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Mélanie Berger-Volle, figura legendară a luptei franceze împotriva nazismului, a murit la 105 ani

Mélanie Berger-Volle, figura legendară a luptei franceze împotriva nazismului, a murit la 105 ani
sursa foto: Loire.fr
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Mélanie Berger-Volle, o figură marcantă a Rezistenței, a încetat din viață la Saint-Étienne, la vârsta de 105 ani. Din Austria până în Franța, aceasta a luptat împotriva nazismului, dedicându-și apoi viața împărtășirii propriei povești cu tinerii. Motto-ul ei a fost: „A rezista este esențial. E mai bine să trăiești în picioare decât în ​​genunchi”, potrivit Le Figaro.

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Mélanie Berger-Volle, o figură a Rezistenței care a devenit o promotoare neobosită a păstrării vie a memoriei acelei epoci în rândul tinerilor, a murit la vârsta de 105 ani în Saint-Étienne (centru-estul Franței), orașul în care se stabilise, a anunțat joi, 22 octombrie, prefectura departamentului Loire, potrivit sursei citate.

Deținând atât cetățenia franceză, cât și pe cea austriacă, Berger-Volle — născută într-o familie evreiască de muncitori, s-a implicat în mișcări de extremă stângă încă din adolescență, opunându-se regimului hitlerist în Austria sa natală, iar apoi în Belgia și Franța.

Prefectul departamentului Loire, François-Xavier Bieuville, i-a adus un omagiu, descriind-o drept o „figură emblematică a Rezistenței și o neobosită păstrătoare a memoriei”, subliniind și rolul activ în cadrul Memorialului Rezistenței și al Deportării din acest departament. Odată cu intrarea Franței în război, toți austriecii, inclusiv refugiații, au fost considerați inamici. Autoritățile au urcat-o într-un tren cu destinația unui lagăr din apropiere de Pau.

„În gara Clermont-Ferrand, am sărit” din vagon, a povestit ea în 2024. Celelalte tinere nu au îndrăznit să-i urmeze exemplul.

Arestată în ianuarie 1942

În 1940, s-a aflat la Montauban (în sud-vest), unde un grup de activiști troțkiști, cu care colaborase înainte de război, a început să se regrupeze. Activând în deplină clandestinitate, grupul a redactat și distribuit manifeste în limba germană, menite să-i întoarcă pe soldații Reich-ului împotriva propriei tabere. În ianuarie 1942, ea a fost arestată. În timpul interogatoriilor, a povestit că „am fost maltratată, bărbații m-au bătut”.

După 13 luni de detenție la Toulouse (în sud-vest), aceasta a fost transferată la închisoarea Les Baumettes din Marsilia (în sud-est). Membrii grupului său, în colaborare cu Rezistența franceză, i-au organizat evadarea. Pe 15 octombrie 1943, în timp ce era spitalizată, suferind de icter, aceștia au venit să o elibereze, însoțiți de un soldat german care fusese convins să li se alăture. „Am evadat în cămașa de noapte”, își amintea ea.

A dorit să fie un simbol pentru femei

După război, s-a căsătorit cu Lucien Volle, un camarad din Rezistență care participase la eliberarea orașului Le Puy-en-Velay (în regiunea centru-estică). Împreună, cei doi s-au dedicat păstrării memoriei istorice.

„Am luptat neîncetat pentru a explica, nu doar ce am făcut, ci și de ce am făcut-o”, a subliniat Mélanie Volle-Berger, care, în timpul Rezistenței, folosise numele conspirative „Anna” și „Nelly”. Deviza lor era: „A rezista este esențial. E mai bine să trăiești în picioare decât în ​​genunchi.”

În iunie 2024, la vârsta de 102 ani, a purtat torța olimpică în cadrul Jocurilor de la Paris. Atunci, ea a declrat că dorește să fie un simbol pentru femeile „care au luptat pentru dreptul de a practica sportul, la fel ca bărbații”. „Résistance”, primul volum al unei benzi desenate concepute pentru a face mesajul acesteia accesibil elevilor, va avea o continuare intitulată „Liberté” – „așa cum am stabilit cu Mélanie” –, a cărei lansare este prevăzută pentru sfârșitul anului 2027, a spus joi Michel Jacquet, directorul editurii Éditions Jarjille.

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