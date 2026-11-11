Revoltă în partidul Dianei Șoșoacă. Un deputat S.O.S a preluat șefia grupului parlamentar de la Camera Deputaților. Fosta lideră a contestat decizia

Deputatul Tudor Ionescu a fost desemnat miercuri, în plenul Camerei, noul lider al grupului parlamentar SOS România, în locul Simonei-Elena Macovei Ilie. Decizia vine după mai multe zile de tensiuni în interiorul formațiunii conduse de Diana Șoșoacă. Fosta lideră a contestat procedura prin care colegii săi au decis înlocuirea sa și a sesizat Biroul permanent al Camerei Deputaților, potrivit Știripesurse.

Anunțul oficial privind schimbarea conducerii grupului parlamentar SOS România a fost făcut miercuri, în plenul Camerei Deputaților, de deputatul Ionel Goidescu.

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„În numele grupului parlamentar SOS România anunț că începând de astăzi liderul de grup va fi dl. Tudor Ionescu”, a declarat acesta. „Vă mulțumesc. Am luat act”, a spus președintele ședinței, Bogdan Ivan.

Simona Macovei Ilie a contestat procedura de schimbare din funcție

Potrivit informațiilor din interiorul partidului, schimbarea s-a produs cu acordul liderului formațiunii, Diana Șoșoacă. Înainte să fie schimbată din funcția de lider al grupului SOS România, Simona Macovei Ilie a depus la Biroul permanent al Camerei o „contestație procedurală prealabilă”.

Fosta lideră precizează în document că nu contestă dreptul colegilor săi de a o schimba din funcție, ci modul în care a fost adoptată decizia. De asemenea, aceasta a solicitat clarificări cu privire la existența unui proces-verbal al ședinței, la evidența participanților și la consemnarea opțiunilor exprimate prin vot. Sesizarea urmează să ajungă la Comisia de regulament a Camerei Deputaților, care va analiza aspectele de procedură semnalate de fosta lideră a grupului.

Conflictul ar fi pornit de la un loc în comisia de control a SRI

Potrivit informațiilor publicate de Știripesurse, tensiunile din grupul parlamentar au escaladat după disputa privind reprezentantul SOS România în Comisia parlamentară pentru controlul activității SRI. Conflictul a apărut după ce Vasile Nagy, fost membru al grupului, a demisionat și a devenit deputat independent.

O parte dintre deputații SOS l-ar fi susținut pe Andrei Vidra pentru locul care revenea formațiunii în comisia de control a SRI. Cu toate acestea, Parlamentul a votat marți numirea Simonei-Elena Macovei Ilie. Aceasta a primit 360 de voturi „pentru” și 19 voturi „contra”.

Decizia ar fi amplificat nemulțumirile din interiorul grupului parlamentar, astfel că 9 deputați SOS au susținut schimbarea liderului de grup. Aceștia ar fi semnat și o solicitare, iar Tudor Ionescu a fost propunerea majorității pentru preluarea funcției.