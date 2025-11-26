Ambasada Marii Britanii la București. Românii vor avea o autorizaţie electronică de călătorie pentru a călători în Regat. Cum se obține

Din 25 februarie 2026, toți călătorii „care nu necesită viză” și intenționează să viziteze sau să tranziteze Regatul Unit vor avea nevoie de o autorizaţie electronică de călătorie – Electronic Travel Authorisation (ETA).

Anunțul a fost făcut miercuri de Ambasada britanică la Bucureşti

„ETA se obţine rapid și simplu online sau folosind aplicația oficială „UK ETA”. Aceasta trebuie obţinută înainte de a călători”, se arată pe pagina de Facebook British Embassy Bucharest.

Costul actual al ETA este £16 și permite mai multe călătorii în Regatul Unit pentru șederi de până la șase luni consecutive pe parcursul a doi ani sau până la expirarea pașaportului titularului – oricare dintre acestea are loc mai devreme.

GOV.UK/eta Recomandăm tuturor celor care planifică o călătorie în UK să aplice din timp, verificând informațiile oficiale de pe site-ul, astfel încât să fie siguri că întrunesc toate condițiile necesare înainte de plecare, postează Ambasada UK.

