Regula pe care mulți români nu o respectă. Amenda este de 3.000 de lei

Viața la bloc presupune respectarea mai multor reguli esențiale care se referă inclusiv la spațiile comune. Toate aceste reguli sunt prevăzute de lege, iar nerespectarea lor se sancționează cu amenzi de până la 3.000 de lei.

Regulile privind conviețuirea la bloc au în vedere și spațiile comune ale imobilului. Mulți nu știu că depozitarea anumitor obiecte în spațiile comune, cum ar fi boxele din subsol, poate fi periculoasă și se sancționează cu amenzi mari.

Regula pe care mulți români nu o respectă și riscă amenzi

Potrivit legii, spațiile comune sunt destinate depozitării obiectelor ușoare și nepericuloase. Nerespectarea acestei prevederi poate pune în pericol siguranța întregului bloc, dar și sănătatea locatarilor.

Boxele din subsolul de la bloc nu sunt concepute pentru depozitarea obiectelor mari sau periculoase cum ar fi electrocasnicele defecte, dulapurile masive, aparatele voluminoase și substanțele inflamabile. De asemenea, sunt strict interzise benzina, uleiurile, dezinfectanții și alte lichide periculoase, deoarece pot provoca incendii sau explozii. Chiar și hârtia veche sau ziarele pot reprezenta un pericol în cazul unui foc, potrivit legislației în vigoare.

Cei care nu respectă prevederile în vigoare privind spațiile comune de la bloc riscă amenzi de până la 3.000 de lei.

Depozitarea neadecvată a obiectelor în boxe nu prezintă doar risc de incendiu. Subsolul blocului poate deveni rapid un mediu propice pentru dăunători. Asta deoarece șobolanii sunt atrași de alimente sau resturi depozitate în subsol și pot afecta sănătatea întregului bloc. De asemenea, gândacii pot contamina atât spațiile comune, cât și apartamentele locatarilor, ceea ce poate genera, de asemenea, probleme serioase de igienă și sănătate.

Cel mai sigur este ca subsolul și boxele să fie păstrate curate și organizate. Dacă în bloc sunt și alte spații pentru depozitare, cum ar fi debarale individuale sau spații special amenajate, acestea ar trebui folosite pentru obiectele voluminoase sau potențial periculoase.

Menținerea boxelor curate și libere contribuie la siguranța întregului bloc și reduce riscul de accidente, incendii sau infestări cu dăunători. Respectarea regulilor de depozitare este esențială pentru protejarea sănătății și bunurilor tuturor locatarilor, precum și pentru menținerea unei relații armonioase între locatari.

Recomandările autorului: