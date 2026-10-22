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Șefa partidului Alternativa pentru Germania spune că Putin n-ar fi declanșat războiul cu Ucraina dacă n-ar fi fost instalat scutul anti-rachetă în România

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Alice Weidel, lidera partidului naționalist german Alternativa pentru Germania, a declarat într-un interviu pentru The Economist, că Occidentul ar fi trebuit să fi ținut cont de „interesele de securitate ale Rusiei” din 2022.

Șefa opoziției germane mai spune că Europa ar trebui să-l „forțeze” pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski să facă pace cu Vladimir Putin pentru că războiul care durează de patru ani a afectat economia Germaniei.

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Weidel susține că motivul pentru care Putin a invadat Ucraina este că NATO n-a ținut cont de „îngrijorările” Rusiei privind securitatea.

Politiciana mai spune că NATO a instalat „sisteme de rachete, cu capacitate nucleară, în apropierea graniței ruse, în special în România”, referindu-se la sistemul Aegis de la Deveselu, un sistem american folosit strict pentru apărare balistică.

„E mult istorie în urmă. Trebuie să ne uităm și la interesele de securitate ale Rusiei. Și în trecut asta a fost marea greșeală. Nimeni nu a ascultat îngrijorările Rusiei privind apropierea NATO de granițele Rusiei. Rusia a spus asta de multe ori, de ce nimeni nu a ascultat îngrijorările Rusiei când sisteme de rachete au fost puse la graniță, în special în România, capacități cu dispozitive nucleare, precum sistemul Aegis? Ce încerc să spun este că e multă istorie. Pentru a avea o pace în Ucraina trebuie să ne uităm nu doar la interesele de securitate ale Ucrainei, ci și ale Rusiei”, a spus Alice Weidel în interviul pentru The Economist.

Sistemul de apărare de la Deveselu este conceput pentru a detecta, urmări și intercepta rachete balistice. Acesta dispune de interceptori antibalistic capabili să lovească rachete uc rază medie și intermediară de acțiune. Scutul are 24 de rachete interceptoare Standard Missile 3 (SM-3), un sistem radar antibalistic și sistemul de comandă și control Aegis.

„Acest război nu este în interesele noastre. Este profund periculos pentru securitatea noastră națională… Pentru pacea în Ucraina, trebuie să luăm în considerare nu doar interesele de securitate ale Ucrainei, ci și interesele de securitate ale Rusiei. Aceasta a fost principala greșeală a ultimilor 20 de ani – nerecunoașterea preocupărilor Rusiei în materie de securitate. Este foarte riscant și foarte stupid să ataci o țară înarmată nuclear cu drone. Trebuie să punem capăt acestui lucru și trebuie să punem presiune pe președintele Ucrainei pentru a demonstra disponibilitatea de a opri pierderea de vieți omenești și această strategie foarte riscantă pentru întreaga Europă”., a spus Alice Weidel.

  • Sursa Foto: Facebook
  • Sursa Video: The Economist
Comentarii 1
  • Cristian Iacib

    Toți aurolacii din UE pot să învețe câte ceva de la această fătucă. Dar mai bine e să plece ei, adică să-i trimitem acasă și să vină un nou val de politicieni care pot gândi altfel.

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