facă autoritățile pentru a accesa fondurile
15:34
România va primi bani în plus prin SAFE. Ce trebuie să facă autoritățile pentru a accesa fondurile
FLASH NEWS Petrișor Peiu susține că Nicușor Dan a avut de câștigat după moțiunea PSD-AUR care a dus la căderea Guvernului Bolojan. Cum explică liderul senatorilor AUR
15:13
Petrișor Peiu susține că Nicușor Dan a avut de câștigat după moțiunea PSD-AUR care a dus la căderea Guvernului Bolojan. Cum explică liderul senatorilor AUR
FLASH NEWS Peiu susține că PSD așteaptă garanții din partea premierului desemnat pentru a susține Guvernul Niculescu
14:36
Peiu susține că PSD așteaptă garanții din partea premierului desemnat pentru a susține Guvernul Niculescu
VIDEO Mirabela Grădinaru, mesaj de Ziua Mondială a Sănătății Mintale: „A cere ajutor nu este un semn de slăbiciune, este un act de curaj”
13:56
Mirabela Grădinaru, mesaj de Ziua Mondială a Sănătății Mintale: „A cere ajutor nu este un semn de slăbiciune, este un act de curaj”
Mediafax
Supat, cuvântul care a stârnit controverse, EXPLICAT de Academia Română
Digi24
Butonul din mașină pe care șoferii sunt obligați să îl folosească. Situațiile prevăzute de Codul rutier
Cancan.ro
'Profetul Apocalipsei' anunță o nouă pandemie, după ce a prezis corect pandemia COVID 19: 'O boală mult mai...'
Prosport.ro
Transformarea lui Adrian Mutu. A slăbit 13 kilograme cu dieta lui strictă: ce mănâncă și ce bea
Adevarul
Dilema USR și jocul PSD în negocierile pentru Guvernul Niculescu. Ce șanse are noul Cabinet
Mediafax
Grindeanu forțează o coaliție cu PNL: E decizia corectă pentru România
Click
Pe câți bani cântă cei mai scumpi soliști din România, în 2026? „Nu toți au și voce de Eurovision!”
Digi24
Ce se întâmplă dacă se descoperă petrol sau gaze sub terenul tău. Cui aparțin resursele și în ce situații poți primi despăgubiri
Cancan.ro
Cum a ajuns Andreea Popescu să-l înșele pe Rareș Cojoc cu antrenorul Dan Alexa, de fapt: 'Și s-a...
Ce se întâmplă doctore
Este de nerecunoscut! Celebra actriță a slăbit 32 de kilograme în aproape 2 ani. Care este secretul transformării sale: „Nu am folosit injecții”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Dai flash-uri ca să avertizezi despre radar? Țara în care Poliția poate amenda cu ajutorul dronelor
Descopera.ro
De ce oamenii repetă afirmații în fiecare dimineață? Când pot ajuta și când nu fac aproape nimic
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Treci pe la mine? Sunt goală și singură!
Descopera.ro
Cele mai misterioase scrieri ale lumii antice, pe care nimeni nu a reușit să le descifreze
Mediafax Italia
A fost CUTREMUR: ”S-a simțit puternic!”
Mediafax Spania
Stai în chirie? Cât vei plăti după noile reguli
INEDIT Motivul pentru care președintele interimar al Serbiei, Ana Brnabić, nu se poate căsători cu femeia pe care o iubește
17:00
Motivul pentru care președintele interimar al Serbiei, Ana Brnabić, nu se poate căsători cu femeia pe care o iubește
FLASH NEWS Trump și-a exprimat încă o dată nemulțumirea pentru faptul că nu a primit Nobelul pentru Pace. „Am oprit opt războaie, am adus acasă toți ostaticii israelieni și nu am primit premiul. Wow!“
16:39
Trump și-a exprimat încă o dată nemulțumirea pentru faptul că nu a primit Nobelul pentru Pace. „Am oprit opt războaie, am adus acasă toți ostaticii israelieni și nu am primit premiul. Wow!“
FLASH NEWS Cine este Katie Zacharia, noua purtătoare de cuvânt a Casei Albe aleasă de Donald Trump. O înlocuiește pe Karoline Leavitt, care a părăsit postul în luna august
16:13
Cine este Katie Zacharia, noua purtătoare de cuvânt a Casei Albe aleasă de Donald Trump. O înlocuiește pe Karoline Leavitt, care a părăsit postul în luna august
NEWS ALERT Mega-cultură de canabis depistată de o anchetă DIICOT. Doi clujeni o creșteau pe câmp, acasă deținând cantități uriașe de plante
15:55
Mega-cultură de canabis depistată de o anchetă DIICOT. Doi clujeni o creșteau pe câmp, acasă deținând cantități uriașe de plante
CONTROVERSĂ Reacția lui Trump, după ce un reporter de la Casa Albă l-a informat că Zelenski l-a numit „slab“ pentru că a încheiat un acord energetic cu Putin
15:34
Reacția lui Trump, după ce un reporter de la Casa Albă l-a informat că Zelenski l-a numit „slab“ pentru că a încheiat un acord energetic cu Putin
FLASH NEWS Turcia interzice accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale de la 1 noiembrie. Ce măsuri tehnice și administrative sunt obligate să adopte platformele
15:01
Turcia interzice accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale de la 1 noiembrie. Ce măsuri tehnice și administrative sunt obligate să adopte platformele

Cele mai noi

Trimite acest link pe