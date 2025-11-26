Ambasada Marii Britanii la București. Românii vor avea o autorizaţie electronică de călătorie pentru a călători în Regat. Cum se obține

EXCLUSIV Nu a fost ușor, a fost Nicușor. Doru Bușcu comentează cele mai bune momente cu președintele în primele 6 luni de mandat
Din 25 februarie 2026, toți călătorii „care nu necesită viză” și intenționează să viziteze sau să tranziteze Regatul Unit vor avea nevoie de o autorizaţie electronică de călătorie – Electronic Travel Authorisation (ETA).
Anunțul a fost făcut miercuri de Ambasada britanică la Bucureşti
„ETA se obţine rapid și simplu online sau folosind aplicația oficială „UK ETA”. Aceasta trebuie obţinută înainte de a călători”, se arată pe pagina de Facebook British Embassy Bucharest.
