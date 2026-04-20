Șapte clinici medicale din județul Ilfov și cinci centre de plasament, verificate de DICE și CNAS, în legătură cu serviciile medicale acordate 

Direcția de Investigare a Criminalității Economice și specialiști din cadrul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate fac verificări la șapte centre de plasament și cinci clinici medicale, toate în județul Ilfov, cu privire la serviciile medicale acordate persoanelor beneficiare.

Șapte clinici medicale și cinci centre de plasament din Ilfov, verificate de DICE și CNAS

Activitățile au legătură cu analiza legalității funcționării acestor unități verificate și stabilirea situației serviciilor medicale prestate în respectivele clinici, pentru fiecare persoană în parte: perioada instituționalizării, afecțiuni medicale, servicii medicale prestate/locația și data efectuării acestora, documente medicale emise în urma accesării de servicii medicale, unitatea/medicul care ar fi prestat serviciile medicale (contracte încheiate, facturi emise etc.), modalitate deplasare/persoane însoțitoare în vederea efectuării de acte medicale.

Pe lângă acestea, se fac verificări și la modul în care furnizorii de servicii mediale respectă clauzele contractuale prevăzute în contractele încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătate Ilfov, cu accent pe verificarea concordanței dintre serviciile medicale raportate în P.I.A.S. – Sistemul Informatic Unic Integrat de către furnizorii de servicii medicale în vederea decontării de către C.A.S. Ilfov și serviciile medicale consemnate în documentele de evidență primară de la nivelul furnizorilor controlați.

Acțiunea beneficiază de sprijinul polițiștilor din cadrul I.G.P.R. – Institutul Național de Criminalistică și I.P.J. Ilfov – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, precum și de suportul specialiștilor din cadrul caselor de asigurări de sănătate ale municipiului București și județului Ilfov.

Care sunt cele șapte clinici vizate

1.sat Roşu, str. Drumul Bacriului, Nr.44 C, loc. Chiajna, jud. Ilfov, la sediul Asociației Mia’s Children – CTF Casa Mia

2.com. Ciorogârla, șos. București, nr. 151, jud. Ilfov, la sediul SC CASA PRIMITOARE SRL – Căminul de Bătrâni Casa Primitoare

3.loc. Cornetu, str. Răsăritului, nr. 15, jud. Ilfov, la sediul Asociației Matei Dominik – Centrul de Îngrijire și Asistență HABITORA

4.com. Ciolpani, str. Calea București, nr. 348, jud. Ilfov, la sediul Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Ciolpani

5.oraș Bragadiru, str. Alexandriei, nr. 227, jud Ilfov, la sediul GIMED SRL

6.com. Chiajna, str. Drumul Bacriului, nr. 36D, jud. Ilfov, la sediul Elsan Medical Center

7.loc. Corbeanca, șos. Unirii, nr. 187, jud. Ilfov, la sediul CARDIO – REC SRL

