Prima pagină » Știri politice » Revoltă în partidul Dianei Șoșoacă. Un deputat S.O.S a preluat șefia grupului parlamentar de la Camera Deputaților. Fosta lideră a contestat decizia

Revoltă în partidul Dianei Șoșoacă. Un deputat S.O.S a preluat șefia grupului parlamentar de la Camera Deputaților. Fosta lideră a contestat decizia

Revoltă în partidul Dianei Șoșoacă. Un deputat S.O.S a preluat șefia grupului parlamentar de la Camera Deputaților. Fosta lideră a contestat decizia
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Deputatul Tudor Ionescu a fost desemnat miercuri, în plenul Camerei, noul lider al grupului parlamentar SOS România, în locul Simonei-Elena Macovei Ilie. Decizia vine după mai multe zile de tensiuni în interiorul formațiunii conduse de Diana Șoșoacă. Fosta lideră a contestat procedura prin care colegii săi au decis înlocuirea sa și a sesizat Biroul permanent al Camerei Deputaților, potrivit Știripesurse.

Anunțul oficial privind schimbarea conducerii grupului parlamentar SOS România a fost făcut miercuri, în plenul Camerei Deputaților, de deputatul Ionel Goidescu.

Sondaj Gândul

A procedat corect Nicușor Dan când l-a interzis pe jurnalistul Ovidiu Vanghele la conferințele de la Cotroceni?

Vezi rezultate

Loading ...

„În numele grupului parlamentar SOS România anunț că începând de astăzi liderul de grup va fi dl. Tudor Ionescu”, a declarat acesta.

„Vă mulțumesc. Am luat act”, a spus președintele ședinței, Bogdan Ivan.

Simona Macovei Ilie a contestat procedura de schimbare din funcție

Potrivit informațiilor din interiorul partidului, schimbarea s-a produs cu acordul liderului formațiunii, Diana Șoșoacă. Înainte să fie schimbată din funcția de lider al grupului SOS România, Simona Macovei Ilie a depus la Biroul permanent al Camerei o „contestație procedurală prealabilă”.

Fosta lideră precizează în document că nu contestă dreptul colegilor săi de a o schimba din funcție, ci modul în care a fost adoptată decizia. De asemenea, aceasta a solicitat clarificări cu privire la existența unui proces-verbal al ședinței, la evidența participanților și la consemnarea opțiunilor exprimate prin vot. Sesizarea urmează să ajungă la Comisia de regulament a Camerei Deputaților, care va analiza aspectele de procedură semnalate de fosta lideră a grupului.

Conflictul ar fi pornit de la un loc în comisia de control a SRI

Potrivit informațiilor publicate de Știripesurse, tensiunile din grupul parlamentar au escaladat după disputa privind reprezentantul SOS România în Comisia parlamentară pentru controlul activității SRI. Conflictul a apărut după ce Vasile Nagy, fost membru al grupului, a demisionat și a devenit deputat independent.

O parte dintre deputații SOS l-ar fi susținut pe Andrei Vidra pentru locul care revenea formațiunii în comisia de control a SRI. Cu toate acestea, Parlamentul a votat marți numirea Simonei-Elena Macovei Ilie. Aceasta a primit 360 de voturi „pentru” și 19 voturi „contra”.

