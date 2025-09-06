Prima pagină » Actualitate » Ambasadorul României în SUA stinge „cartoful fierbinte” al anulării alegerilor. Andrei Muraru, verdict final, dezvăluiri și mize uriașe

Ambasadorul României în SUA stinge „cartoful fierbinte” al anulării alegerilor. Andrei Muraru, verdict final, dezvăluiri și mize uriașe

Mara Răducanu
06 sept. 2025, 14:24
Ambasadorul României în SUA stinge

Nu mai este un secret pentru nimeni că subiectul anulării alegerilor prezidențiale anularea alegerilor prezidențiale din 2024 continuă să fie un „cartof fierbinte” care a stârnit controverse și discuții aprinse în spațiul public. Andrei Muraru, ambasadorul României în Statele Unite ale Americii, admite că momentul anulării alegerilor prezidenţiale de anul trecut „a creat foarte multă confuzie”, mărturisind însă că subiectul fost închis, în urma discuţiilor pe care le-a purtat pe canale diplomatice.

Reamintim că, pe data de 13 august, Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii a publicat un raport privind respectarea drepturilor omului în România. Primul subiect abordat este cel al anulării turului 2 al alegerilor prezidențiale, considerată ca o „restricție nejustificată a libertății de exprimare politică”.

„Cert este că am trecut cu toţii printr-o traumă colectivă”

Andrei Muraru admite că momentul anulării primului tur de scrutin prezidenţial în România, anul trecut, „a fost unul foarte neplăcut şi care a creat foarte multă confuzie şi ambiguitate nu doar la Washington şi în alte capitale.”

Ambasadorul a explicat și faptul că a avut ocazia de a explica „pe deplin” oficialilor americani care au fost raţiunile pentru care Curtea Constituţională a luat decizia.

„Am făcut acest lucru explicând pe larg raţiunile acestei decizii, dar şi angajamentul forţelor politice din România de a organiza alegeri libere şi corecte, ceea ce s-a întâmplat în mai, după care discuţia, din punctul meu de vedere, după interacţiunile pe care le-am avut, este închisă. Aceasta a fost, de fapt, miza şi miza acestor alegeri de a dovedi capacitatea României de a organiza alegeri libere şi corecte.

Acum, sigur că întrebări rămân şi poate că doar atunci când se vor deschide arhivele şi când istoricii vor desluşi cu totul ce s-a întâmplat vom afla toate detaliile acestui eveniment. Cert este că am trecut cu toţii printr-o traumă colectivă pe care nu vrem să o mai repetăm şi sperăm din toate inima că alţii au învăţat ceva din experienţa noastră în alte ţări din regiune sau de din alte părţi”, a afirmat Andrei Muraru sâmbătă, la Prima Tv.

„Au arătat în mod clar că această discuţie este încheiată”

Andrei Muraru, ambasadorul României în Statele Unite ale Americii, precizează că, din punctul său de vedere, subiectul anulării alegerilor este unul închis.

„În mod evident, după 18 mai noi nu am mai fost puşi în situaţia de a discuta despre acest subiect şi, totuşi, Ambasada Statelor Unite de la Bucureşti a avut propria evaluare a alegerilor din 18 mai, apoi administraţia americană a avut propriii observatori ai alegerilor şi toate aceste rapoarte, unele dintre ele care au fost aproape publice, ca să spun aşa, au arătat în mod clar că această discuţie este încheiată”, a explicat Andrei Muraru.

„O manipulare de manual că între cele două tururi, între 24 noiembrie şi 6 decembrie”

Andrei Muraru dezvăluie și faptul că fostul prezidenţiabil Călin Georgescu nu are nici contactele, nici susţinerea pe care a lăsat să se înţeleagă că le-ar avea la Washington.

„N-am auzit pe absolut nimeni care să reclame o relaţie de colaborare, de prietenie cu domnul Georgescu. Mi-aduc aminte cum a început să se contureze această teorie în spaţiul public cu o manipulare de manual că între cele două tururi, între 24 noiembrie şi 6 decembrie, când s-au anulat alegerile, conform cărora Bobby Kennedy, care este actualul secretar al sănătăţii în Statele Unite, ar fi trebuit să vină să-l susţină, o minciună grosolană. Apoi că domnul Georgescu a fost invitat la inaugurarea a preşedintelui Trump, iarăşi o minciună.

Apoi că ar exista susţinere şi n-am văzut niciun mesaj de susţinere de nicăieri şi n-am văzut niciun fel de… niciun interlocutor, să spun, nu a arătat în vreun fel susţinere pentru domnul Georgescu şi este şi greu de crezut că ideile politice pe care le-a exprimat domnul Georgescu în spaţiu public ar avea vreo rezonanţă în actuala administraţie Trump, va duc aminte intenţiile de a disloca scutul antirachetă de la Deveselu, de a reduce contribuţia financiară a României la NATO şi aşa mai departe”, a explicat Andrei Muraru.

Departamentul de Stat al SUA, despre anularea alegerilor prezidențiale din 2024

Ingerința Federației Ruse prin rețelele de socializare a fost pusă la îndoială de către Departamentul de Stat.

„La 6 decembrie 2024, Curtea Constituţională a anulat rezultatele primului tur al alegerilor prezidenţiale din ţară, desfăşurate la 24 noiembrie, hotărând că „multiple nereguli şi încălcări ale legii electorale (…) au compromis transparenţa şi corectitudinea campaniei electorale” şi au ridicat suspiciuni cu privire la corectitudinea desfăşurării alegerilor.

Decizia Curţii a fost criticată ca fiind o ingerinţă politică în alegeri şi o restricţie nejustificată a libertăţii de exprimare politică, de o natură şi severitate fără precedent. Printre problemele semnificative privind drepturile omului s-au numărat rapoarte privind restricții asupra libertății de exprimare, acte de infracțiune, violență și amenințări violente motivate de antisemitism. ”

Sursă foto: Colaj Gândul

