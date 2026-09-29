Război în Ucraina, ziua 1.678. Atac devastator asupra Kievului, mai multe explozii puternice s-au auzit în oraș

Războiul din Ucraina a intrat marți, 29 septembrie 2026, în a 1678-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Jurnaliști ai AFP au auzit mai multe explozii puternice la Kiev și au văzut apărarea antiaeriană activată în timpul unei alerte aeriene.

„Noi rachete balistice se îndreaptă spre Kiev”

„Noi rachete balistice se îndreaptă spre Kiev”, a avertizat armata din Ucraina pe Telegram. Jurnaliștii din Kiev au raportat un atac combinat cu drone și rachete asupra capitalei ucrainene.

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De săptămâni întregi, Kievul se confruntă cu o intensificare a atacurilor rusești, atât ziua, cât și noaptea. Luni, o femeie a fost ucisă și șase persoane au fost rănite când un atac cu dronă rusească a provocat un incendiu la Academia de Științe din Kiev, conform unui bilanț provizoriu prezentat de președintele Volodimir Zelenski.

Săptămâna trecută, Volodimir Zelenski le-a cerut din nou aliaților occidentali ai Ucrainei să sporească ajutorul militar, în special prin furnizarea mai multor sisteme Patriot, capabile să intercepteze rachetele balistice puternice ale Rusiei.

Zelenski: „Peste 8.000 de soldați nord-coreeni se află în Rusia”

Zelenski a invocat „date noi” privind trimiterea trupelor nord-coreene în Rusia. El a afirmat că acestea sunt selectate pentru instruire și pentru o desfășurare ulterioară pe teritoriul rus. Președintele Ucrainei a susținut că numărul militarilor nord-coreeni aflați în Rusia depășește 8.000 și că alte 10.000 de persoane ar putea fi trimise în cadrul sprijinului oferit Moscovei.

Rusia și Coreea de Nord și-au consolidat în ultimii ani cooperarea militară.