Marcel Ciolacu: „Intervenția SUA în Venezuela trebuie privită în contextul unui regim care și-a pierdut legitimitatea democratică”

03 ian. 2026, 18:08, Actualitate
Marcel Ciolacu a reacționat pe rețelele de socializare după ce Donald Trump a anunțat capturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro și a soției sale. Politicianul a vorbit despre lipsa de legitimitate democratică a regimului de la Caracas și despre rolul SUA și al Uniunii Europene în susținerea unei tranziții politice pașnice.

În mesajul postat pe pagina personală de Facebook, Marcel Ciolacu a subliniat că intervenția Statelor Unite din Venezuela trebuie analizată din perspectiva valorilor democratice. De asemenea, acesta a subliniat că pozițiile exprimate de partenerii europeni confirmă faptul că președintele Nicolas Maduro nu mai reprezintă voința liber exprimată a cetățenilor din Venezuela.

„Intervenția Statelor Unite ale Americii în Venezuela trebuie privită în contextul unui regim care și-a pierdut legitimitatea democratică. Pozițiile exprimate de partenerii europeni confirmă faptul că Nicolás Maduro nu mai reprezintă voința liber exprimată a cetățenilor săi.”

De asemenea, Marcel Ciolacu spune că Statele Unite, împreună cu Uniunea Europeană, au un rol crucial în a asigura o tranziție pașnică către democrație și în respectarea principiilor dreptului internațional. Acesta consideră că aceste obiective sunt fundamentale pentru stabilitatea regională.

„SUA, alături de Uniunea Europeană, își asumă un rol esențial în susținerea unei tranziții pașnice și a respectării principiilor dreptului internațional, obiective care rămân fundamentale pentru stabilitate.”

