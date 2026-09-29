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29 Septembrie, calendarul zilei: Ziua Mondială a Inimii. Se sting Iulia Hasdeu și Émile Zola

Elena Stănică-Ezeanu
29 Septembrie, calendarul zilei: Ziua Mondială a Inimii. Se sting Iulia Hasdeu și Émile Zola
Sursa foto/Caracter ilustrativ: Wikipedia
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Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 29 septembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Ziua Mondială a Inimii este sărbătorită în fiecare an pe 29 septembrie și are rolul de a atrage atenția asupra importanței sănătății inimii și a prevenirii bolilor cardiovasculare. Inițiativa este susținută la nivel internațional de Federația Mondială a Inimii (World Heart Federation), care organizează campanii și activități de informare. Cu această ocazie, oamenii sunt încurajați să adopte un stil de viață sănătos: să facă mișcare în mod regulat, să aibă o alimentație echilibrată, să evite fumatul și să acorde atenție controalelor medicale. Bolile cardiovasculare reprezintă una dintre principalele cauze de deces la nivel mondial, iar multe dintre riscurile asociate lor pot fi reduse prin obiceiuri sănătoase. Bunăstarea inimii depinde în mare măsură de alegerile pe care oamenii le fac zi de zi.

Ziua Mondială a Inimii

Născută pe 14 noiembrie 1869, la București, Iulia Hasdeu a fost un copil supradotat, o poetă, prozatoare și pianistă română, fiica savantului Bogdan Petriceicu Hasdeu. Încă din copilărie a dovedit o inteligență și un talent deosebit, studiind limbi străine, literatura și muzica. La Paris, a urmat cursurile Universității Sorbona și a obținut bacalaureatul în Litere la doar 17 ani. Ea a scris poezii, proză, piese de teatru și a ținut un jurnal. O parte importantă a creației sale a fost redactată în limba franceză și publicată postum. Destinul ei a fost unul tragic. S-a îmbolnăvit de tuberculoză și a murit pe 29 septembrie 1888, la numai 18 ani. A fost înmormântată la Cimitirul Bellu din București. Moartea sa l-a afectat profund pe tatăl ei, care a construit la Câmpina Castelul “Iulia Hasdeu”, în memoria fiicei sale. Deși a trăit puțin, Iulia Hasdeu a rămas o figură importantă a culturii române, fiind admirată pentru talentul și realizările sale intelectuale la o vârstă foarte fragedă.

Iulia Hasdeu

Născut pe 2 aprilie 1840, la Paris, Émile Zola a fost unul dintre cei mai importanți scriitori francezi ai secolului al XIX-lea și unul dintre principalii reprezentanți ai naturalismului. A devenit cunoscut prin romanele sale în care prezenta viața oamenilor obișnuiți, sărăcia, conflictele sociale, condițiile dificile de muncă și problemele societății. Cea mai importantă operă a sa este seria Rougon-Macquart, alcătuită din 20 de romane, printre care se află Germinal, Nana și L’Assommoir. Zola nu a fost doar scriitor, ci și un important jurnalist și intelectual. În anul 1898, în timpul Afacerii Dreyfus, a publicat celebrul articol J’accuse…!, adresat autorităților franceze. Prin acest text, el l-a apărat pe Alfred Dreyfus, un ofițer francez condamnat pe nedrept pentru trădare. Émile Zola a murit pe 29 septembrie 1902, la Paris, în urma unei intoxicații cu monoxid de carbon provocate de un coș de fum blocat. A fost înmormântat inițial în Cimitirul Montmartre, iar în 1908, rămășițele sale au fost transferate la Panthéon. Prin romanele sale și prin implicarea în problemele societății, Émile Zola a avut o influență importantă asupra literaturii moderne.

Émile Zola

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1547: Miguel de Cervantes 🇪🇸✒️ considerat simbolul literaturii spaniole, autorul celebrului roman „Iscusitul hidalgo Don Quijote de La Mancha” sau prescurtat: „Don Quijote de La Mancha”, în spaniolă „El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha”, („hidalgo” este un reprezentant al micii nobilimi) pe care mulți critici literari l-au considerat primul roman modern și una din cele mai valoroase opere ale literaturii universale
🎂1571: Caravaggio 🇮🇹🎨 unul dintre cei mai mari novatori din istoria picturii
🎂1758: Horatio Nelson 🇬🇧⚓️ învingătorul flotei franco-spaniole în Bătălia de la Trafalgar, cu prețul vieții
🎂1901: Enrico Fermi 🇮🇹🔬 laureat Nobel, descoperitorul fisiunii nucleare. A avut un rol important în conceperea proiectului Manhattan de punere la punct a bombei nucleare
🎂1910: Arsenie Boca 🇷🇴✝️ stareț al Mănăstirii Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus și apoi al Mănăstirii Prislop, unde, datorită personalității sale, veneau mii și mii de credincioși, fapt pentru care a fost hărțuit de Securitate. A fost unul din martorii gulagului comunist, închis la Securitatea din Brașov, dus la Canal, închis la Jilava, București, Timișoara și la Oradea
🎂1912: Michelangelo Antonioni 🇮🇹🎥 considerat unul dintre cei mai mari regizori de film ai secolului XX, recompensat cu premiul Oscar pentru întreaga sa carieră
🎂1931: Anita Ekberg 🇸🇪🇮🇹🎬 model și sex simbol. Este cunoscută pentru rolul Silvia din filmului lui Federico Fellini, La Dolce Vita (1960)
🎂1935: Jerry Lee Lewis 🇺🇸🎤 pionier al muzicii rock and roll
🎂1936: Silvio Berlusconi 🇮🇹🗣️
🎂1943: Lech Wałęsa 🇵🇱🗣️ cofondator al primului sindicat independent din Europa de Est comunistă, Solidaritatea (Solidarność), laureat Nobel pentru Pace în 1983 și a îndeplinit funcția de președinte al Poloniei între 1990 și 1995
🎂1949: Gheorghe Funar 🇷🇴🗣️

Decese 🕯

🕯️1888: Iulia Hasdeu 🇷🇴✒️ Copil supradotat, la 8 ani neîmpliniți a trecut examenele cumulate ale celor patru clase primare. La 11 ani, a absolvit Colegiul Național „Sfântul Sava”, iar în paralel a urmat cursurile Conservatorului de muzică din București. A plecat apoi la studii la Paris, fiind prima româncă ce a studiat la Sorbona, începând studiile de acolo la vârsta de 16 ani și uimindu-și profesorii cu talentul său. La doar 11 ani, cunoștea cinci limbi străine. A murit de tuberculoză, în vârstă de doar 18 ani și a fost înmormântată la Cimitirul Bellu. Tatăl Iuliei, Bogdan Petriceicu Hasdeu, nu s-a resemnat niciodată cu pierderea celei mai dragi ființe. Foarte afectat, a construit, în memoria ei, un castel la Câmpina, Castelul Iulia Hasdeu
🕯️1902: Émile Zola 🇫🇷✒️ cel mai cunoscut reprezentant al școlii naturaliste și un personaj public cu impact semnificativ în ceea ce privește procesul de liberalizare politică al Franței
🕯️1913: Rudolf Diesel 🇩🇪⚙️ inginer, a inventat motorul care-i poartă numele
🕯️1928: Ion D. Berindey 🇷🇴🧱 arhitect, unul din promotorii constanți ai stilului neo-românesc. A proiectat Palatul Administrativ din Iași – 1906-1925 (azi Palatul Culturii), Leagănul Sfânta Ecaterina (lângă Arcul de Triumf) – 1899, Palatul Cantacuzino / Casa cu Lei / Muzeul Național „George Enescu” (Calea Victoriei nr. 141) – 1902, Proiectul parcelării Ioanid (Parcul Ion Voicu) – 1909, Vila amiral Vasile Urseanu / Observatorul Astronomic Amiral Vasile Urseanu (str. Lascăr Catargiu nr. 21) – 1910 și multe altele
🕯️2001: Gellu Naum 🇷🇴✒️ cel mai important reprezentant român al curentului suprarealist și unul dintre ultimii mari reprezentanți ai acestuia pe plan european
🕯️2010: Tony Curtis (Bernard Schwartz) 🇺🇸🎬
🕯️2022: Alexandru Arșinel 🇷🇴🎭

Evenimente📋

📋🫀 Ziua Mondială a Inimii, cu scopul de a crește gradul de conștientizare cu privire la bolile cardiovasculare

Calendar 🗒️

🗒️642: Generalul Amr ibn al-‘As intră în Alexandria, desăvârșind astfel cucerirea musulmană a Egiptului
🗒️1885: La Blackpool (UK) s-a dat în folosință una dintre primele linii de tramvai electric din lume
🗒️1911: Italia declară război Imperiului Otoman, după ce otomanii au lăsat să treacă termenul ultimatumului italian de predare a orașului Tripoli
🗒️1938: Semnarea Acordului de la München. Marea Britanie, Franța și Italia recunosc cedarea regiunilor locuite de germanii sudeți din Cehia către Germania, și a celor locuite de polonezii din Cehia (regiunea Cieszyn) către Polonia
🗒️1954: Douăsprezece țări au semnat un acord privind înființarea Consiliului European pentru Cercetare Nucleară (CERN), care a devenit cel mai mare laborator de fizica particulelor din lume
🗒️1962: Canada lansează pe orbită satelitul Alouette 1, stabilind o premieră: acesta era primul satelit lansat de un alt stat în afară de SUA și URSS
🗒️2020: Bilanțul mondial al deceselor cauzate de COVID-19 depășește un milion de decese

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