Decizia ar fi amplificat nemulțumirile din interiorul grupului parlamentar, astfel că 9 deputați SOS au susținut schimbarea liderului de grup. Aceștia ar fi semnat și o solicitare, iar Tudor Ionescu a fost propunerea majorității pentru preluarea funcției.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂCiprian Ciucu, în vizită la Luca Niculescu. Primarul Capitalei a mers la premier cu propuneri pentru dezvoltarea orașului și creșterea calității vieții
19:35
Ciprian Ciucu, în vizită la Luca Niculescu. Primarul Capitalei a mers la premier cu propuneri pentru dezvoltarea orașului și creșterea calității vieții
ULTIMA ORĂA 44-a noapte de proteste pentru eliberarea lui Călin Georgescu. Susținătorii fostului prezidențiabil scandează în fața Arestului Central: „Dosar fabricat, Călin nevinovat!”
18:54
A 44-a noapte de proteste pentru eliberarea lui Călin Georgescu. Susținătorii fostului prezidențiabil scandează în fața Arestului Central: „Dosar fabricat, Călin nevinovat!”
SCANDALMiniștrii Transporturilor sar unul la gâtul celuilalt. Ștefan Ovidiu Popa și Radu Miruță, scandal pe Facebook despre Tunelul Curtea de Argeș, care încă nu a fost dat în folosință, deși lucrările sunt finalizate
18:51
Miniștrii Transporturilor sar unul la gâtul celuilalt. Ștefan Ovidiu Popa și Radu Miruță, scandal pe Facebook despre Tunelul Curtea de Argeș, care încă nu a fost dat în folosință, deși lucrările sunt finalizate
REACȚIEBolojan, replică pentru Nicușor Dan după conferința-maraton: „Nu i-am cerut să negocieze pentru mine cu PSD” / „Trădarea nu poate fi un fundament”
17:16
Bolojan, replică pentru Nicușor Dan după conferința-maraton: „Nu i-am cerut să negocieze pentru mine cu PSD” / „Trădarea nu poate fi un fundament”
FLASH NEWSBolojan susține că în PNL nu există privilegiați. Gândul l-a pus în fața acuzațiilor privind afacerea de 80 de milioane de lei din PNRR a liberalului Valeriu Iftime
17:09
Bolojan susține că în PNL nu există privilegiați. Gândul l-a pus în fața acuzațiilor privind afacerea de 80 de milioane de lei din PNRR a liberalului Valeriu Iftime
ULTIMA ORĂGeorge Simion reacționează după conferința de presă a lui Nicușor Dan: „România se apropie din ce în ce mai mult de regimurile dictatoriale”
16:20
George Simion reacționează după conferința de presă a lui Nicușor Dan: „România se apropie din ce în ce mai mult de regimurile dictatoriale”
Mediafax
Elena Lasconi, atac dur la Nicușor Dan după scandalul de la Cotroceni: „Nu ești șef pe plantație!”
Digi24
Cum vrea Ucraina să preîntâmpine o nouă invazie după încheierea războiului. Obiectivul ambițios postbelic
Cancan.ro
S-a aflat cauza morții femeii din Galați, care a decedat la doar 10 minute după ce a ajuns acasă. Așteptase 6 ore la UPU și primise o rețetă
Prosport.ro
A fost gimnastă a României, dar la 25 de ani s-a călugărit. Cum arată azi Maica Ecaterina, care are grijă de peste 150 de copii în Rădăuți
Adevarul
Țara europeană cu cel mai ridicat nivel de trai caută 335.000 de angajați. Meseriile pentru care angajează străini
Mediafax
Centrala de la Cernavodă revine mai târziu în sistemul energetic! Anunțul Nuclearelectrica
Click
Mihaela Rădulescu, mesaj dur după pierderile care i-au schimbat viața: „Nu mai sunt aceeași. Nu mai am răbdare”
Digi24
Pe cine ar vota românii la alegerile din 2028. Evoluție neașteptată în preferințe, semnalată de către Remus Ștefureac, șeful INSCOP
Cancan.ro
LIVE VIDEO | Câștigător Asia Express 2026: Surpriză în marea finală de la Antena 1
Ce se întâmplă doctore
Un italian a plătit o avere pentru a fi readus la viață după moarte. Va fi criogenat la -196 de grade Celsius în recipiente cu azot lichid/ VIDEO
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Mașina Zilei: Seat Leon 2.0 diesel din 2015, compacta spaniolă pentru drumuri lungi. Ce dotări oferă, și la ce să fii atent?
Descopera.ro
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Controlul emoțiilor umane, mai complex decât credeam. Un studiu amplu contestă o teorie consacrată
Mediafax Italia
„Tata mă violează”. Un român acuzat de abuz sexual chiar de fiica lui
Mediafax Spania
Se închid supermarketurile! Greva afectează și programul Carrefour, Lidl sau Aldi
FLASH NEWSAlexandru Nazare anunță un sprijin de 60 de milioane de euro pentru fermierii afectaţi de scumpirea îngrăşămintelor
19:37
Alexandru Nazare anunță un sprijin de 60 de milioane de euro pentru fermierii afectaţi de scumpirea îngrăşămintelor
DIPLOMAȚIECum plănuiește Moscova să liniștească statele europene care se tem de agresiunea rusă. Anunțul făcut de negociatorul-șef al Rusiei la discuțiile de pace de la Abu Dhabi
19:35
Cum plănuiește Moscova să liniștească statele europene care se tem de agresiunea rusă. Anunțul făcut de negociatorul-șef al Rusiei la discuțiile de pace de la Abu Dhabi
FLASH NEWSMinistrul Justiției pregătește o reformă majoră în sistemul judiciar. Numărul parchetelor din România ar urma să scadă de la 175 la 41. Câți bani ar putea economisi statul
19:35
Ministrul Justiției pregătește o reformă majoră în sistemul judiciar. Numărul parchetelor din România ar urma să scadă de la 175 la 41. Câți bani ar putea economisi statul
EMISIUNI„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 12 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
19:26
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 12 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
SĂNĂTATEAlexandru Rogobete a participat la conferința „Women’s Health in Europe” de la Bruxelles. Ministrul Sănătății: „Am discutat despre accelerarea programelor de prevenție și screening pentru cancerul de sân și cancerul de col uterin”
19:19
Alexandru Rogobete a participat la conferința „Women’s Health in Europe” de la Bruxelles. Ministrul Sănătății: „Am discutat despre accelerarea programelor de prevenție și screening pentru cancerul de sân și cancerul de col uterin”

Cele mai noi

Trimite acest link pe