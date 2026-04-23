Amenzi de 120 de mii de lei la un cămin de bătrâni. Autoritățile au propus suspendarea activității, ce nereguli s-au găsit

Un cămin de bătrâni din Sectorul 2 a fost amendat cu zeci de mii de lei, în urma unui control efectuat de polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, alături de alte structuri abilitate.

Verificări la un cămin de bătrâni din Capitală, amenzi de 120 de mii de lei

Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Poliția Sectorului 2: Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, cu sprijinul Secției 7 Poliție, precum și al reprezentanților Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Direcției de Sănătate Publică, Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și Inspectoratului pentru Situații de Urgență București, au desfășurat o acțiune de control, în Sectorul 2, la un cămin de bătrâni.

Structurile au verificat dacă instituția respectă condițiile prevăzute de lege, dacă deține licență de funcționare autorizatie sanitară de funcționare, autorizație de securitate la incendiu, modul de acordare a îngrijirii medicale de specialitate, dacă sunt respectate regulile privind normele de igienă privind curățenia și dezinfectarea spațiilor cu risc, dacă spațiile de cazare sunt conforme, precum și calificarea personalului în acest domeniu.

În urma verificările s-a constata că nu deține licență de funcționare, autorizatie sanitară de funcționare și autorizație de securitate la incendiu și au fost aplicate cinci amenzi în valoare totala de 120.000 lei. Potrivit poliției „1 sancțiune contravențională în valoare de 5.000 lei conform HG 301/2012, 1 sancțiune contravenționale în valoare de 5.000 lei conform OG 21/1992, 1 sancțiune contraventionale in valoare totala de 50.000 lei conform HG 984/2005, 1 sancțiune contraventionale in valoare totala de 20.000 lei conform HGR 571/2016 și 1 sancțiune contraventionale in valoare totala de 40.000 lei conform HG857/2011 cu propunerea de suspendare a activității”.

Polițiștii din cadrul Poliției Sectorului 2 continuă cercetările în acest caz, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsuri legale în consecință.

