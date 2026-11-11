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Cod galben pe râuri din 8 județe. Risc de inundații locale și viituri. Institutul de Hidrologie anunță cât durează atenționarea

Cod galben pe râuri din 8 județe. Risc de inundații locale și viituri. Institutul de Hidrologie anunță cât durează atenționarea
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Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis o Atenționare Hidrologică de cod galben de inundații pentru râuri din 8 județe. Atenționarea este valabilă pentru zone din vestul și centrul României și intră în vigoare începând cu ziua de joi. Avertizara va ține până vineri, la prânz, anunță hidrologii.

Hidrologii au emis cod galben de inundații pentru râuri din 8 județe: Bihor, Cluj, Alba, Sibiu, Hunedoara, Arad, Timiș, Caraș Severin. Avertizarea este valabilă pentru intervalul 12 noiembrie, ora 06:00 – 13 noiembrie, ora 12:00.

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Cod galben pe râuri din 8 județe: Bihor, Cluj, Alba, Sibiu, Hunedoara, Arad, Timiș, Caraș Severin. Sursă: INHGA

Potrivit avertizării, fenomenele vizate sunt: „scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice menționate, cu posibile depășiri ale cotelor de atenție”.

Care sunt râurile vizate

Sunt vizate râuri din bazinele hidrografice Someşul Mic, Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb, Mureş, Bega, Timiş.

Cod Galben: În intervalul 12.11.2026 ora 06:00 – 13.11.2026 ora 12:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Someşul Mic – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (județele: Bihor şi Cluj), Crişul Repede – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (județele: Cluj şi Bihor), Crişul Negru (județele: Bihor şi Arad), Crişul Alb – bazin amonte S.H. Vaţa de Jos şi aflluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Vaţa de Jos (județele: Hunedoara şi Arad), Arieş – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (județele: Alba şi Cluj), Mureş – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Târnava (județele: Alba, Sibiu, Hunedoara şi Arad), Bega – bazin amonte S.H. Făget şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Făget – amonte S.H. Chizătău (județele: Timiş şi Arad), Timiş – bazin amonte S.H. Sadova şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadova – amonte S.H. Lugoj (județele: Caraş Severin şi Timiş)”, anunță INHGA.

Sursă foto: Shutterstock – imagini care au rol ilustrativ; INHGA

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