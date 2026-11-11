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Scandal la procesul lui Călin Georgescu: Susținătorii au încercat să forțeze intrarea în sala de judecată și s-au îmbrâncit cu jandarmii

Scandal la procesul lui Călin Georgescu: Susținătorii au încercat să forțeze intrarea în sala de judecată și s-au îmbrâncit cu jandarmii
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Momente tensionate, miercuri, 11 noiembrie, la Curtea de Apel București. Zeci de susținători ai lui Călin Georgescu au încercat să pătrundă în sala în care fostul candidat la alegerile prezidențiale este judecat alături de Horațiu Potra, într-un dosar privind tentativa de lovitură de stat. Situația a degenerat în îmbrânceli cu jandarmii, care au fost nevoiți să suplimenteze dispozitivul de ordine., conform fotografiilor și informațiilor publicate de G4media.

Incidentele au izbucnit pe holurile Curții de Apel București, unde mai multe persoane venite să îl susțină pe Călin Georgescu au încercat să intre în sala de judecată, deși numărul locurilor disponibile era limitat.

Nemulțumiți că nu li s-a permis accesul, unii dintre susținători au încercat să treacă de jandarmii aflați la intrare. S-a creat îmbulzeală, iar mai multe persoane s-au îmbrâncit cu forțele de ordine.

Jandarmii au intervenit pentru a calma situația și au suplimentat efectivele din fața sălii de judecată.

Scandări și tensiuni pe holurile instanței

Susținătorii lui Călin Georgescu au continuat să scandeze pe holurile instituției, exprimându-și sprijinul pentru fostul candidat la prezidențiale.

Alte persoane s-au adunat în fața clădirii Curții de Apel București, unde au fost arborate steaguri și afișate pancarte. Forțele de ordine au instalat garduri de protecție pentru a controla accesul și a preveni alte incidente.

Deși ședința de judecată era publică, participarea persoanelor din exterior era permisă numai în limita locurilor disponibile, conform regulilor stabilite de instanță.

Călin Georgescu a cerut să plece de la proces

În timp ce pe holurile instanței aveau loc incidentele, Călin Georgescu participa la un nou termen al procesului în care este judecat alături de Horațiu Potra și alte 20 de persoane.

În timpul ședinței, fostul candidat la alegerile prezidențiale a solicitat să părăsească sala de judecată și să fie reprezentat în continuare de avocatul său.

Procesul vizează acuzații legate de acțiuni împotriva ordinii constituționale. Procurorii susțin că, după anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024, ar fi fost pregătite acțiuni menite să provoace destabilizare și violențe.

Călin Georgescu este acuzat de complicitate la tentativa de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale. Acuzațiile urmează să fie analizate de instanță, cu respectarea prezumției de nevinovăție.

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